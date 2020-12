Zeulenrodaer Zweckverband kann im Januar durchstarten

Das größte Einnahmepotenzial des Zweckverbandes Wasser-Abwasser Zeulenroda ergibt sich aus der Einleitungsgebühr von Schmutzwasser. Im Jahr 2020 schlagen rund 2.243.000 Euro zu Buche. Für 2021 ist ein Zuwachs von rund 50.000 Euro geplant. Die Grundgebühr (rund 737.000 Euro) oder die Einleitungsgebühr von Niederschlagswasser (rund 820.000 Euro) sowie der Straßenoberflächenentwässerung (rund 600.000 Euro) nehmen sich dagegen klein aus.

Der Zweckverband Wasser- Abwasser Zeulenroda ist mit dem Startschuss ins neue Jahr arbeitsfähig. Möglich macht das der beschlossene Haushaltsplan durch die Verbandsmitglieder. Beschlossen wurde die Kreditaufnahme im Trinkwasserbereich in Höhe von 900.000 Euro und im Abwasserbereich in Höhe von 1,4 Millionen für den investiven Bereich.

Investitionen von rund 2,5 Millionen Euro im Abwasserbereich

2.522.000 Euro sind für Baumaßnahmen insgesamt geplant. Dazu zählen neben dem Anschluss von Auma-West (600.000 Euro), der Ausbau des Ortsnetzes Tegau für 450.000 Euro, der Erwerb eines Kombispülers in Zeulenroda für 300.000 Euro sowie Maßnahmen in der Webergasse in Langenwetzendorf, der 3. Bauabschnitt der Südtangente in Zeulenroda, und eine Anlage zur Vorklärung der Abwässer in Zadelsdorf (jeweils 150.000 Euro)

Geplante Baumaßnahmen im Bereich Abwasser

In Zeulenroda Märien wurde in diesem Jahr die Süd-Tangente im Bereich Märienstraße, Märien und Pöllwitzer Weg aufwendig erneuert und an die Kläranlage im Flur Zscherlich angeschlossen. Im kommenden Jahr sollen die Nebenstraßen angeschlossen werden, bevor in den folgenden Jahren der Anschluss in der Lichtensteinsiedlung folgt.

In Langenwetzendorf soll in der Webergasse und im Unteren Ort von Langenwetzendorf (100.000 Euro) gebaut werden. Der Untere Ort in Langenwetzendorf soll in den kommenden Jahren sukzessive an die zentrale Kläranlage in Langenwetzendorf angeschlossen werden.

Nach dem Bau der Kläranlage in den vergangenen Jahren, folgt nun in Tegau das Ortsnetz. Rund 450.000 Euro sollen in den Ausbau des Ortsnetzes fließen. Insgesamt 170.000 Euro sind für Operativmaßnahmen, die Erneuerung von Abwasserhausanschlüssen und mehr im Plan aufgenommen.

Neues Fahrzeug zur Reinigung und Belüftung von Rohren notwendig

Die Anschaffung eines Kombispülers – dabei handelt es sich um ein Spezialfahrzeug zur Reinigung und Belüftung von Rohrleitungen und Kanälen – ist notwendig, da das alte Fahrzeug nicht mehr den technischen Anforderungen entspricht und die Kosten für laufende Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich sind. Weitere Mittel wurden eingeplant zur Vorbereitung auf künftige Baumaßnahmen (Planungen) sowie zur Sanierung eines Hauptsammlers in Dörtendorf.

Insgesamt belaufen sich Einnahmen und Ausgaben im Abwasser Bereich des Zweckverbandes auf gut 4 Millionen Euro.

Maßnahmen auchim Trinkwasserbereich

Im Bereich der Trinkwasserversorgung des Zweckverbandes Zeulenroda sind in der Schopperstraße in Zeulenroda rund 200.000 Euro im Investitionsplan enthalten. Außerdem soll in Auma West die Baumaßnahme im Trinkwasserbereich weitergeführt werden (250.000 Euro). In Zeulenroda Märien sind 50.000 Euro für die Trinkwasserversorgung eingeplant und je 120.000 Euro in Dörtendorf sowie in Tegau.

Anpassung der Gebühren für die Jahre 2022 und 2024

Durchschnittlich investiert der Zweckverband Zeulenroda jährlich 1,45 Millionen Euro. Der Finanzplan im Trinkwasserbereich sieht eine Anpassung der Gebührenkalkulation für die Jahre 2022 bis 2024 vor.