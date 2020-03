Gäste aus Malaysia, Rumänien und Litauen kamen am Sonntag zum Familiengottesdienst zum Weltgebetstag in die Dreieinigkeitskirche in Zeulenroda.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zum Weltgebetstags ein bunter Gottesdienst in Zeulenroda

Der Weltgebetstag am Sonntagnachmittag in der Dreieinigkeitskirche in Zeulenroda zeigte eine bunte, vielgestaltige Gestaltung. Viele Gäste waren gekommen und sprachen über ihren Alltag und dem Glauben, sangen und beteten gemeinsam. Laut ertönte ein vielfältiges Instrumenten – und Stimmengemisch. Leise dehnten sich sensible Denkimpulse. Lecker dufteten die vielen landestypischen Kostproben.

Erzieherin Claudia Klöpfel, stellte eine Situation nach ,„Nein – ich will nicht von meinem Sofa hoch. Lass mich ganz einfach nur in Ruhe. Ach, das hat doch alles gar keinen Sinn!“ - Claudia Klöpfel, Erzieherin vom Zeulenrodaer Kindergarten „Unter`m Regenbogen“ stellte schauspielerisch eine Situation nach, die viele Zeitgenossen kennen: Erschöpfung, Mutlosigkeit, Orientierungslosigkeit. Sie greifen um sich. Wenn das geschieht, dann ist es gut, wenn ein hilfreicher Mensch sagt: „ Steh auf und geh“- eine Aufforderung zur Bewältigung der eigenen Probleme durch Mitmenschen neben Dir. Bibelgeschichte vom Propheten Elia Vor fast 3000 Jahren – so zeigte die danach durch Kinder und Erwachsene gespielte Bibelgeschichte - erlebte ähnliches Aufgerichtet-Werden der Prophet Elia. Göttliche Kraft, die spürbar wird als menschliche Kraft, bewirkt, dass wir alltägliches Zusammenleben in friedlicher Nachbarschaft gut gestalten. Dafür boten die live begleiteten Lieder Raum zum Innehalten, Vertiefen und Staunen am Sonntag zum Familiengottesdienst. Menschen aus verschiedenen Lebensphasen und Lebenssituationen, Kinder und Erwachsene, erlebten die christliche Tradition des Gottesdienstes als alltagsrelevante Orientierung und Begegnungsmöglichkeit. Einfaches und Großes ist gelungen Als dann im Anschluss an den Gottesdienst noch allen schmeckte, was zuvor zubereitet wurde und die Kirche mit Duft erfüllte, wussten und spürten die fleißigen, fantasievollen Mitglieder der ökumenischen Vorbereitungsgruppe, dass ihnen Einfaches und zugleich Großes gelungen ist.