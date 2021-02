In Mörsdorf wurde ungeklärtes Wasser in einen Bach geleitet. (Symbolbild)

Schwarze, schaumbildende, stinkende Flüssigkeit in Bach in Mörsdorf geleitet

In Mörsdorf im Saale-Holzland-Kreis beschäftigt sich die Polizei mit einem Fall von Umweltverschmutzung. Wie die Polizei am Montag informierte, habe ein Mitarbeiter des Landesamts für Umwelt auf seinem Spaziergang am Sonntagnachmittag festgestellt, dass bei der alten Kläranlage in Mörsdorf ungeklärtes Wasser in einen Bach geleitet wird.

Vor Ort habe sich bestätigt, dass aus einem Rohr schwarze, schaumbildende, stinkende Flüssigkeit in den Bach geleitet wird. Das Umweltamt wurde informiert. Nun müsse geprüft werden wer für diesen Umstand verantwortlich ist, hieß es von der Polizei.