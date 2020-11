Es wird in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt in Zeulenroda-Triebes geben, so der Bürgermeister, Nils Hammerschmidt (parteilos).

„Mit der Bekanntgabe der Verlängerung des Lockdown light bis zum 20. Dezember des Jahres aufgrund der Corona-Pandemie, sind auch alle öffentlichen Veranstaltungen untersagt. Darunter fällt auch der Weihnachtsmarkt“, so das Stadtoberhaupt.

Bis zum letzten Moment wurde in der Stadtverwaltung mit der Absage gewartet. Viele Möglichkeiten wurden ausgelotet, um in der Stadt weihnachtliches Treiben zu ermöglichen. Doch am Ende musste, trotz Hygienekonzept und Programm, alles abgesagt werden. „Uns bleibt nun nur die Hoffnung, dass die gesamten Maßnahmen etwas bringen“, so Hammerschmidt. Und wenn, dann habe man das Frühjahr im Blick, wo vielleicht dann ein Frühlingsmarkt in ähnlicher Form wie der Weihnachtsmarkt stattfinden könne.

Auf alle Fälle habe das Ausloten der verschiedenen Möglichkeiten der Standorte Defizite beim Schmücken mit Accessoire aufgezeigt. Das soll sich in den kommenden Jahren ändern, so der Bürgermeister. Er hatte auch die ortsansässigen Händler und Gewerbetreibenden über die Absage informiert. Anfänglich sollte der Weihnachtsmarkt in abgeschwächter Form weit auseinander gezogen über zwei Wochen stattfinden. Dann wurde die Zeitspanne auf zwei Wochenenden eingeschränkt.