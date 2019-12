Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zeulenroda-Triebeser beschließen Sparmaßnahmen

Am späten Mittwochabend stand das Abstimmungsergebnis zum Haushaltssicherungskonzept fest: 17 Stadträte stimmten dem zuvor auf ein Sechs- Punkte-Programm reduzierte zweite Fortschreibung des Haushaltssicherkonzeptes zu.

Bevor die Diskussion zum Punkt eins des HSK eröffnet wurde, wurde durch eine Mitarbeiterin des Zeulenrodaer Rathauses bekannt gegeben, dass nach ersten Schätzungen die Steuerberechnung für das Jahr 2019 sehr gut aussehen würde. Soll heißen, dass die Stadt mit hohen Steuereinnahmen rechnen könnte. Die könnten zwischen 6,1 und 6,9 Millionen Euro betragen. Um das auch in den kommenden Jahren nicht zu gefährden einigten sich die Räte darauf, die Erhöhung der Hebesätze mit den Grundsteuern A, B und den Gewerbesteuern vorerst von der Liste zu streichen, bis die Jahressteuern für 2019 bekannt sind.

Zusammenfügung der städtischen Bibliothek und des Einwohnermeldeamtes ab dem Jahr 2024

Dieser Vorschlag wurde von den anwesenden Stadträten (25) einstimmig mitgetragen. ist. Das bedeutet, dass das Einwohnermeldeamt, dass sich in den angemieteten Räumen der Sparkasse Gera-Greiz befindet, in das Gebäude der städtischen Bibliothek, Markt 8 in Zeulenroda, mit dem Auslaufen des Mietvertrages ab dem Jahr 2024, umziehen soll. Ersparnis ab 2024: rund 12.000 Euro.

Freizeitzentrum, eine Jugendeinrichtung der Stadt Zeulenroda-Triebes

Im Entwurf stand die Schließung des unter dem Kinder- und Jugendverein geführten Hauses zum 30. Juni 2020 und die schrittweise Senkung des Personalkostenzuschlages für die Tanzgruppe „kess“. Dem Vorschlag durch die Stadtverwaltung zeigten die Stadträte die Rote Karte. Sie stimmten gegen den Vorschlag. Mit der Schließung wäre dem Jugend- und Kinderballett „kess“ die Übungsstätte im Freizeitzentrum weggefallen. Ersparnis für die Stadt wären rund 40.000 Euro gewesen. Der Kinder- und Jugendverein „Römer“ hatte bereits schriftlich angeboten die Betriebskosten des Hauses, rund 7300 Euro, zu übernehmen. Ramona Schneider, Leiterin von „kess“ schlug vor, den Personalkostenzuschlag (13.500 Euro) durch Anhebung der Elternbeiträge und Spenden zu akquirieren. Diese Vereinbarung traf sie mit den Eltern der Tanzgruppe zum Elternabend.

Musikschule „Fritz Sporn“ der Stadt Zeulenroda-Triebes

Mit dem Vorschlag, die städtische Musikschule „Fritz Sporn“ zum 30. September 2020 zu schließen, sollten 167.000 Euro gespart werden. Der Vorschlag ist vorerst vom Tisch mit der Option, in den kommenden Wochen Gespräche zuführen, um eine Lösung aufzuzeigen, wie der städtische Zuschuss auf 80.000 Euro bis zum Jahr 2026 gesenkt werden kann. Im HSK bleibt die Musikschule verankert.

Mehrheitlich zugestimmt wurde für die Vorschläge: Naturbad Triebes, Rad- und Wanderwege, Förderung des Sports sowie Schließung des Schullandheimes

Nach der Erfolgsgeschichte, seit der Anglerverein 1955, das Naturfreibad übernommen und in eigener Regie führt, steigen die Besucherzahlen wieder stetig. So wird zwar der Zuschuss an den Anglerverein für die Personalkosten beibehalten, aber der Zuschuss für die Betriebskosten gestrichen. Ersparnis 3300 Euro.

Die Rad- und Wanderwege am Zeulenrodaer Meer werden zukünftig von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofes bewirtschaftet. Einsparung rund 40.000 Euro. Auch hier stimmten die Stadträte einstimmig zu.

Im Entwurf des HSK wurde vorgeschlagen, dass die Zuschüsse an den Turn- und Sportverein (TSV) Zeulenroda für die Bewirtschaftung des Waldstadions schrittweise in den nächsten zwei Jahren um je 8000 Euro gekürzt werden.

Mit der Schließung des Schullandheimes zum 31. Dezember 2020 will die Stadt rund 110.000 Euro sparen. Das Schullandheim sollte in private Hände abgegeben werden, doch fand sich in den vergangenen Monaten kein neuer Betreiber.

Die Reduzierung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebskostenaufwandes wurde von ursprünglich fünf Prozent, rund 227.000 Euro, auf zehn Prozent auf 445.000 Euro an gehoben.