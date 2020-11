Zeulenrodaer Stützpunktwehr bekommt Rettungsboot

Die Taucher der Stützpunktwehr Zeulenroda bekommen ein Rettungsboot, das für die Einsätze an drei Talsperren in der Region, der Vorsperre Riedelmühle, der Talsperre Zeulenroda und der Weidatalsperre geeignet ist. Das beschlossen am Mittwochabend mit 14 Ja-Stimmen und neun Enthaltungen die Mitglieder des Stadtrates.

Die Kosten für das vom Land Thüringen empfohlene, wirtschaftlichste Angebot der Firma SBS Andernach GmbH betragen rund 110.809 Euro. Im Haushaltsplan 2020 sind für die Beschaffung des Bootes Mittel in Höhe von 60.000 Euro eingeplant. Das Rettungsboot hat alle benötigten DIN gerechten Voraussetzungen, um vom Wasser aus an den Hanglagen Feuer zu löschen und Menschen zu bergen und zu retten. Alle geforderten DIN-Vorrichtungen wie Echolot und Funktechnik sind vorhanden. Zudem sei es ausgerüstet für die Aufnahme von acht Einsatzkräften, im Wasser verunfallte Wassersportler patientengerecht aufzunehmen, mit einer Pumpe und entsprechender Rettungstechnik ausgerüstet. Das Rettungsboot, deshalb auch die Empfehlung des Freistaates, könnte mit der Ausstattung auch innerhalb des Katastrophenschutzes des Landes Thüringen zum Einsatz kommen. Aus diesem Grund wird das Land Thüringen die Anschaffung des Rettungsbootes mit 45.000 Euro fördern. Zudem wurden weitere 10.400 Euro Fördermittel zugesagt. Damit wird im Vermögenshaushalt der Stadt Zeulenroda-Triebes eine Summe in Höhe von 4590 Euro eingespart.

Vor der Beschlussfassung gab es eine ausführliche Diskussion. Stadtrat Michael Glock (CDU) hatte die Debatte um die kostenintensive Anschaffung des Rettungsbootes RTB2, für die Tauchabteilung der Stützpunktwehr angeschoben, indem er eine kostengünstigere Variante bei einem anderen Anbieter ausfindig gemacht hatte. Die sollte einen Kostenumfang von gut 40.000 Euro haben. Allerdings ist dem Stadtbrandmeister Steffen Jubold schon vor Ort anhand eines Fotos, dass der CDU-Mann präsentierte, aufgefallen, dass genau dieses Boot für die Menschenrettung nicht ausreichend wäre, dass es vom reinen Umfang her keinen Platz für eine Pumpeninstallierung bietet und einiges mehr.

Michael Glock begründete seine Suche nach einer kostensparenden Variante damit, dass nicht nur am Strand des Bio-Seehotels ein Boot zur Rettung von Stand up Paddler vorhanden wäre, auch der Segelclub in Quingenberg hätte zwei Boote für die Rettung von verunfallten Wassersportlern vorrätig. Seiner Meinung nach würden diese Möglichkeiten ausreichend sein, sodass eine solche Kostenintensive Anschaffung nicht mehr notwendig sei, zumal die Stadt diese Mittel für andere Investitionen einsetzen könnte, so Glock.