Zuverlässiger Partner für Hohenleuben

Reiner Stöhr (Bürgerunion Hohenleuben), stellvertretender Bürgermeister der Stadt, verband den Geburtstag des Lebensmittelgeschäftes Delitscher, die heute vor 25 Jahren in ihrem Laden eine Postagentur integrierten, und bat den Vertriebsleiter der Deutschen Post AG, Frank Scheller, eindringlich auch weiterhin an der Agentur festzuhalten. „Im ländlichen Raum ist jedes noch so kleine Detail für eine gute Infrastruktur besonders wichtig", so Stöhr. Er dankte Karsten Delitscher dafür, dass er da ist. Frank Scheller lobte die Freundlichkeit, Zuverlässigkeit der Mitarbeiter vor Ort sowie das Erscheinungsbild des Geschäftes auf Hohenleubens Marktplatz.

Schon der Urgroßvater habe 1883, als er diesen Laden eröffnete, eine Postagentur betrieben, erzählt der Geschäftsinhaber. Als er vor 25 Jahren sich dazu bereit erklärte eine Postagentur als Partner der Deutschen Post in seinem Laden aufzumachen, habe er nicht daran gedacht, wie es in 25 Jahren sein wird. Doch auch als Stadtrat ((FDP/Bürger für Hohenleuben) und als Inhaber hofft er ebenso diese Dienstleistung noch lange für die Hohenleubener anbieten zu können.