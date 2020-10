Zeulenrodaerin ist Miss Thüringen: Zwischen Kleinstadttrubel und Modelrummel

„Ganz schön was los heute hier“, sagt Stella Kreuzer als sie sich auf die Bank neben dem Karpfenpfeifer, der Symbolfigur von Zeulenroda, setzt. Dabei ist Kreuzer viel größeren Trubel gewohnt, seitdem sie mit 15 Jahren das erste Mal für einen Friseur in Zeulenroda modelte und kurze Zeit später an einer internationalen Frisurenmodenschau in Berlin teilnahm, hat die heute 21-Jährige den Duft der weiten Welt vernommen. „Auf der Veranstaltung in der Hauptstadt waren interessante Menschen aus aller Welt. Seitdem bin ich fasziniert von der ganzen Modelwelt“, sagt sie.

Im September diesen Jahres nahm sie da erste Mal an einer Misswahl teil. In Wolfenbüttel war sie eine der 16 Finalisten der Miss-Topmodel-Wahl. Dort reichte es zwar nicht zum Sieg, aber sie wurde zur Miss MGO Thüringen gekürt. Sie wird unser Bundesland somit im Finale der Miss Deutschland 2020 offiziell vertreten. „Eine tolle Erfahrung“, sagt sie.

Zwischen zwei Welten hin und her springen

Warum Kreuzer in dem Kleinstadttrubel auf dem Zeulenrodaer Marktplatz trotzdem einen gewissen Wuselfaktor erkennt, hängt wohl damit zusammen, dass ihr Charakter zwischen zwei Welten sitzt und zwischen ihnen fröhlich hin und her springt. „Ich liebe die Natur und das Schwimmen“, sagt sie. Aufgewachsen in der Nähe der Talsperre, genießt sie hier die Ruhe und die Nähe der Familie.

Aber da ist noch eine andere Seite. Mit vier Jahren fängt sie an, in der Musikschule Fritz Sporn zu musizieren. Mit sechs Jahren lernt sie Gitarre und spielt bald schon regelmäßig Konzerte mit dem Orchester. „Die Musik hat mir viel gegeben. Im Orchester muss man sich aufeinander verlassen können. Und du gibst etwas Persönliches von dir preis“, sagt sie. Ein gutes Training für das Selbstbewusstsein. Schließlich auch jener Punkt, der sie am Modeln irgendwann reizt.

Wacklige Knie und große Träume

„Anfangs haben mir noch ganz schön die Knie geschlottert“, sagt sie. Denn als sie in Dresden 2015 das erste Mal für die berühmte Friseurmarke Brockmann und Knödler an einem Event teilnimmt, ist sie die Jüngste. „Aber alle waren super nett“, sagt sie. Es sei ein Vorurteil, dass die Modelbranche durch Konkurrenzdenken geprägt ist.

Über die Jahre nimmt sie immer mal wieder kleinere Aufträge an. Inzwischen ist sie bei zwei Modelagenturen gemeldet. Aber Stella Kreuzer wäre nicht Stella Kreuzer, wenn es da nicht wieder einen Ausgleich und Plan-B gebe zum Traum vom Leben als Modell. „Papa hat gesagt: Mach erstmal dein Abitur“, sagt sie und lacht. Das hat sie an der Berufsschule in Greiz getan und studiert jetzt in Halle Interkulturelle Europa- und Amerikastudien.

Dort lernt sie unter anderem Englisch, Italienisch und Musikwissenschaft. „Ich möchte irgendwann mal raus in die Welt“, sagt sie. Eines ihrer schönsten Reiseerlebnisse bisher war die Reise zur ihrer Tante in die USA. In einer Kleinstadt aufzuwachsen, war aber dennoch das Beste, was sie sich vorstellen kann. Aber das ist eben noch der Wunsch nach mehr.

Eine gehörige Portion Mehr ist jetzt schon die Teilnahme an der Miss-Deutschland-Wahl, die irgendwann im Frühjahr 2021 stattfinden soll. „Bei der Misswahl war schon etwas mehr Konkurrenz zu spüren“, sagt sie. Trotzdem sei sie neugierig, neue Erfahrungen zu machen. Der Fokus liege zwar auf dem Studium, aber wenn sich der ein oder andere Modeljob ergebe, sei sie nicht abgeneigt.

Ein Klischee sei dann aber doch zutreffend. „Auf meinen bisherigen Schauen gab es leider immer zu wenig zu essen“, sagt sie und lacht.