Zeulenrodaer Spielzeughändler: „Zum Spielen ist man nie zu alt“

In den 30 Jahren, in denen Spielwarenhändler Erik Eichelkraut im Geschäft ist, habe sich eine Sache kaum verändert: Wenn Kinder gemeinsam mit Eltern oder Großeltern Spielzeug kaufen, dann ist das immer auch ein kleiner Aushandlungsprozess. „Kinder würden ja oft gerne den ganzen Laden mitnehmen“, sagt er. Er empfehle dann immer Spielsysteme. Also eine thematische Reihe von Spielzeugen, bei denen die Welt mit jedem gekauftem Teil ergänzt wird. Klar, dass das auch für ihn als Geschäftsmann interessant ist. Aber Spielzeug verkaufen, sei für ihn auch immer mehr, als nur ein Geschäft gewesen. Dabei beginnt die Geschichte von Spielwaren Eichelkraut im Oktober 1990 ganz ohne Vorbelastung. Er ist damals 26 Jahre alt. Studium und die Arbeit in der Wema Zeulenroda scheinen ihm im Angesicht der Wende nicht mehr zukunftsträchtig. „Es war eine Zeit des Aufbruchs und ich dachte, ich probiere das jetzt einfach mal“, sagt er. Aus dem Probieren ist heute ein fester Bestandteil in der Einzelhandelswelt in Zeulenroda-Triebes und Greiz geworden.

Denn 2002 nutze Erik Eichelkraut die Chance und übernahm den Laden einer Kollegin in der Nachbarstadt. 2007 kommt noch ein Geschäft in Reichenbach dazu, dass aber in diesem Jahr nach 13 Jahren geschlossen wurde. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür – die wichtigste Zeit in der Branche – und er freue sich wie eh und je auf diese Phase. „Es ist immer noch das schönste Gefühl, wenn Kinder mit einem Strahlen in den Augen das Geschäft verlassen“, sagt er. Zum Nikolaustag gibt es in diesem Jahr wieder eine Aktion, bei der Kinder ab sofort einen Nikolausstiefel mit nach Hause nehmen können und diesen am 6. Dezember gefüllt wieder abholen können. Vom 26. bis 30. November müssen diese im Geschäft wieder abgegeben werden. Aber nicht nur Kinderherzen, schlagen zu Weihnachten höher. „Es kommen auch Väter, die sagen, mein Kind wünscht sich eine Rennbahn“, sagt Eichelkraut. Bis heute lasse ihn das Gefühl nicht los, dass hier nicht nur die Wünsche des Kindes erfüllt werden. „Aber zum Spielen ist man nie zu alt“, sagt Erik Eichelkraut.