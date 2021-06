Zeulenrodaer Schuhgasse wird zur Musikarena

Blick in die Zeulenrodaer Schuhgasse

Zeulenroda-Triebes. Die Straßen von Zeulenroda-Triebes sollen sich innerhalb einer neuen, von der Stadt initiierten Konzertreihe in ein Kulturwohnzimmer wandeln.

Den Auftakt wird es am 9. Juli, 19 bis 22 Uhr, geben. An diesem Abend wird in der Schuhgasse eine gemütliche und kleine Musikarena rund um das rote Kultursofa entstehen. Alle, die Unterhaltung und Musik mögen, sind eingeladen. Als Überraschungsgäste spielen Musiker aus Zeulenroda-Triebes live. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Der Eintritt ist frei. Wer möchte, der kann sich gern eine eigene Sitzmöglichkeit mitbringen. Dieser Abend soll der Auftakt für weitere künftige Konzerte mit Künstlern der Stadt darstellen. Somit sollen nicht nur die Bürger in den Genuss von kleinen Kulturveranstaltungen kommen, sondern eben auch den vielen jungen und junggebliebenen Künstlern eine Möglichkeit geboten werden, live vor dem hautnahen Publikum zu spielen.