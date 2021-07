Zum Firmenstandort

Die Firma, deren Produkte und die Geschäftsleitung waren für mich nicht unbekannt. Aber für die Wirtschaftsförderin der Stadt Zeulenroda-Triebes war es ein neues Terrain, was sie zum Firmenbesuch betrat und sie war schlichtweg überwältigt.

Im kleinen Ortsteil der Stadt Zeulenroda-Triebes, nahe der sächsischen Grenze, wird ein weltweites innovatives Produkt hergestellt, das nicht nur begehrt ist, sondern, von dem wohl kaum einer den Firmensitz in Bernsgrün vermuten würde. Umso bedeutungsvoller ist es, dass sich das Unternehmen Tecon Covercraft einprägt. Schließlich geht es weiter. Modenäher, Schneider, technische Konfektionäre, Sattler und in weiteren Berufen bildet das Unternehmen aus. Doch gibt es an dem Standort nicht nur Probleme mit Unterkünften. Auch für die jungen Leute, die in dem kleinen beschaulichen Ort nicht wohnen möchten, wird es schwierig, mit dem öffentlichen Nahverkehr nach Bernsgrün zu gelangen.

Was tun? Sie sprachen das Thema beim Besuch des Bürgermeisters ihrer Stadt an und hegen die Hoffnung, dass er etwas ausrichten kann. Für die Bernsgrüner jedenfalls wäre es schon überlebensnotwendig.