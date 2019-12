Zipfelmützenlauf in Weißendorf: Vor dem Fest durchstarten

Weißendorf. Am Sonntag, um 9.30 Uhr, fällt der Startschuss zum Zipfelmützenlauf in Weißendorf. Teilnehmen können alle, die eine Runde ins schöne Weidatal machen wollen.

Am Sonntag, 22. Dezember, um 9.30 Uhr gibt es den Startschuss für alle großen und kleinen, bewegungsfreundlichen Zeulenroda-Triebeser und ihre Gäste zum Zipfelmützenlauf durchs Weidatal. Der Zipfelmützenlauf geht in eine neue Runde, organisiert vom Turnverein Weißendorf.

Gelaufen werden kann eine zehn Kilometer lange Runde, die vom Start an der Weißendorfer Turnhalle ins schöne Weidatal führt. Am Bio-Seehotel ist ein Verpflegungsstützpunkt aufgebaut, wo es passend zur Jahreszeit Glühwein, Tee und Plätzchen gibt. Bei diesem Lauf steht nicht das beste sportliche Ergebnis an dem Tag oben an, sondern vielmehr die Gemeinschaft und Gemütlichkeit.

Nordic Walker und Läufer sind alle eingeladen und wer die zehn Kilometer nicht laufen möchte, kann auch abkürzen, so Torsten Jung, einer der Organisatoren. Mitzubringen ist gute Laune, eine Tasse für den Glühwein und vielleicht ein paar selbst gebackene Plätzchen.