Zeulenrodaer Senioren erhalten zweite Spritze gegen Corona

Das Impfen gegen Corona geht in die zweite Runde. Im Seniorenpark der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Am Birkenwäldchen haben 105 Bewohner und Mitarbeiter die zweite Impfdosis gegen Corona erhalten. Darunter war auch Thüringens erste Geimpfte, Martha Nadolph. Mit ihren 94 Jahren weiß sie genau, was vor sich geht und sagt, warum es wichtig ist, sich impfen zu lassen.

„Die Forscher geben sich so viel Mühe, etwas herauszufinden, was uns gegen das Virus schützt. Warum nicht nutzen?“, sagt die 94-Jährige. Früher seien Impfungen verpflichtend gewesen und das sehe sie bis heute als großen Vorteil. Sie sei damals noch gegen Pocken geimpft worden. „Durch die Impfpflicht wurde die Krankheit ausgerottet“, sagt Martha Nadolph. „Ich sehe es als Pflicht gegenüber meinen Mitmenschen, mich impfen zu lassen. Ich habe mein Leben gelebt. Aber Jüngere, die daran schwer erkranken könnten, müssen geschützt werden, indem sich alle impfen lassen.“

Außerdem hoffe sie, dass durch flächendeckende Impfungen bald ein Stück mehr Normalität einkehre und wieder mehr Angebote im Pflegeheim stattfinden können. „Das wünsche ich mir auch, sagt die Leiterin der Einrichtung, Diana Wirth. Schon im letzten Jahr seien einige der sehr beliebten Veranstaltungen wegen Corona ausgefallen wie zum Beispiel das Osterfest oder der gemeinsame Grillabend mit den Angehörigen. Auch größere Gruppentreffen innerhalb der Einrichtung würden nicht stattfinden. Zudem sei der Besucherverkehr für die Bewohner sehr eingeschränkt. „Das nagt an deren Wohlbefinden“, sagt die Leiterin.

Deswegen und um der Gesundheit der Bewohner willen wünsche sie sich von ihren Mitarbeitern, dass die sich alle impfen lassen. Auch Diana Wirth hat am Wochenende die zweite Impfdosis erhalten. „Ich finde, dass sich für Pflegekräfte und medizinisches Personal die Frage gar nicht stellen sollte, ob oder ob nicht“, sagt sie. Diana Wirth kann es nicht verstehen, wenn sich Pflegekräfte nicht impfen lassen wollen. Und Martha Nadolph sagt, dass „es wahrscheinlich die einzige Möglichkeit ist, wieder zur Normalität zurückzukehren.“ Dem sei nichts hinzuzufügen, so die Einrichtungsleiterin. Von den Einwohnern haben sich 75 Prozent impfen lassen. Bei den Mitarbeitern seien es leider nur etwa 59 Prozent, so Diana Wirth. Bisher seien weder nach der ersten, noch nach der zweiten Impfung irgendwelche Nebenwirkungen aufgetreten.

Vorausahnend höre sie aber schon wieder die Hasskommentare, die in den sozialen Medien zu den Meldungen über Impfungen verbreitet werden. „Ich kann diese Entgleisungen menschlichen Anstands nicht verstehen. Wir tun hier alles dafür, dass es unseren Bewohnern gut geht und es bald für uns alle besser wird“, sagt Diana Wirth. Es ärgere sie, wenn sich Menschen von unüberprüften Behauptungen beeinflussen ließen.

„Der Aufwand, den wir zum Schutz unserer Bewohner betreiben, ist enorm hoch“, sagt die Leiterin. Über 30 Prozent Mehrarbeit falle täglich an. Besucher dokumentieren, testen, Masken besorgen, Termine vergeben und noch mehr dokumentieren und organisieren. Überstunden würden sich häufen. „Wir sind an der Grenze des Machbaren.“ Hilfe vom Landkreis bekomme sie keine. Der Bund habe zwar angeordnet, dass bei Bedarf die Bundeswehr für Corona-Tests eingesetzt werden könne, doch in der Kreisverwaltung wolle niemand die Verantwortung dafür übernehmen, nicht dazu ausgebildete Personen dafür einzusetzen. „Wir müssen den ganzen Aufwand alleine stemmen“, sagt Diana Wirth. Sie wünscht sich vom Landkreis und vom Bund längerfristige Lösungen dieses Problems. Denn Corona werde uns alle noch eine Weile begleiten.