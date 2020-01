Martin Blumrich (hinten) und Kay Rotter arbeiten als Disponenten in der Rettungsleitstelle des Weimarer Landes in Apolda. Mit deren Zukunft befasst sich derzeit der Kreistag des Weimarer Landes.

Landkreis. Ob die Rettungsleitstelle des Weimarer Landes in weiterer Zukunft in Apolda bestehen bleibt, darüber diskutiert und entscheidet der Kreistag.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ringen um Zukunft der Rettungsleitstelle in Apolda

Der Kreistag muss sich heute mit der Zukunft der Rettungsleitstelle befassen. Entschieden wird wohl, ob die in einer „Regionalleitstelle Mitte“ der Stadt Erfurt – das Land sehe es gern – aufgeht und so in Apolda wegfiele oder sie hier bestehen bleibt. Je nach Votum kann das Auswirkungen auf die Bürger haben, die in Not geraten.

Stand ist, dass dem Kreis bisher weder eine Kostenprognose bezüglich der Investition in die neue große Leitstelle in Erfurt noch Anhaltspunkte für laufende Kosten (Personal, Sachausstattung) vorliegen. Der Kreis wäre jeweils anteilig finanziell dabei. Eben weil Zahlen vom Land und Erfurt fehlen, seien die Kreisräte gezwungen, qua Glaskugel zu entscheiden, heißt es beim Kreis. Der Entscheidungsdruck indes komme vom Land, es fordere bis Ende Januar ein Ergebnis. Mit dem Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst des Kreises, Steffen Schirmer, sprach unsere Zeitung über mögliche Folgen. Gesetzt den Fall, der Kreistag entscheidet pro Regionalleitstelle Mitte in Erfurt, zu der die zwei Kreise Sömmerda und Weimarer Land sowie die Städte Weimar und Erfurt gehören werden: Dann blieben in den nächsten fünf Jahren Investitionen und Unterhaltungskosten von einer halben Million Euro in die Rettungsleitstelle in Apolda dennoch nicht aus, weil Hard- und Software im Zeitraum, bis die Leitstelle in eine noch zu bauende neue Regionalleitstelle Erfurt zieht, auf dem aktuellen Stand gehalten werden müssen. Anhand von durch den Kreis prognostizierten Zahlen, die sich an Beispielen aus Sachsen orientieren, wo Leitstellen-Fusionen bereits stattfanden, lasse sich ableiten, dass der Anteil des Kreises an der Investition in Erfurt bei 800.000 Euro liegen würde. – Tendenz steigend. Bei den laufenden Kosten sei in Sachsen die Erfahrung gemacht worden, dass die Kreise, die ihre Leitstellen aufgaben, letztlich mit hohen jährlichen Kostensteigerungen leben müssen. Derzeit zahle der Kreis Weimarer Land jährlich rund 491.000 Euro für den Betrieb (Personal-, Betriebs- Wartungs- und Telefonkosten) seiner Leitstelle mit elf Kollegen. Käme man nach Erfurt, würden die Kosten dafür perspektivisch steigen, zumal in Erfurt eine zusätzliche Stelle (Regionalleitstelle Mitte 15) geschaffen würde, weiß Schirmer. Als weiteren Punkt nennt er den bisherigen Vorteil der Ortskenntnis der Leitstellenkoordinatoren. Eben weil die quasi jedes Dorf, jede Gasse und jede Umleitung kennen, könnte der Rettungsdienst im Notfall zügig an die richtige Stelle dirigiert werden. Würden die Notfälle künftig in Erfurt auflaufen, werde eine Koordinierung schwieriger. Angesichts solcher Argumente wird klar, weswegen die Beschlussvorlage der Verwaltung so lautet: Der Kreistag möge beschließen, die Rettungsleitstelle des Weimarer Landes weiter in Apolda zu betreiben.