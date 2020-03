Am Wochenende melden viele Thüringer Landkreise einen Anstieg von mit Corona-Fällen. Obwohl die Menschen sich weitestgehend an die Verordnungen halten, trifft die Polizei auch auf Unbelehrbare. Hier die aktuellen Entwicklungen.

Live-Blog Coronavirus: Fünfter Todesfall in Thüringen - Polizei löst Corona-Trinkgelage auf

30. März

9.08 Uhr: 17 kleinere Verstöße in Eisenach

Rund 17 kleinere Verstöße zählte am Samstag das Ordnungsamt auf seinen Kontrollgängen in Eisenach. Wie Stadtsprecherin Janina Walter am Sonntag miteilte, trafen die Mitarbeiter zum Beispiel vor der Wandelhalle in Eisenach eine Gruppe Jugendlicher an, an den sogenannten "Bombenlöchern" im Stadtwald stießen sie auf insgesamt sieben Minderjährige. Gegenüber dem Bolzplatz in der Stregdaer Allee wurde eine Gruppe von 17 Personen ausgemacht, berichtete Walter.

Nicht immer wurde das Spielplatz-Verbot eingehalten, hieß es auch von der Stadt. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes hätten, sagte Janina Walter, die Menschen auf die geltenden Verordnungen hingewiesen, sie belehrt und in manchen Fällen auch verwarnt.

9.06 Uhr: Der aktuelle Stand im Weimarer Land

Im Weimarer Land sind derzeit 20 Menschen erkrankt (elf männlich, neun weiblich). Zwei Personen befinden sich in stationärer Behandlung, 137 enge Kontaktpersonen sind in Quarantäne. 183 Reiserückkehrer aus Risikogebieten befinden sich auf Grund der Allgemeinverfügung derzeit in häuslicher Absonderung (Zahl konstant)

8.54 Uhr: Die aktuellen Zahlen aus Weimar

Zurzeit gibt es in Weimar 29 bestätigte Infektionen. Bisher sind keine schweren Krankheitsverläufe zu verzeichnen. Zwei Personen werden stationär behandelt.

In Quarantäne befinden sich aktuell 503 Personen.

7.44 Uhr: Abstrichstelle in Bad Langensalza mit neuen Zeiten

Die vom Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis eröffnete und betriebene Abstrichstelle im Kultur- und Kongresszentrum in Bad Langensalza wird ab sofort montags bis freitags zwischen 9 und 11 Uhr Personen auf das Virus testen. Voraussetzung ist, dass sie gemäß der Kriterien des Robert-Koch-Instituts (RKI) als Verdachtsfälle einzustufen sind. Das teilt das Landratsamt mit.

Ein Abstrich erfolge ausschließlich nach vorheriger Terminvergabe durch den Fachdienst Gesundheit der Kreisverwaltung. Mit Stand Montagfrüh gab es im Unstrut-Hainich-Kreis zehn bestätigte Corona-Fälle; der Wert ist damit unverändert.

06.00 Uhr: Die aktuelle Lage zu Corona in Thüringen und den Folgen per Newsletter

Über den aktuellen Überblick zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen informieren wir Sie täglich früh und abends per Newsletter

Zur kostenlosen Anmeldung für OTZ geht es hier

Zur kostenlosen Anmeldung für TA geht es hier

Zur kostenlosen Anmeldung für TLZ geht es hier

5.25 Uhr: China schickt Schutzausrüstungen für ganz Deutschland nach Thüringen

Der Mangel an Schutzausrüstungen sorgt weiter für Unmut. Niedergelassene Ärzte, Psychotherapeuten und Physiotherapeuten beklagen, dass zugesagte Lieferungen nur spärlich ankommen.

Die Versorgung mit zusätzlicher Schutzausrüstung sei aber angelaufen, informierte die Landesregierung. Thüringen werde zum zentralen Umschlagplatz für die bundesweite Verteilung von PSA-Lieferungen (Persönliche Schutzausrüstung) aus China, teilte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mit.

5.17 Uhr: SPD will Corona-Rettungsschirm für Thüringer Kommunen öffnen

Die Thüringer Kommunen sollen im Notfall schneller höhere Kredite aufnehmen können. Die Tilgung würde zeitlich gestreckt. Das sieht eine Gesetzesinitiative der SPD im Landtag vor. Die Fraktion will dafür die Thüringer Kommunalordnung und die Gemeindehaushaltsverordnung entsprechend lockern.

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Unbekannte haben der Skulptur „Tanzende Mädchen“ in der Jenaer Weigelstraße, Mundschutzmasken angehängt. Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Bei einem Feuerwehreinsatz am frühen Abend in der Jenaer Stauffenbergstraße halten Beobachter und Anwohner den nötigen Sicherheitsabstand ein. Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Ein Mädchen malt mit Kreide ein großes Regenbogen-Bild auf eine Straße in dem Ort Riechheim im Ilm-Kreis. Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Ein Polizist in Vollschutzanzug und zwei Feuerwehrleute stehen am Ortseingang von Neustadt am Rennsteig. Der Ort steht derzeit aufgrund mehreren Coronavirus-Infektionen unter Quarantäne. Foto: Sascha Fromm



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Polizisten stehen mit ihrem Fahrzeug am Nachmittag auf dem menschenleeren Erfurter Domplatz. Mit einem Lautsprecher wurde auf Regelungen und Gefahren während der Coronavirus-Krise hingewiesen. Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Eine Seltenheit in der Corona-Krise: Eine Apotheke in Gera hat tatsächlich noch FFP2-Schutzmasken im Angebot. Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Ein Foto aus unserer neuen Serie "Stille Helden". Im Foto ist Dr. Ulrike Reinsch (Fachärztin für Allgemeinmedizin) zu sehen. Sie leitet eine neu eingerichtete Abstrich-Stelle zum Testen auf das Coronavirus. Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Am Sonntag war in ganz Deutschland zu der Aktion "Musiker/innen für Deutschland" aufgerufen worden. Um Punkt 18.00 Uhr spielte diese Musikerfamilie (unterer Balkon) die "Ode an die Freude". Anschließend gab es Applaus von den Mietern oben drüber. Foto: Sascha Fromm



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Im Zoohaus von Barbara Leonhardt in Gera-Lusan sind Hamsterkäufe ausdrücklich erwünscht: "man kann sogar zwischen Zwerg- und Goldhamstern wählen". Foto: Peter Michaelis

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Am 17. März ist die Corona-Ambulanz des MVZ Dr. Kielstein an den Waldkliniken Eisenberg in Betrieb gegangen. Foto: Angelika Munteanu

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Manuela Prautsch vom Projekt "Mini Decki" will mit weiteren Schneiderinnen 500 Atemschutzmasken für die Einsatzkräfte des Arbeiter- und Samariter-Bundes (ASB) in Gera in Heimarbeit nähen. Dafür werden etwa 50 Quadratmeter Stoff gebraucht. Foto: Peter Michaelis

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Trotz der Corona-Krise geht es auf der Baustelle am Strandbad in Zeulenroda weiter. Die Handwerker, alles Mitarbeiter aus Handwerksfirmen oder Zulieferer der Region, halten den notwendigen Abstand zueinander ein und arbeiten weiter. Foto: Heidi Henze



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Auf die richtigen Verhaltensregeln in Zeiten von Corona weist dieser Aushang bei einem Pharmahandel in Gotha hin. Foto: Landratsamt Gotha / Wieland Fischer

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Die Messe im Alten- und Pflegeheim Zum Heiligen Geist in Heiligenstadt fand heute vor leeren Bänken statt. Foto: Alten- und Pflegeheim Hospital zum Hl. Geist in Heiligenstadt

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Die Fahrer in den Stadt-Bussen von Eisenach sind derzeit durch diese Absperrungen geschützt. Gäste müssen hinten einsteigen. Der Hinweiszettel weist die Fahrgäste darauf hin, dass beim Fahrer keine Fahrscheine gelöst werden können und das Tickets nicht kontrolliert werden. Foto: Norman Meißner

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Steffi Hadersbeck mit Schutzhandschuhen in ihrem Lotto- und Zeitschriftengeschäft Hinter der Mauer in Gera. Foto: Peter Michaelis



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Die beiden Bibliothekarinnen Sabine Kräker und Kerstin Gutsche sitzen derzeit an Kommunalen Corona-Hotline in der Pößnecker Stadtbibliothek. Foto: Marius Koity / OTZ

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Lars Gottert, Chef der gleichnamigen Kantine in Nordhausen, verkauft seine Speisen wegen der Corona-Verordnung hinter einer Kunststoffscheibe am Fenster seiner Kantine. Foto: Hans-Peter Blum

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Steve Adelberg, Inhaber des Rewe-Marktes in Dingelstädt, steht vor dem leeren Regal, in dem sonst das Toilettenpapier angeboten wird. Auch Seife, Taschentücher und Desinfektionsmittel sind rare Ware. Foto: Johanna Braun

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Seit etwas mehr als sieben Jahren hat die Sondershäuserin Barbara Triebel eine Nähwerkstatt. Seit vergangenen Donnerstag näht sie auch Mundschutze, die aufgrund der Coronapandemie immer häufiger gefragt sind. Foto: Christoph Vogel



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Der verschobene Semesterstart stellt auch die Hochschule für Musik Franz Liszt vor große Herausforderungen. Studenten sollen jetzt Mutmachvideos einsenden. Foto: Maik Schuck

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Seit einer Woche sind die Schulen geschlossen. Im Gymnasium in Dingelstädt arbeitet man bei vielen Klassen mit dem Tablet. Lehrerin Mandy Gottwald Schack ist am Donnerstag aber im Schulhaus und dafür da, Fragen der Schüler zu beantworten. Foto: Johanna Braun

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Das Geschäft Lebensart aus Arnstadt in der Fußgängerzone - hier Christian Vogt - liefert jetzt nach Hause. Foto: Hans-Peter Stadermann

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Thomas Seeber ist Vorstand der Kreissparkasse Nordhausen. Um seine Schaltermitarbeiter vor den Corona-Viren zu schützen, baute er daheim Aufsätze aus Plexiglas und Sperrholz. Foto: Tonio Seeber



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Auch in der Trauerhalle in Arnstadt finden keine Trauerfeiern mehr statt. Foto: Hans-Peter Stadermann

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Seit Mittwoch gelten in Thüringen wegen der Coronakrise strenge Ausgangsbeschränkungen. Kontakt von mehr als zwei Menschen, die nicht innerhalb desselben Haushaltes leben, ist verboten. So soll das Virus bekämpft werden. Schon am Dienstagabend war Weimar menschenleer - dort, wo sonst zahlreiche Weimarer und Touristen auch am Abend die Straßen säumen. Foto: Fabian Klaus / Mediengruppe Thüringen

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Die Mitarbeiter der KMG-Kliniken im Kyffhäuserkreis spenden Zuversicht: Auch in der Corona-Krise sind sie für die Patienten da. Einen Fall von Covid 19 mussten sie bislang noch nicht behandeln. Foto: KMG-Klinikum / Timo Götz

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Eindrücke am Dienstag während der Corona-Krise in der Erfurter Innenstadt. Erfurtcorona Foto: Marco Schmidt



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Pressekonferenz Stadtverwaltung Erfurt zum aktuellen Stand der Corona-Krise im Bild: Andreas Horn , Andreas Bausewein und Anke Hofmann-Domke Foto: Marco Schmidt

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Der Jenaer Oberbürgermeister Thomas Nitzsche steht als Kontaktperson eines Corona-Erkrankten unter Quarantäne. Er steht am Fenster seines Büros und trägt trotz negativem Testergebnis vorsorglich einen Mundschutz, um niemand zu infizieren. Foto: Tino Zippel

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Der FC Carl Zeiss Jena und das Fan-Projekt Jena starten eine Einkaufshilfe für Menschen, die in der Corona-Krise zur Risikogruppe zählen: Drittliga-Spieler Marius Grösch (links) und der technische Direktor, Sebastian Theml, wollen auch Waren mit ausfahren. Foto: Tino Zippel

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Der Jenaer Marktplatz zur Mittagszeit: Zwei Personen unterhalten sich mit korrektem Corona-Abstand unweit des Hanfrieds. Was mag wohl der Kurfürst auf seinem Podest von all dem halten? Foto: Thomas Beier



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Eindrücke am Dienstag während der Corona-Krise in der Erfurter Innenstadt. Die Polizei patroulliert auf dem Anger. Foto: Marco Schmidt

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Die Mitarbeiterinnen vom Pflegedienst in Helbedündorf wollen ihren älteren Patienten eine große Sorge in der Corona-Krise nehmen. Auch wenn die Menschen selbst ihre Wohnungen nicht verlassen sollten: Die Pfllegekräfte überall im Kyffhäuserkreis kümmern sich weiter um sie und sorgen für den nötigen Schutz vor Ansteckung. Foto: Sabrina Nicolai / Timo Götz

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Fast menschenleere Straße vor der Goethe Galerie in Jena am Montagabend. Foto: Tino Zippel

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Wegen des Coronavirus sind in Jena alle Spielplätze gesperrt, darunter auch die sonst beliebte Skaterbahn im Naturpark Paradies. Foto: Tino Zippel



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Hinweis für Urlaubsrückkehrer über Quarantäne wegen Corona am Paradiesbahnhof in Jena Foto: Tino Zippel

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Wegen des Coronavirus sind die Bänke in der Löbderstraße in Jena gesperrt worden - ein Zettel informiert über das Verweilverbot. Foto: Tino Zippel

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Eine Straßenbahn verlässt den Ernst-Abbe-Platz, der fast menschenleer ist. Foto: Tino Zippel

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Menschenleere Straße vor der Goethe-Galerie in Jena am Montagabend Foto: Tino Zippel



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Wegen des Coronavirus sind am Sonntag nur wenige Menschen im Naturpark Paradies in Jena unterwegs. Unabhängig von den Temperaturen sitzen sonst bei Sonnenschein die Menschen auf der Wiese - am Sonntagnachmittag waren es nur zwei Personen. Foto: Tino Zippel

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Wegen des Coronavirus sind in Jena alle Spielplätze gesperrt, darunter auch die sonst beliebte Skaterbahn im Naturpark Paradies. Foto: Tino Zippel

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Wegen des Coronavirus sind in Jena alle Spielplätze gesperrt, darunter auch die sonst beliebte Skaterbahn im Naturpark Paradies. Foto: Tino Zippel

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Wegen des Coronavirus sind am Sonntag in Jena nur wenige Menschen unterwegs: Blick in die Löbderstraße im Stadtzentrum. Foto: Tino Zippel



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Ein TV-Journalist steht an einer Strassensperre an der Strasse nach Neustadt am Rennsteig. Nachdem sechs der elf Fälle von Covid-19 im Ilm-Kreis aus dem Ort in der Landgemeinde Großbreitenbach kommen, wurde der Ort für zwei Wochen komplett unter Quarantäne gestellt. (Foto: Sascha Fromm / Thueringer Allgemeine) Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Die Drohne eines TV-Journalisten landet nach einem Flug über die Ortschaft Neustadt am Rennsteig auf der Landstrasse. Nachdem sechs der elf Fälle von Covid-19 im Ilm-Kreis aus dem Ort in der Landgemeinde Großbreitenbach kommen, wurde der Ort für zwei Wochen komplett unter Quarantäne gestellt. (Foto: Sascha Fromm / Thueringer Allgemeine) Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Ein Polizist in Vollschutzanzug sowie Feuerwehrleute am Ortseingang von Neustadt am Rennsteig. Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Sperrschilder an der Strasse nach Neustadt am Rennsteig. Foto: Sascha Fromm



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Ein Polizist in Vollschutzanzug sowie Feuerwehrleute am Ortseingang von Neustadt am Rennsteig. Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Polizisten in Vollschutzanzügen am Ortseingang von Neustadt am Rennsteig. Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Sperrschilder an der Strasse nach Neustadt am Rennsteig. Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Eine Verkäuferin trägt in einer Drogerie in Jena einen Mundschutz. Foto: Sascha Fromm



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Cellist Sebastian Hennemann spielt am Sonntag am Fenster seiner Wohnung in Nordhausen die „ Ode an die Freude “. Foto: Marco Kneise / Marco Kneise / Thüringer Allgemeine

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Eine Regionalbahn aus Richtung Saalfeld fährt im Bahnhof Jena-Paradies ein. Obwohl der Zugverkehr auf der Saalbahn ausgedünnt wurde, steigen kaum Passagiere ein und aus. Foto: Thomas Spanier

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Wegen der Corona-Krise ist die Schwimmhalle und Sauna in Apolda derzeit gesperrt. Mitarbeiter nutzen die Zwangspause für notwendige Reinigungs- und Unterhaltungsmaßnahmen. Foto: Sascha Margon / Sascha Margon / TA

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Die Fleischerei Groll in Tambach-Dietharz beliefert in Corona-Zeiten ältere Bewohner im Ort mit frischen Fleisch- und Wurstwaren. Foto: Conny Möller



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Menschenleer zeigt sich der Jenaer Marktplatz mit dem Hanfried-Denkmal am Wochenende. Trotz des sonnigen Wetters halten sich viele daran, in Zeiten der Corona-Krise zu Hause zu bleiben. Foto: Thomas Spanier

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Ein Mädchen steht vor dem mit Flatterband abgesperrten Spielplatz im Jenaer Paradies. Wo sich sonst bei schönem Wetter dutzende Kinder tummeln, ist jetzt gähnende Leere. Foto: Thomas Spanier

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Deutlich sichtbar gesperrt ist dieses Spielgerät vor der Neuen Mitte in Jenas Stadtzentrum. Foto: Thomas Spanier

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Aushang am Schaufenster einer Geraer Apotheke: Keine Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel vorrätig. Foto: Peter Michaelis



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Musikerinnen und Musiker waren am Sonntag in ganz Deutschland aufgerufen, sich an der Aktion "Musiker*innen für Deutschland“ zu beteiligen. Nach italienischen Vorbild und natürlich unter Einhaltung der aktuell vorgeschriebenen Gesundheitsverhaltensregeln spielten auch Musiker in Thüringen um Punkt 18 Uhr „Ode an die Freude“. Hier im Foto Applaus von Nachbarn und Passanten. Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Trompeter Alexander Bernhard, die Töchter Fanny und Clara sowie Susanne Tautz-Bernhard, Geigerin, beide vom Philharmonischen Orchester Erfurt. Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Die Polizei kontrolliert während ihrer Streifen die Einhaltung der Verfügungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Hier werden die Personalien einer Gruppe Jugendlicher aufgenommen, die am Sonntagnachmittag in der Eisenacher Clemdastraße angetroffen wurde. Foto: Birgit Schellbach

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Superintendent Dr. Georg Heidbrink predigte bei der Videoaufzeichnung in der Martinskirche vor leeren Sitzreihen. Foto: Sascha Margon / Sascha Margon / TA



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Mitten in der Corona-Krise sinken an den Tankstellen in Apolda und im Kreis drastisch die Preise. So konnten Autofahrer in der vergangenen Woche den Diesel teilweise für unter 1.10 Euro pro Liter tanken. Die Preise für einen Liter Super kratzten erstmals seit langer Zeit an der 1.20 Euro-Marke. Foto: Sascha Margon / Sascha Margon / TA

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Seit Freitag gilt bis auf Weiteres im Robert-Koch-Krankenhaus Apolda ein generelles Besuchsverbot für alle Patienten, darauf weist jetzt die Krankenhausleitung hin. In Ausnahmefällen können Besuche von palliativ Patienten und Kindern vereinbart werden. Außerdem dürfen Patienten mit Symptomen, wie Husten, Fieber, Atemnot, Durchfall o.ä. nicht ohne telefonische Anmeldung im Krankenhaus vorstellig werden. Foto: Sascha Margon / Sascha Margon / TA

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Der zur mobilen Corona-Teststelle umgebaute Parkplatz unterhalb der Lobdeburg in Jena. Foto: Thomas Beier

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Kurz vor 12 Uhr am Sonntag schloss wie geplant der Bauzaun nach dem zweiten Tag an der Corona-Teststrecke auf dem Hofwiesenparkplatz in Gera. Foto: Sylvia Eigenrauch



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Schmölln wirkte am Samstag in weiten Teilen wie ausgestorben. Die allermeisten hielteln sich an den Appell und blieben zuhause. Hier der Marktplatz zur Mittagszeit. Foto: Andreas Bayer

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Zahlreiche Hinweis-Schilder wegen der aktuellen Auflagen prägen derzeit die meisten Innenstädte, wie hier in Schmölln. Foto: Andreas Bayer

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Menschen haben Zettel an die berühmte Kika-Figur "Bernd das Brot" neben dem Erfurter Rathaus am Fischmarkt angebracht, die zum Um- und Nachdenken anregen sollen. Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Die Stühle für die Journalisten stehen in einem größeren Abstand während Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident von Thüringen, in einer Regierungsmedienkonferenz zur Coronavirus-Pandemie und den Folgen für Thüringen spricht. Foto: Sascha Fromm



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Gößnitz wirkte am Samstag wie ausgestorben. Die allermeisten hielteln sich an den Appell und blieben zuhause. Hier der Spielbereich am Freiheitsplatz. Foto: Andreas Bayer

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Bäcker Torsten Roth hat in seiner Erfurter Bäckerei den Sahne-Nougat-Virus im Angebot. Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona "BLEIBT GESUND UND BLEIBT ZUHAUSE" steht auf einem Schild welches am berühmten Goethe- und Schillerdenkmal in der Weimarer Innenstadt hängt. Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Ein abgsperrter Spielplatz im Erfurter Hirschgarten. Foto: Sascha Fromm



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Ein Kind fährt mit seinem Fahrrad am Nachmittag über den fast leeren Domplatz in Erfurt. Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona In einem Erfurt Supermarkt wurde zum Schutz von Kundschaft und Kassiererin durchsichtige Folie an der Kasse aufgespannt. Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Ein Einkaufswagen vor einem Erfurter Einkaufszentrum, fotografiert am vergangenen Samstag. Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Weimar in Corona-Zeiten. Foto: Michael Baar



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Bäckerei Rose bedankt sich bei Rettungs- und Sicherheitskräften. Foto: Michael Baar

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Hermine alias Heike Apel-Spengler vom Sommergewinn schmückt ihr Haus, obwohl der Festzug wegen Corona abgesagt ist. Foto: Birgit Schellbach

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Einlass-Regelsystem im Einkaufsmarkt Herkules im Atrium in Weimar. Foto: Christiane Weber

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Selbst zwei Minuten vor Abfahrt des sonst gut gefüllten Zugs nach Erfurt zeigte sich der Zugang zu den Bahnsteigen im Saalfelder Bahnhof am Samstag völlig menschenleer. Foto: Jens Voigt



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Coronazeit in Weimar: Schutz an der Kasse bei Real... Foto: Michael Baar

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Coronazeit in Weimar: Tiefstpreise beim Sprit. Foto: Michael Baar

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Sebastian Lindig aus Dobian hat auch in Rudolstadt seine Wurst- und Fleischkonserven sowie Dosenbrot dabei. Mit Ausbruch der Pandemie-Krise auch in Thüringen sind die Bestellungen von Proviantpaketen aus Lindigs Fleischerei nach oben geschnellt. Foto: Jens Voigt

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Auf dem Hofwiesenparkplatz ist seit Sonnabend, 21. März, eine Teststrecke in Betrieb, die das Technische Hilfswerk aufgebaut hat. Hier werden Patienten, die im Auto sitzen bleiben können, mit einem Abstrich auf das Corona-Virus getestet. Florian Böhmer vom Arbeiter-Samariter-Bund und Schwester Nicole Maßmann aus Gera sind freiwillig im Dienst Foto: Sylvia Eigenrauch



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Die Kisten waren noch nie so leer wie jetzt, beklagen Susi Hamann (links) und Gabi Edler von der Weimarer Tafel. Foto: Ingo Glase

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Georgenthal Frischlandgrill Friedrichroda: Adrea Hoodt nimmt Bargeld nur mit Handschuh entgegen. Foto: Peter Riecke

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Das Erfurter Ordnungsamt kontrolliert im Brühler Garten und weist Besuchergruppen auf die Risiken des Coronavirus hin- Mit dabei OB Andreas Bausewein und Beigeordneter Andreas Horn. Foto: Marco Schmidt

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Ein Plakat hängt in Erfurt am Parkhaus vom Helios Klinikum mit der Aufschrift: "VON DER KLINIK BIS ZUM WARENHAUS - IHR ZEICHNET UNSERE GESELLSCHAFT AUS! ERFURT SAGT DANKE! FANSZENE ERFURT" Foto: Sascha Fromm



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Am berühmten Weimarer Hotel Elephant hängt einen Schild "Bitte bleiben Sie gesund! Wir freuen uns , Sie vorrausichtlich ab 20.April wieder bei uns begrüßen zu dürfen." Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Ein Plakat hängt an einer Fußgängerbrücke in der Erfurter Innenstadt mit der Aufschrift: " SOLIDARTÄT MIT DEN BETROFFENEN & DANK AN DIE HELD*INNEN DES ALLTAGS". Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Roland Bärwinkel hält eine Goethe-Büste vom Kunstfest im Jahr 1999. Foto: Sascha Fromm

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Aufgrund der Corona-Pandemie und der aktuellen Anordnung der Stadt Erfurt sind die Spielplätze gesperrt, Geschäfte geschlossen und die sonst belebten Straßen und Plätze leer. Viele Menschen sind vernünftig und bleiben zum Eigenschutz und den Schutz für die Risikogruppen zuhause. Foto: Marco Schmidt



Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Aufgrund der Corona-Pandemie und der aktuellen Anordnung der Stadt Erfurt sind die Spielplätze gesperrt, Geschäfte geschlossen und die sonst belebten Straßen und Plätze leer. Viele Menschen sind vernünftig und bleiben zum Eigenschutz und den Schutz für die Risikogruppen zuhause. Foto: Marco Schmidt

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Aufgrund der Corona-Pandemie und der aktuellen Anordnung der Stadt Erfurt sind die Spielplätze gesperrt, Geschäfte geschlossen und die sonst belebten Straßen und Plätze leer. Viele Menschen sind vernünftig und bleiben zum Eigenschutz und den Schutz für die Risikogruppen zuhause. Foto: Marco Schmidt

Das Leben in Thüringen in Zeiten von Corona Aufgrund der Corona-Pandemie und der aktuellen Anordnung der Stadt Erfurt sind die Spielplätze gesperrt, Geschäfte geschlossen und die sonst belebten Straßen und Plätze leer. Viele Menschen sind vernünftig und bleiben zum Eigenschutz und den Schutz für die Risikogruppen zuhause. Foto: Marco Schmidt



5.15 Uhr: Medikamente nicht von sich aus absetzen: Experten warnen vor Spekulationen

Forscher gehen derzeit der Frage nach, warum Corona-Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen häufiger eine ungünstige Prognose haben.

Untersucht wird, ob etwa Blutdrucksenker Herzpatienten anfälliger für Infektionen machen könnten

.

5.12 Uhr: Isolation wegen Corona: Experten befürchten mehr häusliche Gewalt

Die Frauenhäuser in Thüringen bereiten sich auf einen erhöhten Hilfsbedarf in Fällen häuslicher Gewalt vor. Die Schließungen von Kindertagesstätten und Schulen und die Kontakteinschränkungen im öffentlichen Bereich erhöhen in problematischen Familien den Druck, sagt die Leiterin des Jenaer Frauenhauses, Kathrin Hampel.

Einzelne Häuser und Beratungsstellen erreichten bereits verstärkt Anfragen

.

5.10 Uhr: Nicht nur in Thüringen: Gagen für Künstler in der Krise

Die Corona-Krise stellt die Theater, nicht nur im Freistaat, vor große Herausforderungen. Für die Gagen von Künstlern gibt es daher sehr individuelle Modelle. Das Thema Kurzarbeitergeld ist dabei etwas heikel. Immerhin gehe es um zusätzliches staatliches Geld für Einrichtungen, deren öffentliche Finanzierung ja weiterfließt.

Wie Intendanten in der Corona-Zwangspause mit ihren Gastkünstlern umgehen wollen und müssen - und der Kulturminister ihnen den Rücken stärkt.

5.00 Uhr: Corona sorgt für Verschiebung von Jugendweihen und Konfirmationen

Viele Familien in Thüringen müssen in diesem Jahr bei Jugendweihen und Konfirmationen umplanen. Zahlreiche Festtermine sind wegen der Corona-Pandemie aufgeschoben worden, wie es von Jugendweihe-Veranstaltern und der evangelischen Kirche hieß. Sie fallen unter die weitreichende Verordnung der Landesregierung, die vorläufig bis zum 19. April unter anderem Veranstaltungen und Gottesdienste verbietet und die Beschränkung sozialer Kontakte auf ein absolutes Minimum regelt.

Die Jugendweihe-Saison beginnt meist kurz vor Ostern, auch die ersten Konfirmationen werden in der Regel am Palmsonntag vor Ostern gefeiert.

29. März

20:01 Uhr: Zwei weitere Menschen aus Seniorenresidenz Triptis im Krankenhaus

Am Wochenende wurden zwei weitere Bewohner der Residenz ins Krankenhaus eingeliefert, so dass es nun 19 Infizierte dort sind. Wie Dirk Gersdorf, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Awo, mitteilte, seien sie aber in keinem lebensbedrohlichen Zustand. Eine Bewohnerin wurde während in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ins Krankenhaus überführt. Zwei weitere Bewohner liegen ebenfalls im Krankenhaus – allerdings nicht wegen des Corona-Virus.

19:34 Uhr: Mehrere Verstöße gegen Kontaktverbot im Raum Mühlhausen

Im Unstrut-Hainich-Kreis startete die Polizei am Wochenende Kontrollen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus durch. Dabei registrierte sie vor allem in Mühlhausen und Umgebung mehrere Verstöße. Demnach traf sie mehrfach auf zum Teil sehr große Menschenansammlungen. Unter anderem auch in einem Solarium musste geschlossen werden.

Öffentliches Leben in Thüringen ruht weitgehend: Polizei und Behörden ahnden Verstöße

19:12 Uhr: Corona-Fälle in Jena und Gera leicht erhöht

In Gera wurden bis Sonntagabend 19 Infektionen gemeldet, eine Person ist wieder genesen. in Jena gab es 116 Corona-Fälle, zwei mehr als am Vortag. Bekannt gegeben wurde in Jena zudem, dass die Stadt Pflegeheime und ambulanten Pflegedienste mit Schutzausrüstungen versorge. Gestartet werden soll in Jena am Montag eine Kampagne für Mundschutz unter dem Motto: Jena zeigt Maske.

17:05 Uhr: Minister befürchtet für Thüringen Milliarden-Schäden - Soforthilfe des Bundes startet Montag

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee erwartet, dass aus dem Soforthilfeprogramm des Landes für kleine Unternehmen bis zu 250 Millionen Euro gezahlt werden müssen. Insgesamt werden die Schäden für die Thüringer Wirtschaft wohl in die Milliarden gehen. Nach weniger als fünf Tagen lagen bereits rund 20 000 Anträge von Selbstständigen und kleinen Firmen mit bis zu 50 Beschäftigten vor. Sollte die Wirtschaft zwei Monate lang auf Sparflamme wie bisher laufen müssen, wäre das nach Schätzungen mit Wertschöpfungsverlusten von fünf bis zehn Milliarden Euro verbunden - allein in Thüringen. Die milliardenschwere Bundeshilfe für kleine Unternehmen und Soloselbstständige soll ab Montag starten.

16:48 Uhr: Fünf neue Fälle im Saale-Holzland-Kreis - Eine erkrankte Person im Krankenhaus

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises sind bis Sonntagnachmittag fünf weitere Fälle von Corona-Infektionen bekannt geworden. Eine Person davon befindet sich in stationärer Behandlung. Von den bisher insgesamt bekannt gewordenen 27 Fällen sind 9 bereits wieder genesen. Die Quarantäne endet für 100 Bürger im Landkreis. Bis Freitag hatten bereits mehr als 210 Personen die Ausnahmesituation einer häusliche Isolationszeit überstanden.

16:35 Uhr: Fans des FC Carl Zeiss Jena rufen zu Blutspenden auf und wollen Tafeln helfen

Die Fans aus der Südkurve des FC Carl Zeiss Jena starten eine Aktion, um die Blutspendedienste und die Tafeln in der Region während der Corona-Pandemie zu unterstützen. Auf der Internetseite der Ultragruppierung Horda Azzuro ist ein Aufruf erschienen, Blut spenden zu gehen. Zugleich stellte die Gruppe einen Plan online, wo dies in den nächsten Tagen möglich ist. Außerdem rufen die Ultras zu Geldspenden auf. Mit denen wollen die aktiven Anhänger des FC Carl Zeiss Jena Lebensmittel kaufen, um die Tafeln zu versorgen. Jene verteilen Lebensmittelspenden an Bedürftige.

16:26 Uhr: Sechs Corona-Patienten werden im Kreis Gotha im Krankenhaus behandelt

Das Gesundheitsamt Gotha erklärte am am Sonntagnachmittag, dass es aktuell 21 am Corona-Virus erkrankte Personen im Kreis gibt, von denen sechs stationär behandelt werden.

15:45 Uhr: Wie eine Mutter von drei Kindern noch die Kraft findet, anderen zu helfen

Unablässig rattert die Nähmaschine. Diana Reuter hat alle Hände voll zu tun. Sie gehört zu jenen Ehrenamtlern, die seit Tagen in Arnstadt und Umgebung Mundschutz nähen. Anfragen hatte sie vom DRK-Blutspendedienst, vom Medizinischen Versorgungszentrum, von der Frühchenstation in Suhl. Diana Reuter ist mit drei Kindern daheim, findet aber die Kraft, auch anderen zu helfen.

15:23 Uhr: Erstmals Hauskatze mit Coronavirus angesteckt - Tier zeigte deutliche Symptome

Erstmals hat sich eine Katze mit dem Coronavirus angesteckt. Von dem Fall berichtet die belgische Behörde für Lebensmittelsicherheit AFSCA. Bisher ging man davon aus, dass sich Katzen nicht mit dem Erreger anstecken können.

15:06 Uhr: Abwasserverband appelliert: „Material zersetzt sich nicht“

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“ hat angesichts der aktuellen Pandemie dennoch eine besondere Bitte: „Feuchttücher, Papier aus Küchenrollen oder Taschentücher sollten nicht für die Toilette benutzt und dort heruntergespült werden“, sagt Oliver Thiele, Geschäftsleiter des Verbandes. „Das Material zersetzt sich nicht, sondern bildet lange, unangenehm riechende Zöpfe, die dann die Kanäle verstopfen und die Pumpen in unserem Entwässerungssystem blockieren“, erklärt Geschäftsleiter Oliver Thiele.

14:50 Uhr: Erfurt meldet aktualisierte Zahlen

In Thüringens Landeshauptstadt hat sich die Zahl der gemeldeten an Covid-19-Infizierten auf 77 erhöht. Das sind zwei Neuerkrankungen mehr als am Samstag. Eine der Personen hatte Kontakt zu einer infizierten Person in der Verwandtschaft. Die zweite Person hatte Kontakt zu zwei Erfurtern, die sich in Tirol infiziert hatten. Von den 77 Erkrankten befinden sich nach wie vor zwei Personen in der Klinik. 18 Personen sind genesen. Von Freitag auf Samstag hatte sich die Zahl der Infizierten von 72 auf 75 erhöht.

823 Erfurter befinden sich in Quarantäne, davon sind 586 Reiserückkehrer und 237 Erkrankte und deren Kontaktpersonen. Bisher verläuft der Anstieg geradlinig und steigt nicht exponentiell.

14:36 Uhr: Klöße zum Mitnehmen: Gaststätte liefert nun aus - Frau erzählt von Reaktionen nach Erkrankung

„In so einer Situation muss man flexibel sein, wenn man die Möglichkeit dazu hat", sagt Tobias Koch, Inhaber von Vaters Gaststätte in Pößneck. Am Wochenende begann er damit, seine Gäste außer Haus mit Klößen und Co. zu versorgen, wenn er schon keine Gäste mehr empfangen darf.

Eine Frau aus Triptis, ebenfalls Saale-Orla-Kreis, berichtet von großartiger Unterstützung, aber auch verletzenden Spekulationen, nachdem sie am Coronavirus erkrankt ist.

14:30 Uhr: Eisenach und der Wartburgkreis melden für Sonntag keine neuen Infektionen

13:46 Uhr: Jenaer Medienforscher darüber, warum sich Fake News in Corona-Krise schneller verbrieten

So schnell wie sich das Coronavirus ausbreitet, werden auch Fake News in soziale Netzwerke im Internet gestellt. Auch solche falschen Informationen können der Gesundheit schaden, warnt der Jenaer Medienpsychologe Tobias Rothmund. Dabei sei niemand vor Fakes gefeit.

13:30 Uhr: Zwei weitere Corona-Infektionen im Landkreis Nordhausen

Zwei weitere Corona-Infektionen sind im Landkreis Nordhausen nachgewiesen worden, teilte das Landratsamt mit. Das erste neue Labor-Ergebnis lag am Samstagnachmittag vor, das zweite am späten Abend. Damit sind nun insgesamt 12 Infektionen mit dem Corona-Erreger bestätigt. Das Gesundheitsamt ist auch am Wochenende damit beschäftigt, die Kontaktpersonen zu informieren, die sich vorerst in häusliche Quarantäne begeben, um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen.

„Nicht nur unser Gesundheitsamt ist derzeit quasi ununterbrochen im Einsatz. Wir sind auch mit unserem Vollzugsdienst im Landkreis Nordhausen unterwegs, um die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen zu überprüfen“, sagt Hannelore Haase, die zuständige Zweite Beigeordnete des Landkreises. „Unsere Erfahrungen dabei waren überwiegend positiv. Unsere Einwohner nehmen die Maßnahmen ernst, halten sich an die Festlegungen wie das Kontaktverbot und haben das schöne Wetter nur im Kreis ihrer Familie genossen. In wenigen Fällen haben wir in Abstimmung mit der jeweiligen Gemeinde noch Spielplätze abgesperrt. Auch die Geschäfte haben vielerorts gute Regelungen gefunden, um die Hygiene- und Abstandsfestlegungen einzuhalten."

13:00 Uhr: Geraer Polizei löst Trinkgelage auf

Im Großen und Ganzen halten sich die Thüringer verantwortungsvoll an die neuen Corona-Verordnungen im Freistaat. Dennoch stellte die Polizei in Gera mehrere Verstöße fest. Mehr Details erfahren Sie hier im Polizeibericht

Verstöße wurden auch aus Weimar gemeldet. Und im Unstrut-Hainich-Kreis musste das Ordnungsamt einschreiten: Viele Ausflügler versammeln sich trotz Corona-Kontaktsperre an einem Waldsee bei Wendehausen, an der sogenannten Blauen Lagune.

12:45 Uhr Überblick zu wichtigsten Auflagen aus 13 Jenaer Allgemeinverfügungen

Was ist mit Spazieren gehen, einkaufen oder braten? Hier haben wir die wichtigsten Informationen für Jena zusammengestellt, die von der Erkrankungswelle in Thüringen mit am härtesten betroffen ist.

12:30 Uhr: Im Kyffhäuserkreis hat sich die Situation seit gestern nicht verändert

Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen im Landkreis hat sich seit Samstag nicht verändert und liege laut Heinz-Ulrich Thiele, Pressesprecher des Landratsamtes, weiterhin aktuell bei 19. Fünf davon seien wieder genesen. Zwei Betroffene hätten eine mittelschwere Erkrankung – aber auch sie befänden sich derzeit noch unter häuslicher Quarantäne, so Thiele. Am Wochenende wurde im gesamten Kreisgebiet die Einhaltung der Allgemeinbestimmungen kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass drei Spielplätze im Landkreis nicht gesperrt beziehungsweise abgesperrt waren. Die Bürgermeister der betreffenden Gemeinden wurden sofort darüber informiert.

12:15 Uhr: Reiserückkehrer im Kreis Saalfeld-Rudolstadt positiv getestet

Auf aktuell 36 Fälle hat sich die Zahl der Corona-Infizierungen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit Stand Sonntag Mittag erhöht, erklärt Landrat Marko Wolfram gegenüber unserer Redaktion. Vier Menschen werden in den Thüringen-Kliniken behandelt. Am Sonntag gab es keine Meldung vom Labor. Am Samstagabend, gab es einen positiven Fall. Ein Reiserückkehrer hat sich gemeldet und geht in Quarantäne.

12:00 Uhr: Zehn weitere Corona-Fälle im Unstrut-Hainich-Kreis

Im Unstrut-Hainich-Kreis wurden am Sonntagvormittag zehn Corona-Infizierte registriert. Das teilt das Landratsamt auf seiner Internetseite mit. Sieben der Infizierten befinden sich in häuslicher Quarantäne, drei im Krankenhaus. Keiner der Krankheitsverläufe sei bisher schwer. Insgesamt seien derzeit 340 Menschen in häuslicher Quarantäne.

11:00 Uhr: Neuinfektionen im Eichsfeld

Im Eichsfeld hat es von Samstag zum Sonntag sechs Neuerkrankungen gegeben, die Zahl der Infizierten steigt nun auf 51 Personen. Derzeit sind zwei Orte im Landkreis Eichsfeld mit mehr als 5 infizierten Personen betroffen. Das ist die Landgemeinde Stadt Dingelstädt mit 12 Erkrankten, in der Kreisstadt Heiligenstadt sind es 9 Fälle.

10:00 Uhr: Anstieg von Kurzarbeit in Thüringen wegen Corona erwartet

Geschlossene Restaurants, Friseurläden, aber auch große Industrieunternehmen wie Opel in Eisenach - viele Menschen in Thüringen sind in Kurzarbeit. Und das ist erst der Anfang, sagen Fachleute. „Die Corona-Pandemie hat nachhaltige Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in Thüringen. Wir haben aktuell eine neue, noch nie dagewesene Situation“, sagte der Sprecher der Landesarbeitsagentur, Kristian Veil. Bereits Mitte März hatten innerhalb einer Woche fast 3000 Thüringer Firmen den Arbeitsagenturen Kurzarbeit wegen der Ausbreitung des Coronavirus angezeigt. Bei einer Anzeige kann es sich um einige, aber auch um hunderte oder gar tausende betroffene Arbeitnehmer handeln. Mehr dazu lesen Sie hier

9:28 Uhr: Ministerium empfiehlt Radfahren in Corona-Zeiten

Mit dem Auto in die Stadt, etwa für einen Arztbesuch, ist wegen Parkgebühren teuer. Öffentliche Verkehrsmittel sind in der Corona-Krise auch problematisch. Wie also mobil bleiben? Das Verkehrsministerium hat eine Empfehlung.

28. März

19:00 Uhr: Inzwischen 17 Fälle im abgeriegelten Neustadt

Im Ilm-Kreis gibt es mit Stand Samstagnachmittag 55 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion. In den Ilm-Kreis-Kliniken sind drei Fälle in stationärer Behandlung, berichtet Pressesprecherin Doreen Huth. Ein Fall konnte demnach wieder in häusliche Quarantäne entlassen werden. Ein weiterer Fall ist in den Kliniken hinzugekommen. Im abgeriegelten Neustadt ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle inzwischen auf 17 gestiegen. Das sind vier mehr als am Vortag. Das Gesundheitsamt hat den Kontakt zu den Kontaktpersonen aufgenommen.

17:00 Uhr: Polizei mit Lautsprecherwagen in Erfurter Innenstadt und Parks

Die Erfurter Polizei kontrollierte am Samstag unter anderem auf dem Anger und Domplatz sowie im Luisenpark die Einhaltung der Mindestabstände zwischen den Menschen.

15:45 Uhr: Einsichtige Bürger unter anderem in Erfurt, Weimar und Jena

‪

Sonne satt am Samstagnachmittag im Luisenpark in Erfurt. Viele Menschen sind unterwegs. Die Polizei mit einer Durchsage über Lautsprecher: „Wir führen Kontrollen entsprechend des Infektionsschutzgesetzes durch. Wir bitten um ihr Verständnis.“

I‬n Weimar gehen sich die Menschen im Ilmpark möglichst weiträumig aus dem Weg. Im Gras und auf den Wegen sieht man ausschließlich 2er-Gruppen und Kleinfamilien. Die Menschen halten sich an die Vorgaben des Kontaktverbots in Thüringen.

Auch in Jena halten sich trotz des sonnigen Wetters die Menschen überwiegend diszipliniert an die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, berichtet die Stadtverwaltung. Plakate erinnern in der ganzen Stadt an die wichtigen Regeln: Abstand halten, zu Hause blieben, besonders die ältere Generation schützen, Hände waschen.

In vielen Orten nutzten die Thüringer den sonnigen Samstag für Arbeiten an Häusern und in Gärten. Vor einigen Baumärkten bildeten sich längere Warteschlangen, weil Kunden nur in beschränkter Zahl eingelassen werden, damit der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.

15.15 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Jena und Eisenach und dem Wartburgkreis

Aktuell gibt es in Jena 114 bestätigte Fälle. Sechs Menschen werden im Krankenhaus behandelt - davon eine Person mit einem schweren Krankheitsverlauf.

In der Wartburgregion gibt es derzeit 17 Infektionen, in der Stadt Eisenach weiterhin lediglich drei. Zwei Menschen befinden sich in intensivmedizinischer Betreuung.

15.00 Uhr: Thüringer Ministerium empfiehlt Radfahren in Corona-Zeiten

Mit dem Auto in die Stadt, etwa für einen Arztbesuch, ist wegen Parkgebühren teuer. Öffentliche Verkehrsmittel sind in der Corona-Krise auch problematisch. Wie also mobil bleiben? Das Verkehrsministerium hat eine Empfehlung. „Mit der Nutzung des Fahrrades können die Anforderungen der Kontaktminimierung gut erfüllt werden“, sagte eine Sprecherin. Mehr lesen Sie hier

14.00 Uhr: Fast 100 Neuinfektionen in 24 Stunden

Die Zahl der Thüringer, bei denen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde, ist weiter stark gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden habe es 98 Neuinfektionen gegen, teilte die Thüringer Staatskanzlei am Samstag in Erfurt mit.

Von den 69 Erkrankten, die in Krankenhäusern behandelt werden, zeigten sieben einen schweren Verlauf der Infektion.

Die Zahl der Todesfälle stieg auf fünf im Freistaat - ein 88 Jahre alter Mann ist nach Angaben des Landratsamtes im Eichsfeld nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Thüringer, die nach eine Infektion genesen sind, wird laut Staatskanzlei auf 150 geschätzt.

13:10 Uhr: Quarantäne in Erstaufnahmestelle für Asylbewerber aufgehoben

Die Thüringer Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber in Suhl steht nicht mehr unter Quarantäne. In dem Flüchtlingsheim war ein Mann positiv auf das Coronavirus getestet worden. Danach waren alle rund 500 dort lebenden Asylbewerber für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt worden. Einige hatten versucht. die Quarantäne zu umgehen und waren in die Jugendarrestanstalt nach Arnstadt verlegt worden. Auch für sie endete am Samstag die Quarantäne.

12.20 Uhr: Bereits fünf Menschen im Kyffhäuserkreis wieder genesen

Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen im Landkreis ist nicht weiter angestiegen und liege laut Heinz-Ulrich Thiele, Pressesprecher des Landratsamtes, aktuell bei 19. Fünf davon seien wieder genesen. Bei zweien würde es sich um eine mittelschwere Erkrankung handeln – aber auch sie befänden sich derzeit noch unter häuslicher Quarantäne, so Thiele. Positiv äußerte er sich dahingehend, dass „sich fast überall exakt an die Vorgaben gehalten wird“.Leider gäbe es aber unrühmliche Ausnahmen.

11.45 Uhr: Gesundheitsamt warnt vor falschen Covid-19-Tests

Derzeit berichten bei der Hotline des Gothaer Gesundheitsamtes vermehrt Anrufer, dass sie angebliche Covid-19-Tests im Briefkasten vorfinden. Das Amt weist deswegen darauf hin, dass weder das Gesundheitsamt noch die Kassenärztliche Vereinigung auf diesem Wege Tests vertreiben oder medizinische Untersuchungen veranlassen. Diese angeblichen Testsets sind weder autorisiert noch seriös. Eventuell damit verbundene Rechnungen sollten nicht bezahlt werden.

11.30 Uhr: Quarantäne-Zahlen sinken im Saale-Holzland

Am Freitag, Samstag und Sonntag. enden im Landkreis für insgesamt ca. 100 Menschen die angeordneten Quarantänezeiten. Bis Freitagfrüh betraf dies bereits mehr als 210 Personen. Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises hat am Freitag einen nachträglich festgestellten Fall einer Corona-Infektion gemeldet. Der Abstrich war negativ, der Befund zunächst unklar. Es handelt sich um eine Frau, die inzwischen genesen ist - die Quarantänezeit für vorsorglich in Quarantäne geschickte Kontaktpersonen ist auch bereits abgelaufen.

11.00 Uhr: Erster Todesfall im Eichsfeld

In den vergangenen 24 Stunden gab es im Landkreis Eichsfeld vier weitere bestätigte Fälle. Ein Patient ist verstorben. „Bedauerlicher Weise ist im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung ein 88-jähriger Mann verstorben“, teilt das Landratsamt in Heiligenstadt am Samstagvormittag mit. Mehr lesen Sie hier.

10.30 Uhr: Eisenach untersagt Osterfeuer

Osterfeuer in Eisenach und den Eisenacher Ortsteilen sind in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Situation untersagt. Das gilt laut Bekanntmachung der Stadt auch für private Osterfeuer, bei denen zum Beispiel Nachbarn, Bekannte und Freunde zusammenkommen, um zu feiern. „Die momentane Situation verlangt uns allen viel ab. Wir müssen weiterhin darauf achten, Abstand voneinander zu halten. Osterfeuer – auch private – sind Zusammenkünfte/Ansammlungen in der Öffentlichkeit, die derzeit verboten sind. Alle überflüssigen persönlichen Kontakte sollen unterbleiben“, so Oberbürgermeisterin Katja Wolf. Auch jede als „Osterfeuer“ getarnte Abfallverbrennung sei weiterhin verboten.

10.00 Uhr: Landtag im Notbetrieb

Die nächste Landtagssitzung wird in Thüringen wegen der Corona-Pandemie voraussichtlich mit lediglich 46 der insgesamt 90 Abgeordneten stattfinden. Angesichts der zu treffenden Schutzmaßnahmen könne sie sich eine solche Lösung vorstellen, sagte Parlamentspräsidentin Birgit Keller (Linke) dieser Zeitung. Zwischenzeitlich wurde auch überlegt, ob sich die Abgeordneten nicht in der Erfurter Arena treffen könnten. Hier lesen Sie mehr zu Thema

09.00 Uhr: Wenige Thüringer Polizisten infiziert

In Thüringen gibt es mehrere mit dem Coronavirus infizierte Polizisten. Die Zahl liege aber im einstelligen Bereich, sagte der Polizeiabteilungsleiter im Innenministerium, Michael Schulze, auf Anfrage dieser Zeitung. Darüber hinaus befänden sich mehrere Beamte in Quarantäne. Die Anzahl derer gibt er mit „niedriger dreistelliger Bereich“ an. Mehr Infos dazu hier.

