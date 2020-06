Corona-Liveblog: AfD scheitert zunächst mit Klage - Landratswahl mit strikten Regeln

Für die Landratswahl in Saalfeld-Rudolstadt gelten strikte Hygieneregeln. Die AfD will die Corona-Verordnungen des Landes durch den Verfassungsgerichtshof prüfen lassen.

25. Juni:

9.04 Uhr: Caterer in Schmölln und Umgebung kämpfen um jeden Gast

Die Schmöllner Unternehmen des Catering-Gewerbes haben seit Corona kaum Aufträge zu verzeichnen. So sehen sie die aktuelle Lage.

11.31 Uhr: Verfassungsgericht lehnt AfD-Eilantrag zu Corona-Regeln ab

Thüringens Verfassungsrichter haben einen Eilantrag der AfD-Landtagsfraktion gegen die Thüringer Corona-Infektionsschutzverordnung abgelehnt. Sie werde vor einer Entscheidung über die Verfassungsklage der AfD gegen die von der Landesregierung verordneten Corona-Einschränkungen nicht außer Vollzug gesetzt, teilte der Verfassungsgerichtshof mit. Die Einzelheiten lesen Sie hier.

7.21 Uhr: Trotz Corona-Pandemie: Kreis Saalfeld-Rudolstadt wählt neuen Landrat

Wegen der Corona-Pandemie gelten am Sonntag für die Landratswahl im Kreis Saalfeld-Rudolstadt strikte Hygieneregeln. „Wichtigste Forderungen sind die Einhaltung des Mindestabstandes und die Aufstellung von Plexiglasscheiben zwischen Wähler und Wahlvorstand“, teilte das Landratsamt auf Anfrage der dpa mit. Zudem sollen die Wähler das Wahllokal mit Mund-Nasen-Bedeckung betreten. Auf Wunsch erhalten sie unbenutzte Stifte, um ihr Kreuz zu machen. Einige Gemeinden hätten kleine Wahllokale, in denen nicht genug Abstand eingehalten werden kann, aussortiert oder die Lokale verlegt.

Zur Wahl aufgerufen sind mehr als 89 000 Wahlberechtigte. Sie können sich zwischen drei Kandidaten entscheiden: Amtsinhaber Marko Wolfram (SPD), dem Landtagsabgeordneten Maik Kowalleck (CDU) und Brunhilde Nauer von der AfD. Erreicht am Sonntag keiner der drei mehr als die Hälfte der Stimmen, kommt es zwei Wochen später am 12. Juli zur Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten.

6.47 Uhr: Jenaer Top-Schüler darf wegen Pandemie nicht zu Wettbewerb reisen

Ein Jenaer Schüler hat sich für die Internationale Biologie-Olympiade qualifiziert, die in diesem Jahr in Nagasaki stattfindet. Aber die Corona-Pandemie bringt ihn um den verdienten Lohn seiner harten Arbeit. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer.

24. Juni

20.20 Uhr: Apoldaer Fitnessstudio-Inhaber fordert vom Land Schadenersatz

Eigentlich könnte sich René Wittig aus Apolda doch freuen. Der Eigentümer des Fitness- und Gesundheitsclubs „Living“ hat nach dem jüngsten Sieg im Rechtsstreit gegen das Land Thüringen sein Studio wieder öffnen können. Nach dem Grundsatzurteil profitiert und dankt vermutlich die gesamte restliche Branche im Freistaat. Könnte man meinen. Denn hier geht es um kein Muskelspiel, um Macht und Einfluss, sondern um die pure Existenz, um die gerade viele Branchen fürchten müssen – wie die Night of Light eindrücklich demonstriert hat. Aus diesem Grund geht René Wittig den nächsten logischen Schritt: Er fordert Schadenersatz vom Land.

17.10 Uhr: Altenburger Land gilt als coronafrei

„Wir hatten seit dem 5. Juni keinen neuen Fall, der Landkreis ist coronafrei“, sagte der Landrat des Altenburger Landes Uwe Melzer (CDU) bei einem Pressegespräch am Mittwochmittag. Der Landkreis gilt als coronafrei Die Hotline für Bürgerfragen im Landratsamt lasse man zunächst weiterlaufen. Allerdings werde er die Verordnung, die zum 30. Juni ausläuft, nicht verlängern.

Eine neue Besucherregelung gilt ab Donnerstag im Altenburger Klinikum.

17 Uhr: Werner: Keine Einreiseverbote für Besucher aus Corona-Hotspots

Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hält nichts von Einreise- und Beherbergungsverboten in Thüringen für Bürger aus Corona-Risikogebieten. Die Erfahrungen der vergangenen Wochen und Monate hätten gezeigt, dass entsprechende Ausbrüche in der Regel lokal klar eingrenzbar seien, sagte Werner am Mittwoch nach einer Telefonkonferenz der Gesundheitsminister der Länder der Deutschen Presse-Agentur.

"Insofern halte ich es nicht für sinnvoll, einen ganzen Landkreis und alle dort lebenden Menschen in Sippenhaft zu nehmen und ihnen den wohlverdienten Urlaub zu versagen." Werner zeigte sich überzeugt, dass die Behörden vor Ort in den betroffenen Landkreisen gut und gewissenhaft handelten. Dazu gehöre, die Nachverfolgung der Kontakte und entsprechende Quarantänemaßnahmen, um Infektionsketten zu unterbinden.

16.22 Uhr: Die Einsamkeit der toten Nachbarin

Es ist für Reporterin Sibylle Göbel das mit Abstand traurigste Bild der Corona-Pandemie: die Wäsche auf dem Balkon einer alten Nachbarin, nur drei Eingänge weiter. Hier erzählt sie die Geschichte ihrer Nachbarin, die im April in ihrer Wohnung verstarb. Noch immer hängt die Wäsche draußen auf der Leine. Niemand hat sich ihrer angenommen, und auch niemand bislang die Wohnung ausgeräumt, in der die Frau viele Jahre allein lebte.

15.32 Uhr: 97 Kontaktpersonen im Kyffhäuserkreis werden betreut

Unverändert zum Vortag ist im Kyffhäuserkreis die Gesamtzahl der bisher am Coronavirus-Erkrankten. Sie liegt aktuell bei 52 Infizierten. Laut Angaben der Kreisverwaltung sind inzwischen 45 Personen wieder genesen. Von den sieben momentan an Covid-19 Infizierten befindet sich keiner in stationärer Behandlung. Im Kyffhäuserkreis werden derzeit im ehemaligen Altkreis Sondershausen 97 Kontaktpersonen betreut. Verstorben ist nach wie vor niemand im Kyffhäuserkreis im Zusammenhang mit Corona.

15.04 Uhr: Die aktuellen Zahlen aus dem Landkreis Gotha

Die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen (analog RKI) für den Landkreis Gotha beträgt 314 Personen (+1 zum Vortag). Davon sind acht Personen (+1) an Corona erkrankt, zwei Personen werden nach wie vor stationär behandelt. 276 Personen (+/-0) sind genesen und 30 Personen (+/-0) bislang verstorben.

14.20 Uhr: Nur noch zwei neue Corona-Fälle in Thüringen

In Thüringen gibt es derzeit kaum noch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. In den vergangenen 24 Stunden habe es zwei neue Fälle gegeben, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch in Erfurt mit. Damit habe sich die Zahl der Thüringer, die positiv auf das Virus getestet wurden, seit Beginn der Pandemie auf 3246 erhöht. In vielen Landkreisen gibt es schon seit sieben Tagen keine Neuinfektionen.

10.05 Uhr: City Skyliner steht doch für drei Monate in Weimar

Der City Skyliner, die höchste mobile Aussichtsplattform der Welt, kommt doch in diesem Jahr nach Weimar. Vom 10. Juli an wird sie für drei Monate auf dem Goetheplatz stehen. "Wir haben die Pandemie so weit im Griff, dass sich Weimar auch wieder ein paar Dinge leisten kann, die den Menschen Freude machen“, sagte Bürgermeister Ralf Kirsten.

9.30 Uhr: Spargelbauern ziehen positives Fazit

Thüringens Spargelbauern haben eine schwierige Saison hinter sich. Ein Teil der Flächen, auf denen das Stangengemüse heranwuchs, konnte wegen fehlender Helfer in der Corona-Krise nicht abgeerntet werden.

Die Agrargesellschaft Herbsleben hatte dafür eine zündende Idee. Sie verpachtete einen Teil ihrer Spargelfelder an Amateure. Die Idee habe funktioniert, resümiert der Produktionsleiter der Agrargesellschaft. Deshalb sollen auch im kommenden Jahr wieder Dämme verpachtet werden.

6.50 Uhr: Bisher nur wenige Corona-Tests in Thüringer Fleischbetrieben

Trotz der Ankündigung verschärfter Kontrollen in den Thüringer Fleisch- und Schlachtbetrieben ist bisher nur ein Prozent der Belegschaft auf das Coronavirus getestet worden. In Thüringen gibt es aktuell 120 fleischverarbeitende Betriebe und Schlachthöfe. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten forderte das Verbot von Werkverträgen im Kernbereich der Unternehmen.

Das Landratsamt im Altenburger Land sieht unterdessen weiterhin von Corona-Tests bei hiesigen Fleischverarbeitern ab. Dazu gehören die Süd-Ost-Fleisch GmbH, eines der größten Schlacht- und Zerlegezentren Deutschlands, sowie Wursthersteller Wolf in Schmölln. Tests würden nur bei begründetem Verdacht durchgeführt, eine andere Frage ließ die Behörde unbeantwortet.

23. Juni

19.15 Uhr: Eine Corona-Neuinfektion in Eisenach

In Eisenach ist aktuell eine Infektion mit dem Coronavirus dazu gekommen. Damit liegt die Zahl derjenigen, bei denen Covid-19 diagnostiziert worden ist, bei 31.

18.53 Uhr: Saale-Holzland-Kreis gilt ab Mittwoch vorerst corona-frei

Der letzte bekannter Infektionsfall im Saale-Holzland-Kreis gilt ab heute Mitternacht als beendet. Bis dahin sind noch sechs Kreisbewohner in Quarantäne.

17.55 Uhr: Veranstalter sehen Rot

Sehen Sie hier die Fotos der Veranstaltungs- und Kultureinrichtungen aus ganz Thüringen, die sich an der "night of light" beteiligt haben. Nach einem gut dreimonatigen Beschäftigungsstopp ist die Branche nun in einer existenzbedrohlichen Lage:

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen "Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Bei der bundesweiten Aktion „Night of Light“ sollte auf die aktuelle Lage der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam gemacht werden. Rot beleuchtet war am späten Montagabend der Domplatz von Erfurt. Foto: Sascha Fromm

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Mit der Aktion will die Veranstaltungsbranche, die aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Zwangspause seit Monaten kaum Einnahmen hat und auch perspektivisch wenig Hoffnung sieht, deutschlandweit auf ihre dramatische Situation aufmerksam machen. Auch in Erfurt waren rund 60 Gebäude in rotes Licht gehüllt. Die Aktion dauerte von den frühen Abendstunden bis um 1 Uhr am Morgen. Foto: Marvin Reinhart / MGT

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Das passierte in 250 Städten, in Thüringen mit Unterstützung der Mediengruppe Thüringen unter anderem in Arnstadt, Apolda, Erfurt, Gera, Jena und Weimar. Am Hilferuf in Richtung Politik wollten sich dabei Spielstätten, Caterer, Agenturen, Künstler, Hotels, Bühnenbauer, Technikfirmen und Floristen beteiligen. Allein in Erfurt waren rund 60 Gebäude - hier die Staatskanzlei - in rotes Licht gehüllt. Foto: Marvin Reinhart / MGT

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Rot beleuchtet war am späten Abend der Obelisk und ein Teil vom Domplatz in Erfurt. Foto: Sascha Fromm



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Rot beleuchtet ist am späten Abend das Altes Heizwerk, ZENTRALHEIZE, in Erfurt. Foto: Sascha Fromm

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Auch das Radisson-Blu-Hotel leuchtete rot. Foto: Marco Schmidt

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Hilferuf nach staatlicher Unterstützung mit Night of Light. Das Theater in Gera Allein die Stadt Gera muss Einnahmeverluste von aktuell über 310.000 Euro verkraften. Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen In Ronneburg war der Lokschuppen (Foto) in rotes Licht getaucht. Foto: Peter Michaelis



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Hilferuf nach staatlicher Unterstützung mit Night of Light in Gera: Das Kultur- und Kongresszentrum Seit mehr als drei Monaten ist jegliche Art von Großveranstaltungen untersagt. Allein die Stadt Gera muss Einnahmeverluste von aktuell über 310.000 Euro verkraften. Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Hilferuf nach staatlicher Unterstützung mit Night of Light in Gera. Das Schloss Osterstein im Hintergrund in Rot. Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Hilferuf nach staatlicher Unterstützung mit Night of Light in Gera. Das Clubzentrum Comma Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Kleine Komödie in Gera in Rot. Foto: Peter Michaelis



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Auch in Weimar beteiligten sich mehrere Initiativen an der Night of Light: Andreas Seiler, Hermann Boddin und Ronny Zeunert. Foto: Michael Baar

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Hilferuf nach staatlicher Unterstützung mit Night of Light in Gera. Das Clubzentrum Comma Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Rot beleuchtet ist am frühen Morgen das "mon ami Weimar". Foto: Sascha Fromm

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen In Ronneburg war der Lokschuppen (Foto) in rotes Licht getaucht. Foto: Peter Michaelis



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Alarmstufe Rot heiß es bei der Night of Light in Weimar - hier rest of best Veranstatlungstechnik. Foto: Roland Rynkowski

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Kasseturm und Arkaden bei der Night of Light in Weimar. Foto: Michael Baar

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Night of Light am Weimarer Bauhausmuseum. Foto: unsere Fotografen

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Die Night of Light in Jena will aufmerksam machen auf die Probleme der Veranstaltungsbranche durch die Corona-Pandemie. Rot angeleuchtet: Volkshaus Jena vom Jenoptik-Hochhaus aus gesehen. Foto: Tino Zippel



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Auch das F-Haus in der Krautgasse in Jena beteiligte sich. Foto: Tino Zippel

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Genau wie die Rose in der Johannisstraße. Foto: Tino Zippel

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Das Volkshaus Jena. Foto: Tino Zippel

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Und das Volksbad in Jena. Foto: Tino Zippel



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Die Frauenbergkirche in Nordhausen erstrahlt im roten Licht wie bundesweit Spielstätten und andere Gebäude. Foto: Christoph Keil

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen In der Nacht zum Dienstag wurden in Gera Kultur- und Kongresszentrum, Theater, Schloss Osterstein, Kulturzentrum Comma (Foto) , Kleine Komödie und Quisisana im Rahmen der bundesweiten Aktion rot illuminiert. Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Unter den Bauwerken, die am Montagabend bei der Aktion "Night of Light" erleuchtet wurden, gehörte auch das Rathaus der Stadt Königsee. Foto: Jürgen Prehl

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Auch die Klosterruine im Königseer Ortsteil Paulinzella wurde rot angestrahlt. Foto: Marco Waschkowski / Stadt Königsee



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Auch der Fröbelturm bei Oberweißbach (Stadt Schwarzatal) auf fast 800 Metern Höhe im Westen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt war am Montag Abend Teil der Aktion "night of light", mit der ein Zeichen gegen die Existenzbedrohung der Veranstaltungsbranche gesetzt werden sollte. Foto: Ronny Nöller

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Der Schminkkasten in Rudolstadt. Foto: Norbert Kleinteich

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Das Rathaus in Rudolstadt. Foto: Norbert Kleinteich

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Die Lutherkirche in Rudolstadt. Foto: Norbert Kleinteich



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Bei der Night of Light wurde in Nordhausen auch die Frauenberg-Kirche angestrahlt. Foto: Sven Gämkow

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Bei der Night of Light wurde in Nordhausen auch die Frauenberg-Kirche angestrahlt. Foto: Sven Gämkow

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Bei der Night of Light wurde in Nordhausen auch die Frauenberg-Kirche angestrahlt. Foto: Sven Gämkow



17.35 Uhr: Arnstädter berichtet aus Quarantäne: „Keine Symptome und trotzdem innerliche Unruhe“

Ein Arnstädter muss für zwei Wochen in Quarantäne. Der pflegerischer Leiter der pneumologischen Stationen einer Klinik in Bad Berka.gibt einen ausführlichen Einblick in seinen Quarantäne-Alltag.

17.10 Uhr: Keine Neuinfektionen im Landkreis Greiz

Im Landkreis Greiz wurde auch am heutigen Tag kein weiterer Corona-Fall registriert. Die Gesamtzahl der positiv auf das Virus Getesteten liegt weiterhin bei 664. Davon gelten 541 als genesen (ermittelt per Telefonabfrage bei 584 Personen).

16.40 Uhr: Noch vier aktive Coronafälle im Eichsfeld

Seit mehr als einer Woche hat es im Landkreis EichsfeldDarüber informierte heute das Landratsamt. Auch seien wieder zwei Menschen gesundet, so dass es nur noch vier aktive Fälle gebe. Nur ein Patient wird stationär behandelt, auch gebe es keinen schweren Verlauf. Die Zahl der wieder Genesenen steigt auf 145 an.

16.10 Uhr: Arbeit von zu Hause in den Verwaltungen sprunghaft angestiegen

Als eine Lehre aus der Corona-Krise will die Thüringer Landesregierung Beschäftigten in den Verwaltungen mehr Möglichkeiten zum Arbeiten von zu Hause aus bieten. In den vergangenen Wochen sei die Zahl der Verwaltungsmitarbeiter mit einem Zugang zur Thüringer Datenaustauschplattform um etwa ein Drittel auf 3400 Nutzer gestiegen, teilte das Thüringer Finanzministerium am Dienstag mit. Demnach stieg auch die Zahl der Video- und Telekonferenzen deutlich an. So seien Telekonferenzen über die IT-Infrastruktur des Landes derzeit für 20.000 Menschen im Freistaat möglich. "Wir könnten viele Dienstreisen, gerade nach Berlin, einstellen, wenn sich auch die anderen Länder ähnlich verhalten", sagte Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert, der auch IT-Beauftragter des Landes ist.

16 Uhr: Keine weiteren Coronafälle im Kyffhäuserkreis

Keine weiteren Coronafälle gab es in den vergangenen 24 Stunden im Kyffhäuserkreis. Die 97 Kontaktpersonen aus der Gemeinschaftsunterkunft in Sondershausen werden in Quarantäne betreut.Zweimal musste am Montag die Polizei Streit in der Einrichtung schlichten, bestätigte der Sprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele. Es sei keine Gewalt im Spiel gewesen, es habe sich nur um verbale Auseinandersetzungen gehandelt. Da der Wachschutz nicht eingreifen darf, hätten die Mitarbeiter die Polizei informiert. Zur Mittagszeit und am Abend sei die Polizei im Einsatz gewesen.Nach zwölf Tagen Quarantäne sei die Situation im Haus angespannt, so Thiele. Fünf Bewohner, die sich aktuell in der Unterkunft befinden, waren positiv auf das Virus getestet worden.Insgesamt liegt die Zahl der Infizierten im Kreis bei 52. Davon sind 45 bereits seit längerem genesen.

14.40 Uhr: Keine Neuinfektionen im Landkreis Gotha

Unverändert ist die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen (analog RKI) im Landkreis Gotha. Sie bleibt bei 313 Personen, davon sind zum heutigen Tag sieben Personen an Covid-19 erkrankt:, zwei Personen werden stationär in den beiden Krankenhäusern des Landkreises Gotha behandelt. Genesen sind 276 Personen, verstorben sind 30 Personen.

10.10 Uhr: Verkehrsgesellschaft im Saale-Holzland-Kreis verzeichnet enormen Corona-Verlust

Die Corona-Krise trifft die JES Verkehrsgesellschaft hart. Geschäftsführer Andreas Möller rechnet mit Einnahmeausfällen von bis zu 500.000 Euro bis zum Jahresende. Von den Ausgleichszahlungen von Bund und Land für den öffentlichen Personennahverkehr sei bisher etwa ein Zehntel des prognostizierten Verlustes im Verkehrsbetrieb angekommen. Das entspreche etwa dem Ausfall im April. Hier lesen Sie mehr.

10.00 Uhr: Corona beeinflusst auch Schuleinführungen

Schuleinführung im Corona-Jahr 2020: Zwar ist es bis zum 29. August noch eine Weile hin, doch fest steht bereits jetzt, dass die Feiern an den Grundschulen in der Schmöllner Region anders als in den Jahren zuvor verlaufen werden. Pläne für einen festlichen Rahmen gibt es, groß ist jedoch die Unsicherheit. Das wird sich ändern.

8.30 Uhr: So sieht leuchtender Protest in Thüringen aus

7.15 Uhr:

Die Veranstaltungswirtschaft – Konzerte, Messen, Tagungen, Kongresse – steht ohne staatliche Hilfen bald vorm Aus. Das war das Fazit einer Podiumsdiskussion am Montagabend in Jena. Die Veranstaltung fand anlässlich der Aktion „Night of Light“ statt. Diese wies auf die existenziellen Nöte der privaten und freien Veranstalterbranche hin, die üblicherweise 130 Milliarden Umsatz jährlich generiert und eine Million Beschäftigte umfasst. Gebraucht würden keine Kredite, die aufgrund der Einnahmeausfälle in der Corona-Pandemie niemand zurückzahlen könne, sondern Zuschüsse.

22. Juni

18.50 Uhr: Eine Neuinfektion im Wartburgkreis

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Wartburgregion hat sich über das Wochenende leicht erhöht. Registriert wurde ein neuer Infektionsfall im Wartburgkreis. In Eisenach bleibt die Zahl stabil.

17.40 Uhr: Weitere Infektionen im Kyffhäuserkreis

Zwei neue Corona-Infektionen meldet das Landratsamt des Kyffhäuserkreises aus der Gemeinschaftsunterkunft in Sondershausen. Derzeit läuft in der Unterkunft der zweite Massentest. Fünf Personen in der Unterkunft, die weiterhin unter Quarantäne steht, sind infiziert. Aktuell gibt es im Landkreis sieben aktive Coronafälle.

17.30 Uhr: Mögliche Datenschutzverstöße beim Homescooling - erstes Verfahren eingestellt

Thüringens Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Lutz Hasse, will das erste Verfahren gegen eine Schule wegen möglicher Datenschutzverstöße beim Lernen zu Hause einstellen. Nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich dabei um ein Verwaltungsverfahren. Davon unabhängig könnten Lehrern weiterhin Bußgelder drohen. Hasse wollte sich auf Anfrage nicht zu laufenden Verfahren äußern.

15.20 Uhr: Zwei Neue Coronafälle im Landkreis Gotha

Die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen im Landkreis Gotha beträgt laut Robert-Koch-Institut 313 Personen, das sind zwei Personen mehr als am 19. Juni. Davon sind bislang 16 Personen an Covid-19 erkrankt, zwei Personen liegen stationär. 267 Personen sind genesen und 30 verstorben.

14.20 Uhr: Vereinsbrauerei Apolda verhängt Investitionsstopp

Seit Montag gilt für die ersten 33 von 50 Mitarbeitern bei der Vereinsbrauerei in Apolda Kurzarbeit. Der Rückgang beim Fassbierverkauf um bis zu 70 Prozent habe für starke finanzielle Einbußen gesorgt. Hintergrund dafür sind die Corona-Verordnungen, die die Gastronomie und den Veranstaltungssektor stark schwächen. Um die Kontrolle über die eigene Situation zu behalten, hat das Privatunternehmen einen Investitionsstopp verhängt. Pläne für 2021 wurden ebenfalls zurückgestellt.

14 Uhr: Keine Neuinfektionen im Ilm-Kreis

Über das Wochenende haben sich keine Verdachtsfälle einer Corona-Infektion im Ilm-Kreis bestätigt, teilte die Kreisverwaltung mit. Es bleibt demnach bei den bekannten Fallzahlen: insgesamt 136 Infizierte, davon 130 Genesene und sechs mit einer Infektion Verstorbene. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden vier Verdachtsfälle behandelt. Eine intensivmedizinische Betreuung ist nicht notwendig.

11.06 Uhr: Landkreis Nordhausen hilft während der Corona-Krise 20 Kindern in der Not

Die Corona-Pandemie und die erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen haben seit Mitte März auch die Kinder- und Jugendhilfe vor besondere Herausforderungen gestellt. 20 Kinder und Jugendliche wurden in dieser Zeit im Landkreis Nordhausen in Obhut genommen. Dass der Bedarf so hoch ist, damit hätte man im Vorfeld nicht gerechnet.

10.10 Uhr: Security-Firma aus Zeulenroda-Triebes ohne Großveranstaltungen vor dem Aus

Ein Wochenende im Juni. Normalerweise hätte Marcel Milbradt von der "Security Event Crew Milbradt" jetzt alle Hände voll zu tun. Irgendwo in Deutschland wäre er mit Kollegen im Einsatz, um Festivals, Motorsportevents oder andere Großveranstaltungen abzusichern. Aber wegen der Corona-Krise sind die Auftragsbücher leer. „Es kann uns auch keiner sagen, wie es weitergeht. Lange halten wir das nicht mehr durch“, sagt er. Hier lesen Sie mehr.

9.12 Uhr: Christophoruswerk in Erfurt kommt kreativ durch die Corona-Krise

Neue Ideen waren gefragt, um beim Erfurter Christophoruswerk in den vergangenen drei Monaten den anvertrauten Menschen unter erschwerten Bedingungen möglichst gerecht zu werden.

Während Menschen, die stationär untergebracht sind, mit dem Shutdown von Anfang an strengen staatlichen Regeln unterworfen waren, wurden Menschen, die aus psychischen Gründen aufsuchende Assistenz erhalten, zunächst gar nicht extra in den Blick genommen. So ging das Christophoruswerk damit um, dass Tagesstätten und Werkstätten dicht gemacht werden mussten.

7.12 Uhr: Verspätete Ehrung für die Thüringer Sportler des Jahres

Der Ballsaal und die große Bühne blieb den Athleten in diesem Jahr verwehrt. Die Corona-Pandemie hatte zur Absage des „Balls des Sports“ im April geführt. Dafür wurden Thüringens Sportler des Jahres an der Rodelbahn in Oberhof geehrt. Die Geehrten freuten sich trotzdem über den Beifall im Freien.

21. Juni

17.15 Uhr: Corona-Abstrichstelle in Ronneburg im Standby-Modus

„Gibt es eigentlich noch die Abstrichstelle im Ronneburger Schützenhaus“, fragte ein Leser. Dort würde es so ruhig sein. Wie uns die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) mit Sitz in Weimar auf Nachfrage mitteilte, stehe jene seit dem 5. Juni auf Standby.

17.10 Uhr: Töpfer werben wegen Corona mit Tag der offenen Tür

Corona hat das Leben der Töpfer verändert. Das ist am Wochenende zum Tag der offenen Töpfereien in Bürgel, Rodigast und Eisenberg sehr deutlich geworden. Weil der 46. Bürgeler Töpfermarkt coronabedingt ausfallen musste, nutzten die Keramiker die Form der offenen Türen, um wieder auf sich und ihre Handwerkskunst aufmerksam zu machen.

15 Uhr: Drei weitere Corona-Infektionen in Kita im Landkreis Sonneberg

In einem Kindergarten im Landkreis Sonneberg sind drei weitere Kinder positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Bisher waren im betroffenen Kindergarten Infektionen eines drei Jahre alten Kindes sowie einer Erzieherin aus einer anderen Kita-Gruppe bekannt geworden.

13.55 Uhr: Knappe Mehrheit der Deutschen hat Vertrauen in Corona-App

Am Dienstag ist die Corona-Warn-App der Bundesregierung an den Start gegangen. Seitdem haben bereits fast 10 Millionen Smartphone-Nutzer die Anwendung auf ihr Handy geladen. Sie soll bei der Eindämmung des Coronavirus helfen. Die Mehrheit der Deutschen hat Vertrauen in die Anwendung. Dies ergab eine repräsentative Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion. Dabei gaben 51,2 Prozent der Befragten an, sehr großes Vertrauen oder „eher großes“ Vertrauen in der Corona-Warn-App der Bundesregierung zu haben. 32,7 Prozent gaben an, wenig oder kein Vertrauen zu haben, 16,1 Prozent waren unentschieden.

10.45 Uhr: Oberliga-Start mit Zuschauern geplant

Für die Zeit nach Corona macht sich die Spielkommission beim Nordostdeutschen Fußball-Verband schon jetzt Gedanken. Empfohlen wird nun ein vorgezogener Start, statt Mitte September schon ab 14. August. Das wäre in Thüringen allerdings sechs Tage vor Ende der Sommerferien, scheint aber realistisch, wenn dabei auch die Politik mitspielt.

10 Uhr: Noch fünf aktive Corona-Fälle im Kyffhäuserkreis

Keine Veränderungen zum Vortag gibt es bei den Corona-Fallzahlen im Kyffhäuserkreis. Weiterhin 50 Personen sind bisher infiziert, davon sind mittlerweile 45 Personen genesen. Laut Angaben der Kreisverwaltung werden derzeit 97 Kontaktpersonen betreut. Todesfälle gibt es im Zusammenhang mit Covid-19 im Landkreis keine.

Der zweite Abstrich in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Sondershausen erfolgt gestaffelt bis Dienstag, 23. Juni. Die Corona-Hotline des Landratsamtes ist weiterhin unter der Telefonnummer 03632 741444 erreichbar.

Alle Blog-Einträge zum Coronavirus und seinen Folgen für Thüringen