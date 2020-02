Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schnuppertag in der Regelschule Wormstedt

In die Regelschule Wormstedt wird am Freitag, 21. Februar, zum sogenannten Schnuppertag für die zukünftigen Fünftklässler eingeladen. Um sich einen Überblick über den Schulalltag der Regelschule zu verschaffen, können interessierte Schüler am Freitag in der Zeit zwischen 7.30 und 11.05 Uhr die Schule beziehungsweise auch den Unterricht besuchen.

Dazu ist es aus organisatorischen Gründen allerdings absolut notwendig, dass Eltern (Erziehungsberechtigte) ihr Kind telefonisch unter folgender Nummer 036464/70412 anmelden.

Zugleich weist die Schule daraufhin, dass die Erziehungsberechtigten für die Hin- und Rückfahrt ihres Kindes eigenverantwortlich sind.

An besagtem Tag sei natürlich auch die Besichtigung der Schule beim Bringen beziehungsweise Abholen des Kindes möglich. Das Team der Schule freue sich jedenfalls auf eine rege Teilnahme an der Veranstaltung.

Die Anmeldung der zukünftigen Fünftklässler an die Regelschule Wormstedt findet am 3. März und am 5. März jeweils von 14 bis 18 Uhr statt. Dazu sollten Eltern/Erziehungsberechtigte mit ihrem Kind zu den oben genannten Zeiten in die Regelschule Wormstedt, Unterdorf 111, kommen, heißt es.