Am vergangenen Sonntag hatte Franks Laden in Zeulenroda geöffnet. Am Wochenende kamen laut der Chefin aber nur zwei Kunden in das Geschäft.

Zeulenrodaer Händler enttäuscht von verkaufsoffenem Sonntag

Am vergangenen Sonntag hatten die Geschäfte in der Innenstadt von Zeulenroda geöffnet. Aber nicht alle Gewerbetreibenden waren mit der Resonanz zufrieden. In dem sozialen Netzwerk Facebook machte eine Nachricht von Franks Laden in der Greizer Straße die Runde. „Wir sind sehr, sehr enttäuscht. Standen Samstag den ganzen Tag im Laden und heute zum verkaufsoffenen Sonntag auch. Alleine!“, schreibt Chefin Brigitte Rehnig. Wir haben bei Händlern und Gewerbeverein nachgefragt, wie sie den verkaufsoffenen Sonntag bewerten.

Für Franks Laden – einem kleinen Geschäft für Geschenk- und Dekoartikel - hätten sich die zusätzlichen Öffnungszeiten überhaupt nicht gelohnt. „Gegen 15 Uhr am Sonntag haben wir wegen ausbleibender Kundschaft entnervt aufgegeben“, sagt Chefin Brigitte Rehnig. Woran lag es?

Händlerin: Weihnachtsmarkt in die Einkaufsstraße hochziehen

Brigitte Rehning sieht eine Ursache darin, dass die Greizer Straße nicht mehr in den Weihnachtsmarkt mit einbezogen ist, der ebenfalls traditionell am zweiten Adventswochenende stattfindet. „Früher standen auch mal Buden bei uns in der Straße. Das hat die Leute in die Geschäfte gezogen“, sagt sie.

Ein Vorstoß der Gewerbetreibenden, den Weihnachtsmarkt wieder in die Einkaufsmeile hochzuziehen, sei vor ein paar Jahren gescheitert. Die Stadt habe argumentiert, dass in der Greizer Straße aufgestellte Buden keine ausreichenden Rettungswege erlauben würden. Aus dem Rathaus war dazu gestern keine Stellungnahme zu bekommen.

Viele Leute hätten außerdem gar nicht gewusst, dass die Geschäfte am Sonntag geöffnet haben. „Es gab kaum Werbung für den verkaufsoffenen Sonntag. Hätte man nicht einen Banner mit einem Hinweis auf dem Marktplatz aufhängen können?“, fragt sie.

Gewerbeverein: Händler müssen auch selbst aktiv werden

Klaus-Peter Gruhner der im Gewerbeverband Zeulenroda-Triebes für den Handel zuständig ist, kann die Kritik nicht nachvollziehen. „Darüber, den Weihnachtsmarkt in die Greizer Straße zu verlegen, wird immer mal wieder diskutiert. Ich finde ein Weihnachtsmarkt gehört aber auf den Marktplatz“, sagt er. Außerdem seien Stadt und Gewerbeverband nicht dafür da, die Kunden mit der Schneeschaufel in die Läden zu schippen, sagt der Gewerbetreibende. „Der Kunde will ein Kauferlebnis haben. Die Händler müssen etwas Besonderes bieten“, sagt er. Dafür seien sie selbst verantwortlich – Stadt und Gewerbeverein könnten nur unterstützen.

Gruhner selbst führt ein Elektrogeschäft. Eine Branche, die in großem Konkurrenzdruck zum Online-Handel stehe. Gute Beratung für Stammkunden, Werbung in sozialen Medien und regionale Besonderheiten – wie ein Schwibbogen mit der Silhouette der Stadt – seien seine Trümpfe im Kampf gegen die Internetriesen.

Kritik an Sperrung der Kirchstraße

Auch Manuela Hafenrichter aus dem Jeansladen in der Kirchstraße fiel auf, dass zum verkaufsoffenen Sonntag weniger los war als in den vergangenen Jahren. Sie hält den Vorschlag, Weihnachtsmarkt und Einkaufsstraße zu verbinden ebenfalls für eine gute Idee. „Es würde das Geschäft beleben. Außerdem verstehe ich nicht, warum die Kirchstraße während des Weihnachtsmarktes gesperrt werden muss“, sagt sie. Die Ladenmeile wäre dadurch gewissermaßen isoliert. „Grundsätzlich sind wir aber mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden. Wir sind gut gerüstet“, sagt sie. Die Lager seien voll und man könne beinahe jeden Wunsch bis kurz vor Heiligabend erfüllen.