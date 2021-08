Zwei Frauen bei Verkehrsunfall nahe Zeulenroda-Triebes verletzt

Zeulenroda-Triebes Bei einem Unfall bei Zeulenroda-Triebes sind zwei Autofahrerinnen verletzt worden. So kam es zu dem Unfall.

Am Donnerstag, gegen 12.55 Uhr, hat eine 69-jährige Autofahrerin die Bundesstraße 94 von Zeulenroda-Triebes in Richtung Greiz befahren. Am Abzweig Niederböhmersdorf wollte sie laut Polizeiangaben nach links abbiegen.

Dabei missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden 26-jährigen Autofahrerin, sodass beide Wagen miteinander kollidierten. Durch den Unfall wurden beide Fahrerinnen verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: