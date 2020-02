Zeulenrodaer Schüler bei Physikolympiade erfolgreich

Die Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Zeulenroda haben bei der Regionalklausur der 29. Thüringer Physikolympiade Spitzenplätze belegt. Dies gab Fachschaftsleiter Frank Werner am Freitag bekannt.

Einen Tag zuvor hatten sich die Schüler im Osterlandgymnasium in Gera den Aufgaben gestellt. Von den 35 teilnehmenden Schülern aus Gera, dem Altenburger Land und dem Landkreis Greiz seien 13 vom Zeulenrodaer Gymnasium gewesen, so Werner.

Gute Chancen auf das Landesfinale

Die Physik-Affinität der Zeulenrodaer habe sich dann auch während der Klausur gezeigt. Von den 13 angetretenen Schülern hätten neun in den jeweiligen Klassenstufen Spitzenplätze erzielt. Besonders zu überzeugen gewusst hätten Tom Roth, Fabian Oertel, Isabel Gleißner, Phillip Jüchser und Sebastian Wagner.

Ob sich einer dieser Schüler für das Landesfinale in Ilmenau Ende März qualifiziert hat, steht noch nicht fest. „Wir werden aber sicher den Großteil der Ostthüringer Schüler dort stellen“, gibt sich Physiklehrer Werner selbstbewusst.

Denn schon in der Vergangenheit hätten Zeulenrodaer Gymnasiasten beim Landesfinale überzeugen können, hätten teils besser als Schüler von Spezialgymnasien abgeschnitten, sagt Werner. Auch für dieses mal rechnet er seinen Schülern „gute Chancen“ aus.

Schule legt Fokus auf das Fach Physik

Die Stärke des Zeulenrodaer Gymnasiums in Physik beruhe darauf, dass die Schüler bereits früh mit dem Fach in Berührung kämen. So ist Isabel Gleißner beispielsweise in der AG „Physik im Kindergarten“ engagiert, die Kindergartenkindern und Grundschülern über Experimente den Spaß am Fach Physik vermitteln soll.

„Es ist schön zu sehen, wenn man damit begeistern kann“, sagt Gleißner. Für Tom Roth ist „Physik überall im Alltag.“ Seine Leidenschaft für das Fach soll bald in einem Studiengang Konstruktion eine Fortsetzung finden.

Besonders am Friedrich-Schiller-Gymnasium ist auch die Forscherwoche, bei der Schüler an ausgewählten Universitäten an Forschungsprojekten teilnehmen können. Seine Schule sei eine von fünf in Deutschland, die das anbieten, sagt Frank Werner. Entscheidend für den Erfolg sei auch, dass die Schulleitung das Physik-Engagement der Schüler aktiv unterstütze.