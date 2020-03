Ronny Hebestreits Abschiedsspiel in Erfurt: Torsten Ziegner sagt zu

Es ist die wohl schnellste Gelbe Karte, die jemals im deutschen Fußball gezückt wurde. Der Anstoß des Thüringenpokal-Viertelfinales im November 2005 war gerade erfolgt, da rauschte Rot-Weiß-Stürmer Ronny Hebestreit heran und holte den Jenaer Torsten Ziegner im Mittelkreis rüde von den Beinen. Gelb nach knapp drei Sekunden! Ein Rekord, der dem Erfurter vermutlich ewig zugeschrieben werden kann. Unter den Fans genießt die Grätsche längst Kultstatus: Auf „YouTube“ wurde die Video-Sequenz fast 32.000 Mal aufgerufen. Sie dokumentiert wie kaum eine andere, wie viel Zündstoff in dem Thüringenderby steckt.

Doch „hängen geblieben“ ist davon nichts bei den Protagonisten von damals: „Wir haben uns immer gut verstanden“, verrät Hebestreit. Er lud Ziegner deshalb auch zu seinem Abschiedsspiel am Ostersonntag (12. April, 18 Uhr) ins Steigerwaldstadion ein - und der einstige Gegenspieler sagte sofort zu: „Klar, ich komme gern. Wir hatten immer ein Super-Verhältnis“, bestätigt Ziegner und ergänzt: „Emotionen und Fouls gehören in Derbys dazu. Und solange nichts passiert, ist doch alles okay.“

Beim offiziellen Karriereausklang des rot-weißen „Fußballgottes“ steht ohnehin der Spaß im Vordergrund. Das Team „RWE & Friends“ tritt dabei gegen die Auswahl „Hebe & Friends“ an, in der zahlreiche Weggefährten von Hebestreit stehen werden. Clemens Fritz und Marco Engelhardt wollen ebenso die Schuhe schnüren wie Rudi Zedi, Alexander Schnetzler und Dirk Orlishausen. Aus den USA hat sich Thomas Gansauge angesagt. Der frühere Bundesliga-Profi lebt seit 15 Jahren in Chicago und betreibt dort eine Fußballschule.

Welches Trikot Ziegner am Ostersonntag tragen wird, ist noch nicht vollends geklärt. Was viele gar nicht mehr wissen: Der Ur-Jenaer spielte zwischen 2001 und 2003 selbst zwei Jahre lang für Rot-Weiß - Seite an Seite mit Hebestreit. Auch danach ist der Kontakt nie abgerissen. Während der Erfurter ein Intermezzo als Co-Trainer bei seinem Heimatverein gab, stieg Ziegner nach der Spielerkarriere sofort als Cheftrainer ein: zunächst beim FSV Zwickau, mit dem er den Drittliga-Aufstieg schaffte, später beim Halleschen FC. Dort wurde er nach einer sportlichen Talfahrt in dieser Saison vor zwei Wochen freigestellt.

Übrigens: Im Pokalspiel behielt Ziegner damals mit dem FC Carl Zeiss Jena im Elfmeterschießen die Oberhand (4:2). Die Freude darüber ließ die Schmerzen ohnehin schnell vergessen.

