Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schulen und Kindergärten im Weimarer Land bleiben zu

Die Schulen und Kindertagesstätten im Kreis Weimarer Land bleiben ab Montag geschlossen. Das ist die Entscheidung des Krisenstabes in der Kreisverwaltung, der das so am Freitagmittag beschloss. Noch am Freitagnachmittag will das Schulverwaltungsamt dazu Informationen an die Schulen im Kreisgebiet rausgeben. Die Entscheidung traf der Kreis, nachdem zuvor bereits die Stadt Weimar so entschieden hatte.

Zudem verfügt Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU), dass ab Montag alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern zu unterlassen sind. Bisher lag die Zahl bei 500 Teilnehmern. Die Regelung bezieht sich sowohl auf Freiluftveranstaltungen als auch auf solche in geschlossenen Räumen.

Ab kommender Woche soll zudem eine Hotline geschaltet sein, über die sich Bürger ans Amt wenden können.

Live-Blog Coronavirus: 26 Infizierte in Thüringen - Weimar schließt Schulen - Erfurt ordnet Quarantäne für Italien-Rückkehrer an

„Schulschließungen nur mit Augenmaß“ - Hollitzer trifft Mathias Pletz