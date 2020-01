Zeulenroda-Triebes. Jeweils 800 Euro spenden die Schüler der Zeulenrodaer Solle-Schule an die Elterninitiative für krebskranke Kinder in Jena und an das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz.

Zeulenrodaer Schüler engagieren sich für kranke Kinder

Über 1600 Euro Spendeneinnahmen haben sich die Schüler der Zeulenrodaer Friedrich Solle-Schule gefreut. Das Geld wurde gesammelt von den vielen Besuchern zu dem Weihnachtsprojekt der Schule. Die Einnahmen wurden noch aufgestockt durch Marion Bauerfeind aus Zeulenroda. So übergaben die Schüler, Nele Knödler, Leni Hanke und Hannes Schulz jeweils 800 Euro an Katrin Mohritz von der Elterninitiative für krebskranke Kinder in Jena und an das Kinderhospiz Tambach-Dietharz.

Es war ein wahrer Kraftakt, aber es hat sich gelohnt“, freute sich Katrin Wenzel, Schulleiterin der Friedrich Solle-Regelschule in Zeulenroda-Triebes über den Erfolg. Schon Wochen bevor das Projekt gestartet wurde, liefen die Vorbereitungen in der Schule. Viele der Schüler waren auf unterschiedlichste Weise in das Projekt eingebunden und auch aktiv dabei.

Der Dank für die vielen Mühen der Schüler und des Lehrerkollegiums konnten sich alle über einen großen Besucheransturm an diesem Nachmittag freuen. Ehemalige Schüler, Senioren aus dem Wohngebiet in Zeulenroda-West, Eltern und Freunde der Schüler kamen, um gemeinsam einen Nachmittag zu verbringen. Sie begeisterten sich an den vielen kleinen Bastelarbeiten, kauften die Tombola leer und genossen einen vergnüglichen Nachmittag. Am Ende ließen sie alle eine große Summe Geld in der Schule, dass die Schüler für einen guten Zweck nun spendeten.

„Geht raus mit offenen Herzen“

Für Katrin Moritz war die Spendenübergabe natürlich Anlass genug, um persönlich in die Schule zu kommen und sich zu bedanken. Mit vielen fragen wurde sie konfrontiert und beantwortete sie alle. Auch für Katrin Moritz von der Elterninitiative für krebskranke Kinder in Jena ist die Zeit am Ende jedes Jahres und der Neuanfang eines Jahres eine hoch emotionale Zeit und so versuchen alle gemeinsam den betroffenen Eltern mit ihren Kindern eine besonders schöne Zeit zu geben. Mit den Worten: „Geht raus mit offenen Herzen“, bedankte sich Katrin Moritz bei allen Spendern.