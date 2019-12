Aus für Whatsapp-Newsletter: So erhalten Sie die OTZ-Nachrichten des Tages weiter

Ob aktuelle Polizeimeldung, Straßensperrung oder lokaler Aufreger: Tausende OTZ-Leser haben seit Juli 2015 jeden Wochentag unseren Nachrichtenüberblick für Ostthüringen auf Whatsapp verfolgt. Wir haben viele Rückmeldungen von Euch bekommen: Anfragen, Hinweise und natürlich Smileys als kleines Dankeschön.

Doch leider müssen wir unseren Whatsapp-Service zum 7. Dezember beenden. Der Grund liegt nicht an uns. Whatsapp verbietet ab diesem Tag das Versenden eines Newsletters an mehrere Tausend Nutzer. Betroffen sind alle Medienunternehmen und damit auch wir. Daher hatten wir unsere Leser bei Whatsapp gefragt, wo sie unsere Nachrichten, Fotostrecken oder Videos künftig am liebsten lesen und ansehen wollen.

Die Antworten waren eindeutig: Die Mehrzahl kann sich gut vorstellen, unseren OTZ-Newsletter per Mail zu nutzen. Montag bis Freitag gibt es kurz nach dem Mittag die Nachrichten des Tages bequem per Mail. Nach der Anmeldung zum Newsletter hier müssen Sie nur noch unsere Mail in Ihrem Mail-Postfach bestätigen.