Zeulenroda-Triebes: Stadtrat kommt am Mittwoch zusammen

Die nächste öffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Zeulenroda-Triebes findet am Mittwoch, 16. Dezember, um 18 Uhr im Bürgerhaus „Zum Roß“ in Bernsgrün statt.

Auf der Tagesordnung stehen neben dem Bericht des Bürgermeisters, Anfragen an den Bürgermeister und der Einwohnerfragestunde verschiedene Abstimmungen.

Gut 100.000 Euro für Sanierung von Löschwasserteich Schönbrunn

So entscheiden die Stadträte über die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Wohngebiet „Auf der Höhe“ in Niederböhmersdorf und die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes in der „Dr.Wilhelm-Külz-Siedlung“ in Zeulenroda.

Für das Bauvorhaben „Sanierung Löschwasserteich Schönbrunn“ soll ein Auftrag in Höhe von knapp 100.000 Euro brutto vergeben werden. Es folgt die Feststellung des Jahresabschlusses 2019, die Verwendung des Jahresfehlbetrages, die Entlastung des Aufsichtsrates sowie der Geschäftsführung der Zeulenroda-Triebes erneuerbare Energien gGmbH (ZTEE gGmbH). Es folgt ein Beschluss über die Annahme von Geld- und Sachspenden, die die Stadt erhalten hat.

Es besteht für die Einwohner der Stadt Zeulenroda-Triebes die Möglichkeit, zu Beginn der Sitzung Fragen zu stellen. Im Vorfeld der Einwohnerfragestunde können auch Anfragen schriftlich gestellt werden. Diese sind spätestens Montag, 14. Dezember 16 Uhr, in der Stadtverwaltung einzureichen.

Die Sitzung ist öffentlich. Interessierte Einwohner seien herzlich willkommen.