Das Schulamtsfinale der Wettkampfklasse IV Jungen fand in der Turnhalle des Schillergymnasiums in Zeulenroda statt. In den letzten Partie hieß es Gera gegen Zeulenroda um Platz 1 Am Ende verloren die Jungs vom Gymnasium und mussten sich mit einem zweiten Platz begnügen

Zeulenrodaer Gymnasiasten zeigen vollen Einsatz

Das Schulamtsfinale der Wettkampfklasse IV Jungen fand in der Turnhalle des Schillergymnasiums in Zeulenroda statt. Gemeldet hatten vier Mannschaften. Vom Zabelgymnasium Gera, Zeissgymnasium Jena, Freie Ganztagsschule Milda und vom Schillergymnasium Zeulenroda. Milda nahm erstmals mit einer Mannschaft in dieser Wettkampfklasse an einem Tischtennisturnier teil.

Zeulenroda kämpfte um Platz eins

Die Auslosung ergab, dass die Jungen aus Zeulenroda in der ersten Runde gegen Jena spielen mussten. Nach fünf absolvierten Spielen stand es 4:1 für Zeulenroda. Ein Punkt fehlte noch zum Sieg und der wurde dann im achten Spiel erkämpft, 5:3 für Zeulenroda. Diese Partie dauerte über 1 Stunde, weil jeder Satz hart umkämpft war. Das kommt darin zum Ausdruck, dass 3 Spiele erst im 5. Satz und weitere 4 Spiele erst im 4. Satz entschieden wurden. Die Freude bei den Zeulenrodaer Gymnasiasten war groß. Wenn alles weiter so gut läuft bekommen wir sicher eine Medaille.

In der Parallelpartie siegte Gera gegen Milda überlegen 5:0. In der zweiten Partie spielte Zeulenroda gegen Milda. Bei einem Sieg hätten die Zeulenrodaer die Silbermedaille sicher. Also ging es mit vollem Einsatz und Zeulenroda siegte 5:0. Auch hier gingen mehrere Spiele über 4 und 5 Sätze. Die Silbermedaille war sicher. Parallel besiegte Gera überlegen Jena mit 5:0. In den letzten Partien ging es nun bei Gera gegen Zeulenroda um Platz 1 und in der anderen Partie Milda gegen Jena um Platz 3. Leider war im Spiel um Platz 1 die Luft bei den Zeulenrodaerr Gymnasiasten raus. Mit 0:5 holten sie Platz 2. Ein großer Erfolg. In der Partie um Platz 3 gingen viele Spiele über 4 und 5 Sätze. Nach acht umkämpften Spielen siegte Jena mit 5:3 und erkämpfte damit die Bronzemedaille.