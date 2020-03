Zur kleinen Buchmesse in Greiz Covid 19 fast ausgeblendet

Klein, aber wahrlich fein, den Anspruch haben die Veranstalter des Sternensandverlages um Buchautorin Fanny Bechert und Hauptorganisatorin des Lese-Treffpunkts mit angeschlossenem Lager in der Greizer Reichenbacher Straße wahrlich erfüllt.

Die Gäste, größtenteils Fans der unter dem kleinen Schweizer Verlag veröffentlichten Bücher mit Fantasy-Charakter oder erotischer Liebesliteratur, kamen aus dem gesamten deutschen Bundesgebiet nach Greiz. Von insgesamt 16 Autoren, die unter Vertrag beim Sternensandverlag stehen, waren neun Autoren anwesend. Sie kamen von nahe der niederländischen Grenze, Hannover, Köln, Leipzig, Sebnitz und, und, und. Unter ihnen Verlagsleiterin Corinne Spörri.

Corona-Virus für ein paar Stunden fast vergessen

Doch was wohl das Schönste an dieser Veranstaltung war: Während vor der Tür der Corona-Virus-Wahnsinn herrscht, war in den Räumen nur pure Begeisterung von eingefleischten jungen und junggebliebenen Leseratten zu spüren. Fast schien es so, als ob kein einziger Besucher der Tatsache nachtrauert, dass wegen dem Covid 19 die Leipziger Buchmesse abgesagt wurde. Schließlich konnte in Greiz in den kleinen Räumlichkeiten der Kontakt zu den Autoren „hautnah“ gepflegt werden. „Ich habe feststellen müssen, dass Schriftsteller auch nur Menschen sind“, so Sophie Teucher aus Leipzig. Sie ist ganz spontan nach Greiz gefahren. Zuerst war sie sehr traurig, als die Buchmesse in Leipzig abgesagt wurde. „Doch jetzt freue ich mich, dass ich hier bin. Hier ist es viel privater, fast wie zu Hause“, sagt sie. Natürlich hat sie sich eingedeckt mit Büchern. Fünf Stück nennt sie ihr Eigen. Darunter auch zwei von Fanny Bechert „Unter Bestien“ und „Elesztrah“ Band II. Teil I stehen schon bei ihr im Bücherregal.

E-Books sind kein Thema unter den begeisterten Leseratten

Doch was ist mit E-Books: Unter den Gästen sind E-Books kein Thema. „Ich brauche den Duft der Bücher, jeder einzelnen Seite. Es macht mich glücklich, wenn ich meine Bücher im Regal stehen sehe, die schön dekoriert präsentiert werden“, sagt Michèle Linsel aus Hannover. Und wenn sie mal keinen Platz in ihrer Wohnung mehr haben sollte, dann würde sie sich eine größere Wohnung suchen“, so die junge Frau aus Hannover. Das kleine Bücherparadies in Greiz fand sie menschlicher.

Messefeeling in Greiz

Buchliebhaberin Nancy Lewerenz hat ihr Hobby, ihre Liebe zu den Büchern zum Beruf gemacht. Rund 800 Bücher besitzt die Leipzigerin, die Bibliothekarin ist. „Messefeeling nennt die Verlegerin Corinne Spörri, die Veranstaltung in Greiz. Für sie ist es wichtig, dass die Bücher, die in ihrem Verlag verlegt werden, sich auch über ein schönes Cover präsentieren. Nur weil das Leseerlebnis stimmt, können wir ein großes junges Lesepublikum ansprechen, sagt die Schweizerin. Veronika aus Grimma gehört wohl zu den Gästen, die zum ersten Mal in den Büchern des Sternensandverlages schnupperte. „Die Atmosphäre hier macht einfach Spaß“, sagt sie.

Mit Büchern eingedeckt

Zu guter Letzt hatte Anja Barike aus Leipzig mächtig zugeschlagen. Mit insgesamt acht Büchern machte sie sich auf dem Heimweg mit der Bemerkung „Corona kann kommen“. Und da war er wieder– das Virus, das das ganz normale Leben beeinflusst.