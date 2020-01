Apolda. Mehrere Millionen Euro werden derzeit in die alte Post in Apoldas Bahnhofstraße investiert. Bis zum Sommer ist voraussichtlich alles fertig.

Renaissance eines denkmalgeschützten Gebäudes in Apolda

Noch ist die ehemalige Post samt neuem Anbaus ein Baustelle. Aber es geht voran beim rund acht Millionen Euro schweren Investitionsprojekt der Firma „advita Pflegedienst“. Was dort entsteht, wird das Stadtbild auf seine Weise aufwerten. Denn das denkmalgeschützte Gebäude an der Bahnhofstraße wurde aufwendig saniert, zudem erhielt es im Innenhof eine bauliche Erweiterung in Form eines modernen Querriegels, der teils Balkone besitzt und Parterre noch eine Terrasse erhalten wird. Im hinteren Bereich des Innenhofes schließt sich diesem Neubau – abgegrenzt mit einer Natursteinmauer – der „Postgarten“ an, der von den Bewohnern genutzt werden kann. Auf Barrierefreiheit wird, selbstredend, viel Wert gelegt.

Aktuell wird unter anderem noch am Dach gearbeitet, läuft der Innenausbau auf Hochtouren. Trotz altersbedingter Einschränkungen selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, darum drehe es sich im Kern, heißt es zur konzeptionellen Ausrichtung. Geboten werden im Komplex künftig: betreutes Wohnen, Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz, Wohngemeinschaft für intensivpflegepflichtige Bewohner und Tagespflege, die künftig im dank Klinker repräsentativen Bestandsgebäude an der Bahnhofstraße untergebracht sein wird. 17 Einraum-Wohnungen und 23 Zweiraum-Wohnungen stehen zur Verfügung. In Form von zwei Wohngemeinschaften, aber auch in Einzelwohnungen. Voraussichtlich im Sommer soll dann alles bezugsfertig sein. Für den 8. Februar in der Zeit zwischen 11 bis 15 Uhr ist ein Tag der offenen Tür geplant. Nach Auskunft des Unternehmens gibt es bereits eine Liste mit Interessenten. Erfahrungsgemäß dauere es ein paar Monate, bis die Wohnungen alle vermiete sind, weil sich die Interessierten gern alles im fertigen Zustand ansehen, sie sich ausgiebig beraten lassen wollen, was verständlich sei. Auf die Frage danach, wie viel Personal zukünftig benötigt werde, hieß es: rund 40 Fachkräfte. Dass man diese auf einem engen Markt finden werde, dessen ist man sich bei Advita allerdings sicher, schließlich sei man ein attraktiver Arbeitgeber. Obendrein sei das Unternehmen ja bereits seit Jahren in der Stadt Apolda präsent und operiere von der Martinskirchgasse 8 aus. „Advita“ baut nicht zum ersten Mal ein einstiges Postgebäude um, Beispiele finden sich in Gotha, Eisenach oder auch Görlitz. Die ehemalige Post in Apolda ist eines von sechs derartigen Vorhaben. Zum Baustellenrundgang erschienen war auch Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand. Er lobte die Investition in eine seit vielen Jahren ungenutzte Immobilie und sagte stellvertretend für seine Bauabteilung, dass die Kooperation zwischen Investorin und Verwaltung sehr gut funktioniere. Das sei durchaus nicht immer so, in diesem Fall aber schon. Das Gebäude stehe in einer attraktiven Umgebung, zu der Paulinenpark, Museum und Kunsthaus ebenso gehörten wie die nur wenige Gehminuten entfernte Innenstadt. Auch der Bahnhof sei nicht weit. Indem das alte Postgebäude ertüchtigt werde, steigere sich auch die Attraktivität dieses Reviers weiter. Die Investition sei auch deshalb wichtig, weil es eine Bedarf nach Pflegeplätzen gebe, wenngleich der Apoldaer Altersdurchschnitt mit 48,9 Jahren noch unterm Bundesdurchschnitt liege.