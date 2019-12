Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zeulenrodaer lassen Wünsche wahr werden

Zeulenroda-Triebes Am Sonntag trafen zwei Generationen aufeinander die nicht unterschiedlicher hätten sein können. Kleine Kinder waren zu Besuch bei Bewohnern vom Seniorenpflegeheim Am Birkenwäldchen. Doch eins hatten sie gemeinsam, sie warteten gespannt auf den Weihnachtsmann.

Zu diesem besonderen Treffen hatten die Helfenden Engel Zeulenroda-Triebes eingeladen. Sie hatten einen Weihnachtsbaum im Fachgeschäft Enke Gesunde Schuh in Zeulenroda stehen, an dem 21 Kugeln hingen, die mit Wünschen von Kindern gefüllt waren. Wer gern etwas Gutes tun wollte, konnte sich eine Kugel aussuchen und den Wunsch wahr werden lassen.

Neue Parkbank für Seniorenheim

Drei Kinder pro Einrichtung in Zeulenroda wurden ausgewählt, die es nach Ansicht der Einrichtungsleitung besonders verdient hatten. Darunter waren nicht nur Kinder, die sonst wenig Geschenke erhalten, sondern auch Kinder, die besonders positiv in Erscheinung getreten sind. Am Sonntagvormittag war es dann so weit. Der Weihnachtsmann kam extra in das Birkenwäldchen und überbrachte die liebevoll eingepackten Geschenke der Zeulenroda-Triebeser.

Auch Heimleiterin Petra Lehmann hatte einen Traum von einer neuen Parkbank, der wahr wurde. Timo Komorowski aus Weckersdorf stellte die hölzerne Sitzmöglichkeit mit seinem Team in seiner Werkstatt her.

Jürgen Frigo aus Zeulenroda untermalte die Feier mit weihnachtlicher Livemusik.