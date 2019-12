Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zupforchester blickt optimistisch in die Zukunft

Die Erleichterung war auf der Weihnachtsfeier der Zupforchester und der Mandolinenschüler der Musikschule im Museum Zeulenroda förmlich greifbar. Erst einen Tag zuvor, war die Schließung der Musikschule in letzter Sekunde aus dem Haushaltssicherungskonzept der Stadt gestrichen worden. „Wir blicken jetzt optimistisch nach vorne“, sagt Angela Lindner, die Leiterin der beiden Musikgruppen. Trotz der schwierigen Lage im Vorfeld, habe man das von langer Hand geplante Konzert nicht absagen wollen. Für die großen und kleinen Musikschüler sei der Jahresabschluss vor Eltern, Großeltern und Geschwistern eines der Highlights im Musikschuljahr.

Musikschule als Teil des kulturellen Lebens

17 Kinder betreut Angela Lindner in der Musikschule. Jeden Dienstag und Donnerstag üben sie auf ihren Instrumenten. Sie spielen große und kleine Konzerte. Mal in der Kirche vor voll besetztem Saal, aber auch in kleiner Runde auf Weihnachtsfeiern, im Pflegeheim oder in der Sparkasse. „Auch die Zusammenarbeit mit dem Museum hat super geklappt. Das zeigt einfach, dass die Musikschule fest in das soziale und kulturelle Leben der Stadt eingebunden ist“, sagt Angela Lindner.

Im Anschluss an die Veranstaltung lud Museumsleiter Christian Sobeck die Kinder der Musikschule noch auf eine Führung durch das Museum ein. Der Tenor in den anschließenden Gesprächen von Eltern und Angehörigen sei auch gewesen, dass man jetzt optimistisch in die Zukunft schaue, so Angela Lindner.