In Jena wurde ein neuer Corona-Fall gemeldet, in Weimar zwei. - Bei der Thüringer Unfallkasse gehen vermehrt Anträge zu Covid-19 als Berufskrankheit ein.

Corona-Liveblog: Neue Corona-Fälle in Jena und Weimar - Zahlreiche Anträge auf Berufskrankheit zu Covid -19

11.Juli

22 Uhr: Zwei neue Corona-Fälle in Weimar

Nachdem es wochenlang keine Neuinfektionen in Weimar gegeben hatte, meldete die Stadt am Samstagabend zwei neue Fälle. Die beiden jungen Leute hatten sich laut Mitteilung Anfang der Woche auf privaten Feiern, unter anderem in einer Bar, angesteckt.

10.20 Uhr: Neuer Corona-Fall in Jena

In Jena gibt es einen neuen Coron-Fall. Wie die Stadtverwaltung am Samstag informierte, sei dieser dem Fachdienst Gesundheit gemeldet worden. Sechs Kontaktpersonen aus Jena befinden sich bereits in Quarantäne, weitere werden gerade ermittelt.

9.30 Uhr: 200 Anträge auf Berufskrankheit zu Covid-19

Bei der Thüringer Unfallkasse gehen vermehrt Anträge zu Covid-19 als Berufskrankheit ein. „Uns liegen 200 Verdachtsanzeigen vor, die wir momentan im Feststellungsverfahren bearbeiten. Die Meldungen kommen vorwiegend aus Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen“, sagte Sprecherin Stephanie Robus. Auch andere Berufsgenossenschaften würden Covid-19-Erkrankungen als Berufsleiden bearbeiten.

10. Juli

16.41 Uhr: Aktuelles Infektionsgeschehen im Saale-Holzland-Kreis

Im Saale-Holzland-Kreis gibt es seit über zwei Wochen keinen aktiven Corona-Fall. Indes feiern die Menschen wieder häufiger.

15.33 Uhr: Gericht: Bordelle und Swingerclubs bleiben wegen Corona geschlossen

Swingerclubs, Bordelle und ähnliche Angebote müssen in Thüringen wegen der Corona-Pandemie weiter geschlossen bleiben. Das beschloss das Oberverwaltungsgericht in Weimar laut Mitteilung am Freitag. Das Gericht weist allerdings darauf hin, dass "sexuelle Dienstleitungen außerhalb von Bordellen nicht verboten" seien.

14.46 Uhr: Aktuelle Infektionszahlen aus dem Eichsfeld

Das Eichsfeld vermeldet keine Neuinfektion in den vergangenen 24 Stunden. Seit dem Ausbruch der Pandemie haben sich 162 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, zehn sind verstorben. 149 sind wieder genesen, drei gelten aktuell noch als infiziert, müssen aber nicht stationär behandelt werden.

14.37 Uhr: Wegen Corona: DRK-Wasserwacht sieht höhere Unfallgefahr

Die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Thüringen befürchtet als Folge der Corona-Pandemie eine Zunahme von Badeunfällen. Da in der Krise viele Schwimmbäder geschlossen waren und auch Schwimmkurse ausfielen, fehlten etwa Übungsmöglichkeiten zum Trainieren. "Vielen Kindern und Jugendlichen, aber auch so manchem Erwachsenen fehlt das regelmäßige Schwimmen. Das führt leicht zu Fehleinschätzungen bei den eigenen Schwimm-Fähigkeiten", sagte der Landesleiter der DRK-Wasserwacht, Hansgeorg Siebert am Freitag.

13 Uhr: Infektionsentwicklung von Coronavirus bleibt weiter übersichtlich

Thüringenweit sind zuletzt lediglich in den Landkreisen Sonneberg und Hildburghausen neue Corona-Fälle erfasst worden. In Sonneberg wurden nach Angaben der Staatskanzlei von Freitag innerhalb von 24 Stunden zwei Neuinfektionen, in Hildburghausen eine Neuinfektion bekannt. Inzwischen gelten schätzungsweise 3080 Menschen als genesen. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 182. Von 414 nachweislich mit Sars-CoV-2 infizierten Krankenhauspatienten wurden 102 auf Intensivstationen behandelt.

12.15 Uhr: Im Kyffhäuserkreis nur noch ein Quarantäne-Fall

Nur noch eine Person befindet sich im Kyffhäuserkreis in häuslicher Quarantäne. Dabei handelt es sich um eine Person aus dem Altkreis Artern, die Kontakt zu einem an Covid-19 Erkrankten aus dem Burgenlandkreis hatte, teilte das Landratsamt mit. Zwei weitere Personen konnten am Freitag aus der Quarantäne entlassen werden. Der Kreis hat weiterhin keine neuen Corona-Fälle zu verzeichnen.

11 Uhr: Mehr gestoppte Abschiebungen seit Corona

Seit dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise im Jahr 2015 nimmt die Zahl der Migranten, die nach Thüringen einreisen, kontinuierlich ab. Das bestätigten auch die Zahlen für das erste Halbjahr 2020, wobei der abrupte Rückgang diesmal vor allem mit der Corona-Pandemie zu tun hat. Mehr lesen Sie hier.

8.50 Uhr: Rund 17.500 Stornierungen mussten im DNT Weimar bearbeitet werden

Der Besucherservice des DNT war während des Lockdowns voll gefordert. „Unsere Tätigkeit hatte sich komplett gewandelt“, blickt Antje Bräuer, Leiterin des DNT-Besucherservice, auf aufreibende Monate zurück. Verkauften sie doch keine Karten, sondern bearbeiteten 17.500 Stornierungen.

Alle Kartenkäufer wurden persönlich benachrichtigt, telefonisch oder über E-Mail, unterstreicht sie und berichtet von durchweg verständnisvollen Reaktionen. Die Besucher konnten wählen zwischen Gutschein, Rückerstattung oder der Spende des Kartenpreises. Fast 15.000 Euro wurden gespendet, nennt Antje Bräuer einen stattlichen Betrag. Lediglich 1222 Kartenkäufer haben sich bislang noch nicht zurückgemeldet.

9. Juli

17.30 Uhr: Nicht alle Schulanfänger in Thüringen untersucht

In Thüringen werden viele Schulanfänger ohne Schuleingangsuntersuchung eingeschult. Wie eine Umfrage von Mdr Thüringen in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Thüringen ergab, müssen die Amtsärzte in mindestens drei Landkreisen auch noch nach den Sommerferien Schulanfänger untersuchen. Betroffen sind Erfurt, Gera und auch der Landkreis Sonneberg.

17.29 Uhr: Hilfen für Kinos, freie Theater und Festivals

Thüringen will gemeinnützigen Trägern von Kinos, Festivals, für Soziokultur oder freie Theater, deren Existenz durch die Corona-Krise bedroht ist, finanziell unter die Arme greifen. Diese Träger sollen einen Zuschuss aus dem vom Parlament beschlossenen Sondervermögen zur Bewältigung der Corona-Krise bekommen, wie die Thüringer Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Der Zuschuss müsse nicht zurückgezahlt werden. "Mit der Förderung sollen die betroffenen Einrichtungen ihre Einnahmeausfälle kompensieren, die wegen der Corona-Pandemie seit Frühjahr 2020 entstanden sind", erklärte Thüringens Kulturstaatssekretärin Tina Beer.

17.28 Uhr: Thüringen bezuschusst Erholungsurlaub für Thüringer Familien

Thüringen zahlt Familien mit Kindern Zuschüsse, wenn sie ihren Sommerurlaub im Freistaat verbringen. Für das Sonderprogramm Familienerholung stehen 300.000 Euro zur Verfügung, wie das Familienministerium am Donnerstag mitteilte. Wegen der Corona-Pandemie hätten es Eltern und Kinder in den vergangenen Wochen und Monaten besonders schwer gehabt, erklärte Familienministerin Heike Werner (Linke). "Jede Familie sollte ein paar Tage Urlaub machen können, auch wenn das Geld knapp ist", so Werner.

16.25 Uhr: Urlaub trotz Warnung: Bürgermeister bleibt ohne Verfahren

Der private Skiausflug des Bad Lobensteiner Bürgermeisters Thomas Weigelt (parteilos) im März nach Tirol bleibt ohne dienstrechtliche Konsequenzen. Noch nicht entschieden wurde im Fall des Landrates Thomas Fügmann (CDU), der im Verdacht des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz steht.

16.13 Uhr: CDU will Förderung auf 95 Prozent erhöhen

„Wirtschaftlich würden wir einen weiteren Lockdown nicht überleben“, sagt CDU-Fraktionschef Mario Voigt. Welche Schlussfolgerungen der Thüringer Spitzenpolitiker daraus zieht, erläutert er im Interview. Unter anderem will die CDU die Fördersätze verschiedener Investitionsprogramme auf 95 Prozent erhöhen.

16.08 Uhr: Finanzhilfe für Kurgesellschaft in Bad Lobenstein

Die Kurgesellschaft Lobenstein bekommt einen zusätzlichen Betriebskostenzuschuss zur Milderung der finanziellen Folgen aufgrund der Corona-Pandemie. Eine entsprechende überplanmäßige Ausgabe aus dem Kommunalhaushalt hat der Bad Lobensteiner Stadtrat fraktionsübergreifend genehmigt.

16.07 Uhr: Sauna im Aquaplex öffnet wieder

Nach umfangreicher Sanierung und Genehmigung des Gesundheitsamtes öffnet die Sauna im Aquaplex in Eisenach ab Samstag, 11. Juli, 13 Uhr, wieder. Dampfbad, Meersalzgrotte und Gastronomie bleiben aber noch geschlossen.

16.04 Uhr: Im Kyffhäuserkreis keine neuen Corona-Fälle

Der Kyffhäuserkreis hat weiterhin keine neuen Corona-Fälle zu verzeichnen. Das teilte das Landratsamt am Donnerstag mit. Nach wie vor werden allerdings drei Personen in Quarantäne betreut. Alle drei stammen aus dem Altkreis Artern und hatten zuvor Kontakt zu einem an Covid-19 Erkrankten aus dem Burgenlandkreis, einem sogenannten Indexfall.

16 Uhr: Herz-OP-Programm an Kliniken normalisiert sich nach Corona

Das Programm an Herzoperationen an den großen Thüringer Krankenhäusern läuft nach Einschätzung von Medizinern nach den coronabedingten Einschränkungen wieder normal. Der Rückstand wegen der zeitweisen Aussetzung planbarer Eingriffe sei relativ schnell wieder aufgeholt worden, sagte der Kardiologe Alexander Lauten vom Helios-Klinikum Erfurt am Donnerstag in Erfurt. Ähnlich äußerte sich der Chefkardiologe des Universitätsklinikums Jena, Christian Schulze. Während der Pandemie hatten alle Thüringer Krankenhäuser nicht dringend notwendige, planbare Operationen ausgesetzt, um Klinikbetten für Corona-Patienten freizuhalten.

16 Uhr: Cessna-Treffen trotz Corona - Mehr als 60 Maschinen erwartet

Zum Cessna-Treffen an diesem Wochenende werden auf dem Flugplatz Jena-Schöngleina mehr als 60 Maschinen erwartet. "Wir haben so viele Voranmeldungen wie noch nie", sagte Flugplatzgeschäftsführer Wolfgang Kuhnert am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Einige Piloten werden aus dem Ausland einfliegen, etwa aus der Schweiz und aus Frankreich. Bei dem Treffen von Freitag bis Sonntag werden laut Kuhnert auch einige historische Flugzeuge aus den 1940er Jahren zu sehen sein.

15.48 Uhr: Thüringen erlaubt Sportveranstaltungen mit bis zu 200 Zuschauern

Thüringen erlaubt ab dem 16. Juli wieder Sportveranstaltungen im Freien mit bis zu 200 Zuschauern. Eine entsprechende Verordnung wurde am Mittwoch von Thüringens Sportminister Helmut Holter (Linke) unterzeichnet, wie sein Ministerium am Donnerstag mitteilte. Holter hatte diesen Schritt bereits im Vorfeld angekündigt. Die neue Verordnung soll bis Ende August gelten. Voraussetzung für solche Sportveranstaltungen ist aber ein Infektionsschutzkonzept, das vom jeweiligen Gesundheitsamt genehmigt werden muss. Das Konzept soll vor allem kontrollierbare Zu- und Ausgänge vorsehen und Maßnahmen zur Einhaltung eines Mindestabstandes enthalten.

15.43 Uhr: Beauftragter: Atteste für Maskenschutz-Verzicht akzeptieren

Der Landesbehindertenbeauftragte Joachim Leibiger hat zur Rücksichtnahme auf Menschen mit Handicap aufgerufen, die während der Corona-Pandemie keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können. Es sei befremdlich, dass Menschen mit Behinderungen ohne Mund-Nasen-Schutz trotz vorgezeigten ärztlichen Attests der Zutritt zu Geschäften verwehrt werde, erklärte Leibiger am Donnerstag in Erfurt. Er reagierte damit auf entsprechende Vorfälle aus dem Handel.

14.48 Uhr: Wartburg-Region nicht mehr "Corona-frei"

Nach mehreren Tagen, in denen die Wartburg-Region "Corona-frei" war, gibt es , der in der Stadt Werra-Suhltal beheimatet ist. Die Zahl der Gesamtinfektionen steigt damit in der Region auf 120 an, 91 davon im Wartburgkreis, 29 in der Stadt Eisenach, in der es weiterhin keinen aktuell infizierten Menschen gibt. Die Zahl der Menschen, die einmal in der Region mit dem Virus infiziert waren und nun aber wieder als genesen gelten, bleibt bei 114.

13.30 Uhr: Neuinfektion mit Coronavirus weiter nur im einstelligen Bereich

Die Ausbreitung des Coronavirus scheint in Thüringen derzeit weiter an Dynamik zu verlieren: Lediglich zwei Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden sind am Donnerstag bekannt geworden, wie aus Angaben der Thüringer Staatskanzlei hervorgeht. Damit bewegte sich die Zahl der nachgewiesenen neuen Fällen wie in den vergangenen Tagen auch im niedrigen einstelligen Bereich. Geschätzt gelten inzwischen 3070 als genesen. 182 Menschen, bei denen das Virus zumindest festgestellt worden war, starben.

13 Uhr: Keine Neuinfektionen im Ilm-Kreis

Mit Stand vom 9. Juli 2020 ist kein weiterer bestätigter Fall einer Coronavirus-Infektion hinzugekommen. Die Zahl der bekannten Fälle bleibt bei 137, von denen 130 genesen und sechs verstorben sind. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden drei Verdachtsfälle isoliert behandelt. Eine intensivmedizinische Betreuung ist in keinem der Fälle notwendig.

9 Uhr: Bluechip mit Rekordumsatz durch Corona-Krise

Der Computerhersteller Bluechip in Meuselwitz hatte im März den umsatzstärksten Monat der Firmengeschichte. Die Firma profitierte vor allem vom Homeoffice. Der Landrat des Altenburger Landes Uwe Melzer (CDU) weilte zu Besuch und staunte manches mal nicht schlecht, was ihm zu Ohren kam.

7 Uhr: Covid-19 bei Pflegekräften häufiger

Beschäftigte in Gesundheitsberufen waren von März bis Mai 2020 am stärksten von Krankschreibungen wegen Covid-19 betroffen. Nach einer Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten der AOK-Mitglieder durch das Wissenschaftliche Institut der Krankenkasse (WIdO) fehlten 1283 je 100.000 Beschäftigte in der Altenpflege wegen Covid-19 am Arbeitsplatz. Tätigkeiten im Home Office oder in der freien Natur waren mit einem niedrigeren Infektionsrisiko verbunden. Mehr lesen Sie hier.

8. Juli

16.15 Uhr: Eine Neuinfektion im Eichsfeld

In den vergangenen 24 Stunden habe es im Eichsfeld eine Neuinfektion mit dem Coronavirus gegeben, teilt das Landratsamt am Mittwoch mit. Damit sind aktuell drei Menschen mit dem Virus infiziert. Insgesamt haben sich 162 Menschen angesteckt, zehn von ihnen sind an den Folgen der Krankheit gestorben, 149 sind wieder genesen.

15.50 Uhr: Kinder dürfen auch mit Schnupfen wieder in Kita oder Schule

Eine laufende Nase soll auch in Corona-Zeiten nicht mehr zwangsläufig ein Grund sein, Kindern den Besuch von Kitas und Schulen zu verweigern. Auch wenn mit der neuen Verordnung leichte Erkältungssymptome nicht mehr zum Ausschluss führten, bedeutet das aber nicht, dass Eltern aufgefordert sind, ihre kranken Kinder in die Kita und zur Schule zu schicken. "Wie auch vor Corona schon, sollten kranke Kinder zuhause bleiben", sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums.

14.25 Uhr: Schüler im Ilm-Kreis mit Coronavirus infiziert

Mit Stand vom 8. Juli ist dem Gesundheitsamt im Ilm-Kreis ein neuer bestätigter Fall einer Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Die Zahl der bekannten Fälle steigt damit auf 137.

In der infektiösen Phase hatte der Schüler dank des rollierenden Systems an den Schulen nur minimalen Kontakt zu Mitschülern, da er sich in der Zeit der Ansteckung nicht in der Schule befand. Die betroffene Person ist symptomfrei.

13.30 Uhr: Weiterer Todesfall in Gera

Erstmals seit rund eineinhalb Wochen ist in Thüringen wieder ein Mensch im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Dabei handelt es sich um einen Patienten aus Gera, wie aus einer Übersicht der Thüringer Staatskanzlei vom Mittwoch hervorgeht.

9.00 Uhr: Gesundheitsämter seit Corona im Dauerstress

In den Thüringer Gesundheitsämtern ist wegen der Bekämpfung der Corona-Pandemie viel sonstige Arbeit liegen geblieben. Das betrifft nach Angaben des Berufsverbandes der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) beispielsweise bestimmte amtsärztliche Gutachten, Schuleingangs- oder Reihenuntersuchungen. Trotz sinkender Infektionszahlen seien die meisten Ämter vom Normalmodus noch weit entfernt, sagte die Landesverbandsvorsitzende Ingrid Francke der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist noch nicht abzusehen." Verschärft bemerkbar mache sich jetzt, dass in einer Reihe von Gesundheitsämtern teilweise seit Jahren Ärzte fehlten. Hier lesen Sie mehr zu den aktuellen Schwierigkeiten.

7.10 Uhr: Sommermeeting des Thüringer Leichtathletikverbands startet

So langsam füllt sich der Terminplan für Thüringens Leichtathleten doch noch ein wenig auf. Für den Nachwuchs gibt es am 18. und 19. Juli quasi einen Ersatz für die wegen der Corona-Krise ausgefallenen Thüringer Meisterschaften. Im Erfurter Steigerwaldstadion richtet der Verband an diesen zwei Tagen das Sommermeeting des TLV aus.

7 Uhr: Regelbetrieb in Schulen und Kindergärten

Der eingeschränkte Regelbetrieb in Kindertagesstätten und Schulen gilt vorerst weiter bis Ende August. Kabinett und Kultusministerium beschlossen dazu am Dienstag die Verlängerung der geltenden Verordnungen. Über Einzelheiten informierte Kultusminister Helmut Holter in einer Regierungspressekonferenz. Zuvor hatte die Lehrergewerkschaft Empfehlungen für die organisatorische und pädagogische Arbeit der Thüringer Schulen nach Corona vorgestellt. Darum geht es.

6.30 Uhr: Jeder Vierte fand häusliches Lernen während der Schulschließungen gut

Wie bewerten Schüler und Eltern den Unterricht während der Corona-Zeit? Laut einer Umfrage des Kultusministeriums, an der sich 5700 Eltern und 13.000 Schüler beteiligten, bezeichneten 40 Prozent der Befragten den Distanzunterricht als gut, 20 Prozent hielten ihn für schlecht. Zwei Drittel der Schüler gaben an, zu Hause weniger zu lernen als in der Schule. Hier haben wir weitere Ergebnisse der Umfrage aufgeschlüsselt.

7. Juli

21.23 Uhr: Neuer Corona-Fall im Weimarer Land - Zahl der Krankheitsfälle steigt auf 75

Im Weimarer Land gibt es einen neuen Covid-19-Fall. Das meldete am Dienstag das Landratsamt. Die Neuerkrankung betrifft einen Mann, mehr ist dazu bislang nicht bekannt.

19.03 Uhr: Walk zu Hackerangriff auf X-Fab in Erfurt: "Spionage macht während Corona keine Pause"

Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, dass auch ein Thüringer Hightech-Unternehmen von einer derartigen Attacke betroffen ist, sagte der CDU-Innenexperte Raymond Walk nach Bekanntwerden des Cyberangriffs auf X-Fab unserer Zeitung. "Spionage mache auch während der Corona-Pandemie keine Pause."

16.28 Uhr: Keine Neuinfektion im Landkreis Greiz

Seit dem 1. Juli bis zum heutigen Dienstag wurde im Landkreis Greiz keine weitere Neuinfektion mit dem Coronavirus registriert. Die Zahl der Genesenen steigt auf 584 (bei 611 Angerufenen).

16.06 Uhr: Keine Datenabfrage mehr im Außenbereich von Gaststätten

Für Gastwirte entfällt die Pflicht, auch im Außenbereich ihrer Wirtschaft die Kontaktdaten der Gäste einzusammeln. Für geschlossene Räume bleibt diese Pflicht bestehen. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sollen künftig zwei Besucher pro Patient oder Bewohner möglich sein. Bisher war nur ein Besucher pro Person gestattet.

15.05 Uhr: Nach Corona-Krise: GEW fordert Schritte für zukunftsfähige Schulen

Als Konsequenz aus den Erfahrungen der vergangenen Monate richtet sich die Bildungsgewerkschaft GEW mit einem umfangreichen Maßnahmekatalog an die Politik. Er bündelt dringende Schritte die angegangen werden müssen, damit Schulen zukunftssicher und für mögliche weitere Problemlagen besser vorbereitet sind.

14.10 Uhr: Zahl der aktiven Coronafälle geht im Landkreis Gotha zurück

Nachdem im Landkreis Gotha am Freitag eine weitere Person positiv auf Sars-Cov2 getestet wurde und am Montag seit dem 1. Juli laut der regelmäßigen Information aus dem Gothaer Landratsamt fünf Personen erkrankt waren, hat sich diese Zahl nun am Dienstag auf vier Personen verringert. Damit steigt die Zahl der Genesenen auf 283. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie und der Tests positiv befundeten Menschen beträgt 317. Dies entspricht der Zählweise, die das Robert-Koch-Institut anwendet. Die Zahl der Verstorbenen liegt seit dem 27. Mai 2020 unverändert bei 30. Eine erkrankte Person wird stationär behandelt.

13.16 Uhr: Kaum Übernachtungen im April in Thüringen

Der Tourismus in Thüringen ist aufgrund der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie im April weitestgehend zum Erliegen gekommen. In dem Monat kamen mit 18.500 Gästen 94,1 Prozent weniger als im April 2019, wie das Statistische Landesamt am Dienstag miteilte. Die Zahl der Übernachtungen sank in diesem Zeitraum um 86,7 Prozent auf 108 765. Der Rückgang geht auf das Beherbergungsverbot für Privatreisende während der Pandemie zurück. Auch Geschäftsreisen waren stark eingeschränkt. Bereits im März waren die Gästeankünfte laut Statistikern um 62,7 Prozent und die Übernachtungen um 50,2 Prozent zurückgegangen.

In Eisenach, Erfurt, Jena und Weimar sank die Zahl der Übernachtungen im April um 96,2 Prozent. Bei den Jugendherbergen und Hütten im Freistaat brach das Geschäft komplett ein. Die im Vergleich geringsten Rückgänge hatten mit 57 Prozent weniger Übernachtungen die Vorsorge- und Rehakliniken zu verzeichnen (dpa).

12.50 Uhr: Bürgermeister von Saalfeld und Rudolstadt fordern Kita-Regelbetrieb

Die Bürgermeister des Städtedreiecks von Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg haben sich mit einem offenen Brief an Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) gewandt. Inhalt des Briefes ist die angespannte Situation für Familien durch den eingeschränkten Regelbetrieb in den Kindergärten. Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung der Corona-Infektionszahlen in Thüringen bitten die Bürgermeister um die Rückkehr zum Regelbetrieb, also zum Normalbetrieb ohne feste Gruppen.

12.31 Uhr: CDU will mit 20-Punkte-Plan Wirtschaft wieder ankurbeln

Den Kampf gegen die schwächelnde Wirtschaft in der Corona-Krise will die CDU mit diesem 20-Punkte-Plan angehen. Über eines spricht sie aber nicht.

11.26 Uhr: Apoldas Zwiebelmarkt findet 2020 definitiv nicht statt

Es war erwartet worden: Der Apoldaer Zwiebelmarkt 2020 fällt aus. Stattdessen gibt es alternativ einen erweiterten Wochenmarkt.

10.02 Uhr: Noch vier aktive Corona-Fälle in Gera

Nach Angaben der Stadt gibt es mit Stand Dienstag noch vier aktive Fälle in Gera. 21 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Zwei Menschen wurden zuletzt positiv getestet. Damit gab es bisher insgesamt 259 gemeldete Corona-Infektionen.

8.29 Uhr: Hunderte Unterschriften: Greizer Eltern fordern Kita-Regelbetrieb

„So, wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben.“ Marco Strohwasser, seines Zeichens Kreiselternsprecher für Kindergärten im Landkreis Greiz, findet klare Worte für einen Zustand, der aus Sicht vieler Eltern schon lange nicht mehr tragbar sei. Während in vielen Bereichen inzwischen langsam wieder eine Art Normalität einkehre, seien Eltern durch den immer noch geltenden eingeschränkten Regelbetrieb in Kindergärten nach wie vor einer unverhältnismäßigen Belastung ausgesetzt. Bisher wurden schon 500 Unterschriften gesammelt.

7.37 Uhr: Kita- und Schulbetreuung an Schulen auch in Sommerferien

Thüringer Kinder sollen an Schulen und in Kindergärten auch während der Sommerferien betreut werden - trotz Corona-Pandemie. Einen Ferienplan stellt Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am späten Dienstagmittag vor. Holter hatte bereits vor einigen Wochen eine Ferienbetreuung angekündigt und argumentiert, dass viele Eltern ihre freien Tage bereits verwenden mussten, weil sie sich um ihre Kinder während der Corona-Krise kümmern mussten. Wegen der Pandemie waren im Freistaat Kindergärten und Schulen für mehrere Wochen geschlossen geblieben.

In dieser Zeit gab es vor allem Distanzunterricht. Zum großen Teil werden Schüler noch immer im Wechsel in den Schulen und zu Hause unterrichtet (dpa).

7.28 Uhr: Thüringer CDU-Fraktion lehnt zu hohe Schulden ab

Die Thüringer CDU-Fraktion hat sich gegen eine zu hohe Neuverschuldung Thüringens ausgesprochen. Das Konzept der Christdemokraten im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise will CDU-Fraktionsvorsitzender Mario Voigt am Dienstagvormittag präsentieren. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hatte vor wenigen Tagen für Furore gesorgt, als er neue Schulden von rund 2,9 Milliarden Euro vorschlug, um die Konjunktur im Freistaat wiederzubeleben.

Damit soll nach seinen Vorstellungen unter anderem ein 1,2 Milliarden Euro schweres Konjunkturprogramm finanziert werden. Die CDU-Fraktion fordert, Familien, Wirtschaft und Kommunen zu entlasten (dpa).

Thüringer Politik streitet über die Höhe neuer Schulden

7.10 Uhr: Lotto Thüringen wächst in der Corona-Krise

Mehr Umsatz als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und höhere Spieleinsätze – trotz Corona: Die Halbjahresbilanz 2020 stimmt Thüringens Lotto-Chef Jochen Staschewski sehr optimistisch.

6.40 Uhr: Minister Holter: Zuschauer beim Sport ab August erlaubt

Die Corona-Krise hat laut einem Bericht von Kultusminister Helmut Holter (Linke) keine Schulabschlüsse in Thüringen eingeschränkt. Das sind die Zahlen.

5.50 Uhr: Linke-Chefin will Pandemie zum Politikwechsel nutzen

„Schulden als Chance“: Thüringens Linke-Chefin Susanne Hennig-Wellsow sieht die Gelegenheit gekommen, ihre früheren Forderungen umzusetzen. Dazu veröffentlichte sie einen Aufsatz.

5.45 Uhr: "Als Ärztekammer von der Politik bei Corona zu wenig einbezogen".

Die Präsidentin der Landesärzekammer, Ellen Lundershausen, spricht im Interview über 30 Jahre Landesärztekammer, schwarze Schafe und Corona.

6. Juli

21.15 Uhr: AfD fordert Ende der Maskenpflicht bei Demo in Arnstadt

Polizeifahrzeuge und Absperrungen dominierten am Montagabend in der Arnstädter Innenstadt. Die AfD veranstaltete am Holzmarkt eine Demonstration „Corona: Die Krise nach der Krise“, zu der etwa 200 Gäste kamen. Zu einer Gegendemonstration .

20.55 Uhr: Thüringer Fußball-Verband plant Saisonstart für Anfang September

Der Thüringer Fußball-Verband plant eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes auf Landesebene der Erwachsenen am ersten September-Wochenende. Darauf verständigte sich der Spielausschuss und empfiehlt seinen Kreisfußball-Ausschüssen ebenfalls den Saisonstart vom 4. bis 6 September.

20.53 Uhr: Maskenpflicht im Einzelhandel bleibt bestehen - Neue Corona-Verordnung

Thüringen trägt die von Bund und Ländern vereinbarte Fortführung der Maskenpflicht auch im Einzelhandel mit. Das erklärte Gesundheitsministerin Heike Werner am Montag in Erfurt. Die Landesregierung werde am Dienstag über die neue Corona-Verordnung entscheiden, die bis zum Ende der Sommerferien Ende August gelten solle, kündigte die Linke-Politikerin an. "An den meisten Regeln ändert sich nichts." Doch es sind auch kleinere Lockerungen geplant.

19.46 Uhr: Saalfelder Kita-Eltern klagen über Betreuungsnotstand

Eltern des Kindergartens "Am Goldfischteich" in Saalfeld erheben in einem Elternbrief Beschwerde "auf Grund der aktuellen Lage der nochmals eingeschränkten Öffnungs- und Betreuungszeiten unseres Kindergartens". Am 24. Juni sei den Eltern mitgeteilt worden, dass ab 1. Juli die Öffnungs- und Betreuungszeiten des Kindergartens für Juli und August weiter auf einen Zeitraum von 7 bis 15 Uhr eingeschränkt werden. "Seit dem Shutdown im März will der Betreuungsnotstand für viele Eltern einfach nicht enden", beklagt Stefanie Flemming, Sprecherin der Kindergarten-Gruppe "Die Johannisbeeren".

18.43 Uhr: Zwei Neuinfektionen im Landkreis Gotha

Im Landkreis Gotha sind übers Wochenende zwei Corona-Neuinfizierte erfasst worden. Die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen ist damit auf 317 gestiegen, teilt das Landratsamt mit.

17.38 Uhr: Landkreis Nordhausen gilt offiziell als coronafrei

Seit Samstag ist der Landkreis Nordhausen offiziell coronafrei. Diese guten Neuigkeiten hat Landrat Matthias Jendricke (SPD) am Wochenende im Rahmen der Ausstellungseröffnung "Schicksal Treuhand - Treuhand-Schicksale" im Nordhäuser Ifa-Museum verkündet. "Es war das erste Mal, dass mein Handy mal nicht geklingelt hat und mir mitgeteilt wurde, dass es neue Fälle gibt", erläutert er. Er hoffe, dass es auch dabei bleibt und die Sommermonate unbeschwert genossen werden können - natürlich unter Beachtung der noch immer geltenden Hygieneregeln.

16.28 Uhr: So will Finanzministerin Taubert Steuerausfälle infolge der Corona-Krise ausgleichen

Um die Steuerausfälle durch den Konjunktureinbruch infolge der Corona-Krise auszugleichen, plant Finanzministerin Heike Taubert (SPD) Schulden in Höhe von rund einer Milliarde Euro. 800 Millionen Euro an neuen Krediten seien in diesem Jahr und rund 200 Millionen Euro 2021 vorgesehen.

16.03 Uhr: Lastenräder in Corona-Krise genutzt - Nun Bezuschussung geplant

Der Fahrradclub ADFC hatte zuletzt auf die Bedeutung von Lastenräder in der Corona-Krise hingewiesen, da die Räder etwa bei in der Nachbarschaftshilfen zum Transport von großen Einkaufsmengen zum Einsatz kamen. Nun will das Thüringer Umweltministerium die "rollenden Klimaschützer" bezuschussen lassen.

Lastenräder für alle in #Thüringen - ab heute fördert das @UmweltTH den Kauf von Lastenfahrrädern. Umweltfreundlich, leise und flott mobil 👉👉💪 https://t.co/Qyu6Nh4oV1 — Anja Siegesmund (@AnjaSiegesmund) July 6, 2020

14.50 Uhr: Kindergarten nach Coronafall geschlossen

Nach einem positiven Coronatest wurde ein Kindergarten in Exdorf im Landkreis Schmalkalden-Meiningen geschlossen. Wie das Landratsamt am Montag informierte, sei in der Kita am vergangenen Wochenende das positive Testergebnis eines einjährigen Mädchens beim Gesundheitsamt eingegangen. Die Kontaktpersonen seien umgehend kontaktiert und am 4. Juli in Quarantäne geschickt worden. Da sich alle vier Erzieherinnen in Quarantäne befinden, bleibe die Einrichtung komplett geschlossen. Im Zusammenhang mit der Kita und dem privaten Umfeld des Indexfalls hat das Gesundheitsamt am Montag 37 Tests vorgenommen.

Außerdem meldete das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen einen Corona-Fall aus einem Altenpflegezentrum in Walldorf. Eine 86-jährige Bewohnerin, die aufgrund entsprechender Symptome stationär im Klinikum Meiningen behandelt werde, sei am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet worden, hieß es.

7.15 Uhr: Patienten und Urlauber fehlen in Thüringer Kurorten

Die Thüringer Heilbäder, Kur- und Erholungsorte rechnen 2020 durch die Corona-Pandemie mit starken Einbußen. Rund 50 Prozent weniger Gäste verzeichnen sie bisher im Vergleichszeitraum zum vergangenen Jahr. Da wurden 2.874.574 Übernachtungen verbucht, was einem Anteil von einem Drittel der touristischen Gesamtübernachtungen entspricht. Hier lesen Sie mehr.

7.10 Uhr: Warum die Pandemie Flüchtlinge besonders belastet

Flüchtlinge, die erst seit kurzer Zeit in Deutschland sind, haben durch Corona zusätzliche Probleme in ihrer neuen Umgebung. Wie ein Erfurter Beratungsbüro Brücken in den Alltag baut.

7 Uhr: Mietzahlungen auch während Corona nur für wenige Thüringer ein Problem

Für die Thüringer Vermieter sind die Folgen der Corona-Krise bislang nicht so dramatisch wie zunächst befürchtet. Bis Ende Juni mussten nach Angaben des Verbandes Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft lediglich für rund ein Prozent aller Mietverträge Stundungen vereinbart werden. Nur vereinzelt hätten Wohnungsunternehmen Ausfälle von bis zu fünf Prozent zu verkraften. Bei gewerblichen Mietverhältnissen sei die Situation angespannter.

5. Juli

16.30 Uhr: Drei neue Corona-Infektionen in Thüringen gemeldet

Das Corona-Infektionsgeschehen bleibt in Thüringen derzeit gering. Am Wochenende meldete die Thüringer Staatskanzlei nur drei neue Infektionen. Sie betrafen den Kreis Hildburghausen. Damit hat der Südthüringer Landkreis derzeit die höchste Neuinfektionsrate aller Kreise und kreisfreien Städte.

16.25 Uhr: Alle Infizierten im Kyffhäuserkreis genesen

Keine Neu-Infektion mit dem Coronavirus seit Freitag, meldet das Landratsamt des Kyffhäuserkreises. Zudem gelten alle der bislang 52 Infizierten seit Freitag als genesen. Vom Gesundheitsamt werden aktuell noch zwei Personen in Quarantäne betreut, die Kontakt mit einem Corona-Patienten im Landkreis Sömmerda hatten.

15.48 Uhr: Studenten fordern Entlastungen bei Studium unter Corona-Bedingungen

Lehramtsstudenten der Universität Jena haben einen immensen Druck beim Studieren unter Corona-Bedingungen beklagt. Zugleich forderten sie am Sonntag Hochschule und Landesregierung zu Entlastungen auf. So müssten alle Semester bis zum Ende der Corona-Krise als „Ausnahme- und Solidarsemester“ anerkannt werden, fordern sie in einem offenen Brief. Auf diese Weise sollen Studierende ihr Studium möglichst gut fortführen oder auch ohne Nachteile pausieren können.

Die Inhalte und Formate der Lehrveranstaltungen müssten zudem an die verkürzte Semesterzeit angepasst werden, hieß es. Auch wurde moniert, dass enorm gestiegene Anforderungen zur Selbstorganisation viele Studenten überforderten.

Wegen der Corona-Pandemie wurde die Vorlesungszeit im aktuellen Semester verkürzt; sie hatte erst Anfang Mai begonnen. Außerdem wird das Semester als „Online-Semester“ organisiert - Lehrveranstaltungen werden hauptsächlich digital angeboten. Auch für das kommende Wintersemester soll nach Angaben der Universität zunächst mit rein digitalen Lehrangeboten geplant werden.

15.19 Uhr: Polizei löst rechtes Treffen auf - Lob aus der Landespolitik

Die Polizei hat am Samstagabend ein Treffen der rechten Szene im Apoldaer Ortsteil Oberroßla aufgelöst. In einem weitläufigen Garten hatten sich mehr als 80 teils polizeibekannte Menschen versammelt, wie die Landeseinsatzzentrale mitteilte. Die Veranstaltung war nicht angemeldet. Auch seien von den Teilnehmern Bestimmungen zum Infektionsschutz missachtet worden, hieß es. Das Einschreiten der Polizei wurde über Parteigrenzen hinweg gelobt.

14.22 Uhr: Corona-Installation erinnert in Erfurt an Verlust des normalen Lebens

Als spontane Aktion stellte am Sonntagmittag der Künstler Dennis Josef Meseg seine Corona-Installation „It is like it is“ auf dem Domplatz aus. Seine statt in bunter Kleidung in Warnband gehüllten Schaufensterpuppen sollen zeigen, wieviel vom individuellen Leben durch die Corona-Pandemie weggebrochen ist.

14 Uhr: Mehrere Bundesländer wollen Maskenpflicht abschaffen

An das Bild haben sich inzwischen viele Bundesbürger gewöhnt: Menschen mit Mundschutz im Bus, in der Bahn oder im Supermarkt. Angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen wollen jetzt einige Bundesländer prüfen, ob sie die Maskenpflicht im Einzelhandel abschaffen können. Kritik kommt nicht nur von Karl Lauterbach.

10.29 Uhr: CDU-Fraktionschef Voigt kritisiert Plan zu massiver Neuverschuldung

CDU-Fraktionschef Mario Voigt hat den Vorschlag zu einer massiven Neuverschuldung scharf kritisiert. „Offensichtlich ist die einzige Antwort der rot-rot-grünen Minderheitsregierung auf die Krise: mehr Schulden machen und das Geld der Bürger ausgeben“, sagte Voigt am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. „An die Schuldenwirtschaft sollten wir uns gar nicht erst gewöhnen. Das kann nicht die Antwort auf die Krise sein.“ Das beste Konjunkturprogramm seien Entlastungen für Familien, Wirtschaft, Gemeinden und Städte. Außerdem müssten „unsinnige bürokratische Regeln“ abgeschafft und der kommunale Finanzausgleich rasch reformiert werden.

Weil Rot-Rot-Grün im Landtag keine Mehrheit hat, ist die Koalition auf Stimmen der CDU angewiesen. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat vorgeschlagen, wegen der Corona-Krise rund 2,9 Milliarden Euro Schulden aufzunehmen. Damit soll nicht nur ein Konjunkturprogramm aufgelegt werden, sondern auch Steuerausfälle kompensiert und schon beschlossene Corona-Hilfen finanziert werden. Die Schulden sollen über einen Zeitraum von 20 Jahren und mehr zurückgezahlt werden. Dazu ist den Angaben zufolge eine Lockerung der Schuldenbremse in der Landeshaushaltsordnung nötig.

8.56 Uhr: 50 Feiern pro Woche: Thüringer machen Party – trotz Corona-Pandemie

Nach den Einschränkungen während der Corona-Pandemie wird in Thüringen wieder größer gefeiert. So wurden den Kreisen und kreisfreien Städten seit Inkrafttreten der aktuellen Corona-Verordnung Mitte Juni rund 1000 größere private und nicht-öffentliche Feiern angezeigt.

5.31 Uhr: Chef des Rechnungshofs unterstützt Kassensturz-Forderung

Rechnungshofpräsident Sebastian Dette hat die Forderung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nach einem Kassensturz angesichts dramatischer Steuerausfälle unterstützt. „Natürlich sind neue Schulden angesichts der Corona-Krise mit Steuerausfällen von fast einer Milliarde Euro unvermeidbar. Aber ich warne davor, die Finanzprobleme, die sich durch die weiteren Konjunkturhilfen noch vergrößern, mit einem Milliardenkredit lösen zu wollen“, sagte Dette der Deutschen Presse-Agentur. Er sei froh, dass Ramelow Ausgaben auf den Prüfstand stellen wolle, bevor in Thüringen über die Höhe der Schuldenaufnahme entschieden werde.

4. Juli

16 Uhr: Taubert sieht Lockerung der Schuldenbremse kritisch

In der Debatte um neue Schulden wegen der Corona-Krise hat sich Finanzministerin Heike Taubert (SPD) kritisch zu einer Lockerung der Schuldenbremse geäußert. "Wer Mehrausgaben für notwendig hält, der muss auch Deckungsvorschläge machen", erklärte sie am Samstag auf Anfrage. Das Kabinett habe sich verständigt, am 14. Juli alle Diskussionsbeiträge der Minister zu bewerten.

In einem neuen Vorschlag plädiert Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) für eine massive Neuverschuldung von rund 2,9 Milliarden Euro. Damit soll nicht nur ein Konjunkturprogramm aufgelegt werden, sondern auch Steuerausfälle kompensiert und schon beschlossene Corona-Hilfen finanziert werden. Die Schulden sollen über einen Zeitraum von 20 Jahren und mehr zurückgezahlt werden. Dazu wäre den Angaben zufolge eine Lockerung der Schuldenbremse in der Landeshaushaltsordnung nötig.

12.28 Uhr: Maskenpflicht und Mindestabstand bleiben aktuell

Das Oberverwaltungsgericht in Weimar hat in einem Eilverfahren einen Antrag von einem Pendler zurückgewiesen, die Pflicht zum tragen einer Maske zu kippen. Mehr zur Urteilsbegründung erfahren Sie hier.

9.43 Uhr: Große Nachfrage nach Ferienangeboten in Thüringen

Die Corona-Pandemie hat viele Urlaubspläne durcheinander gebracht. Auch etliche Ferienangebote für Kinder und Jugendliche fallen weg. Was bleibt an Programm in Thüringen?

5.45 Uhr: Abgeordnete spenden ihre Diätenerhöhung

Mehr Geld für die 90 Landtagsabgeordneten in Thüringen: Wie in jedem Jahr steigen die Diäten automatisch. Das mehr verdiente Geld wollen die Parlamentarier spenden. Hier erfahren Sie mehr.

3. Juli

16.40 Uhr: Erste Neuinfektion seit neun Tagen im Kreis Gotha

Eine Neuinfektion mit dem Coronavirus vermeldet das Landratsamt Gotha. Nach neun Tagen ohne einen positiven Test steigt die Anzahl der aktiv Erkrankten erstmals wieder leicht. Noch fünf Menschen sind momentan erkrankt, ein Infizierter wird stationär behandelt.

16 Uhr: Eine weitere Neuinfektion im Eichsfeld

Eine weitere Neuinfektion mit dem Corona-Virus meldete das Gesundheitsamt am Freitag. Somit sind aktuell zwei Menschen aus dem Landkreis infiziert.

15.30 Uhr: Zahl der Corona-Neuinfektionen in Thüringen weiter gering

Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Thüringen weiterhin gering. Seit Mittwoch wurden sechs Fälle gemeldet, wie aus Zahlen der Staatskanzlei von Donnerstag hervorgeht. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie laut Staatskanzlei bislang 3266 Menschen nachweislich infiziert. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt danach in Thüringen derzeit bei 1,1.

15.05 Uhr: Die aktuelle Lage im Kyffhäuserkreis

Die letzten vier Corona-Infizierten sind aus der Quarantäne entlassen worden, teilte das Landratsamt am Freitag mit. Die vier Infizierten sind Bewohner in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Sondershausen. Die Ergebnisse der Abstriche seien negativ gewesen, so der Sprecher des Landratsamts. Aktuell werden noch zwei Menschen im Landkreis in Quarantäne betreut – eine im Altkreis Sondershausen und eine im Altkreis Artern. Beide hatten Kontakt zu einem Corona-Infizierten im Landkreis Sömmerda.

14.45 Uhr: Neuer Corona-Fall in Erfurt

Gerade galt Erfurt wieder als coronafrei, da wurde am Freitag die insgesamt 140. Infektion in der Landeshauptstadt bestätigt. Bei der Neuinfektion handelt es sich um einen Mann. Die Infektionsquelle, also der Kontakt, wo sich der Mann angesteckt hat, sei dem Gesundheitsamt bekannt.

14.20 Uhr: Cyberattacken mit Corona-Bezug

Mit sogenannten "Phishing-Attacken" auf die Thüringer Landesverwaltung haben Kriminelle versucht, die Corona-Pandemie zum illegalen Abgreifen von Daten auszunutzen. Software-Schwachstellen sowie E-Mails, die schädliche Anhänge oder Downloadlinks enthalten, stellten derzeit die größten Gefahren für die IT-Systeme und Netzwerke der Thüringer Landesverwaltung dar, wie eine Sprecherin des Finanzministeriums auf Anfrage mitteilte. Allein zwischen Januar und März gingen rund 16 Millionen externe E-Mails in das Thüringer Landesdatennetz ein, wovon rund die Hälfte abgewiesen wurde. Zwar zeige eine Zwischenauswertung für die Zeit seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie noch keine signifikante Erhöhung der Angriffe, heißt es vom Thüringer Finanzministerium. Doch die Art der Angriffe habe sich verändert. "Aktuell sind vermehrt Kampagnen mit Bezug zu Corona zu verzeichnen", erklärte die Sprecherin. So würden vermehrt E-Mails mit dem vermeintlichen Absender der Weltgesundheitsorganisation WHO versendet oder Hilfeseiten etwa zur Beantragung von Unterstützungsleistungen nachgeahmt.

14.10 Uhr: Tiefensee plant für Thüringen milliardenschweres Konjunkturpaket

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee will ein Konjunkturpaket in Höhe von 1,2 Milliarden Euro auflegen, um den ökonomischen Folgen der Corona-Krise zu begegnen. Er werde dem Kabinett einen „Thüringenfonds für Innovation und Wachstum“ vorschlagen, sagte der SPD-Politiker dieser Zeitung. Dabei geht es laut Tiefensee ausschließlich um Investitionen in den nötigen Strukturwandel.

12.25 Uhr: FDP-Fraktion fordert Stufenplan für Großveranstaltungen

Die Thüringer FDP-Fraktion hat weitere schrittweise Lockerungen für die Veranstaltungsbranche in der Corona-Pandemie gefordert. "Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass Wochenmärkte erlaubt sind, Street-Food-Festivals aber nicht. Menschen dürfen auf engem Raum in den Urlaub fliegen, aber sich nicht in Autoscooter setzen", erklärte FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich am Freitag. Zuvor hatte bereits die CDU-Fraktion konkrete Perspektiven gefordert, Großveranstaltungen wieder zu erlauben. Die Thüringer Regelungen gelten in diesem Sektor im bundesweiten Vergleich bereits als verhältnismäßig liberal. Großveranstaltungen wie Volks- oder Dorffeste sind grundsätzlich verboten.

12.20 Uhr: Erste Ergebnisse der Neustadt-Studie veröffentlicht

Die Universität Jena hat die ersten Ergebnisse der Studie über den unter Quarantäne gestellten Ort Neustadt veröffentlicht. Der Ort war einer der ersten großen Corona-Hotspots in Thüringen und der erste Ort in Deutschland, der deshalb komplett abgeriegelt worden war. Überraschungen gab es bei den Antikörpern.

11.20 Uhr: Eisenberger vorn dabei im weltweiten Kampf gegen Corona

Medizintechnik-Hersteller aus Eisenberg arbeitet mit Hochdruck an Maschinen für pharmazeutische Forschungslabore. Gerade nimmt ein schwedischer Hersteller, der mit Hochdruck an einem Corona-Impfstoff arbeitet, eine Maschine aus Eisenberg ab.

11 Uhr: Thüringen plant Ferienbetreuung trotz Corona

Auch in der Corona-Pandemie soll es eine Ferienbetreuung an den Thüringer Grundschulen geben. „Während der Sommerferien ist für Schüler der Primarstufe, die für den Besuch eines Schulhortes angemeldet sind, eine eingeschränkte Hortbetreuung von täglich sechs bis acht Stunden zu gewährleisten“, heißt es in der überarbeiteten Verordnung des Bildungsministeriums. Jedoch gibt es einige Einschränkungen.

10 Uhr: Keine aktiven Coronafälle mehr in Jena

Seit Freitag gibt es in Jena keinen bekannten Corona-Fall mehr. Darüber informierte die Stadt.Der vorerst letzte Fall, eine im Juni erkrankte Lehrerin, sei mit einem negativen Testergebnis aus der Quarantäne entlassen worden. Insgesamt gab es in Jena 161 gemeldete Corona-Fälle, davon drei Todesfälle und 158 genesene Personen.

9.30 Uhr: Zwei Neuerkrankungen im Kreis Hildburghausen

Im Landkreis Hildburghausen ist Gesamtzahl aller bisher positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf insgesamt 74 angestiegen. Am Donnerstag waren laut Landratsamtsamt somit zwei Neuerkrankungen registriert worden.

6.50 Uhr: Land wird von Entschädigungsforderungen förmlich überrollt

In der Corona-Krise wird das Land Thüringen mit Etschädigungsforderungen von Unternehmen förmlich überrollt. Allein im Sozialministerium seien etwa 200 anwaltliche Schreiben eingegangen, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte. Auch die Staatskanzlei und das Landesverwaltungsamt in Weimar sähen sich mit „einer Vielzahl“ von Anfragen konfrontiert.

6 Uhr: Thüringer Gastgewerbe leidet unter Dokumentationszwang

Zwischen 15.000 und 60.000 Euro müssen Gastronomen und Hoteliers im Jahr für Bürokratie aufwenden. Für die Industrie- und Handelskammer Ostthüringen (IHK) deutlich zu viel. Auch mit Blick auf die schwierige Situation durch die Corona-Krise fordert die Kammer die Politik auf, Thüringer Unternehmen im Gastgewerbe „von unnötigen und aufwendigen Informations- und Meldepflichten zu befreien“. Allein in Ostthüringen würden davon 2700 Betriebe profitieren.

2. Juli

21.30 Uhr: Corona-Bilanz der Krankenhäuser

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat eine erste Bilanz der Corona-Pandemie gezogen. Dabei wird deutlich: Kliniken und Niedergelassene streiten um den Corona-Anteil. Die Krankenhäuser hätten in den vergangenen Monaten den Kern der systemsichernden Infrastruktur für Deutschland gebildet und dabei auch für Niedergelassene einspringen müssen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) widerspricht und nennt die Behauptungen dreist.

20.10 Uhr: Reaktion des Klinikums Greiz auf Artikel in der "Zeit"

Zwischen dem 19. März und dem 18. Mai wurden im Greizer Krankenhaus insgesamt 69 Mitarbeiter positiv auf das neue Coronavirus getestet. Seitdem habe es keine Positiv-Fälle in der Belegschaft mehr. Das geht aus einer Antwort des Krankenhauses auf eine Anfrage hervor.

Zuvor hatte die Wochenzeitung "Zeit" von Vorwürfen von Krankenhaus-Mitarbeitern berichtet, dass in der Belegschaft zurückhaltend auf das Corona-Virus getestet worden sei. Zudem sei auf Überlastungsanzeigen nicht oder zu spät reagiert worden. Dem Vorwurf mangelnder Tests widerspricht man deutlich. So reagiert die Klinik.

19 Uhr: Eine Neuinfektion im Landkreis Eichsfeld

Das Gesundheitsamt des Eichsfeldkreises vermeldete am Donnerstagabend eine Corona-Neuinfektion. Damit gilt der Kreis nicht mehr als coronafrei. Insgesamt gab es 160 Infektionen im Kreis.

18.30 Uhr: Schausteller demonstrieren gegen Corona-Einschränkungen

Mit einer Kundgebung und einem Fahrzeugkorso haben Schausteller aus ganz Deutschland in Berlin für die Aufhebung von Corona-Beschränkungen demonstriert. Zur Kundgebung am Brandenburger Tor kamen laut Polizei 1600 Teilnehmer, die auch um die 1000 Fahrzeuge dabei hatten. Zuvor fuhren viele von ihnen in einem Korso durch die Innenstadt. Vor dem Wahrzeichen stellten Demonstranten Autoscooter-Fahrzeuge auf, an einem Kran schwebte die Gondel eines Riesenrades. Auch etwa 250 Schausteller aus ganz Thüringen nahmen in Berlin an der Großdemonstration teil.

17 Uhr: Wartburgregion ist coronafrei

Die Wartburgregion ist Corona-frei. Derzeit gibt es keinen aktiven nachgewiesenen Fall einer Corona-Infektion, weder in der Stadt Eisenach noch im Wartburgkreis. Dies teilt das zuständige Gesundheitsamt des Wartburgkreises mit.

16.20 Uhr: Noch vier Erkrankte im Kreis Gotha

Ein weitere Corona-Patient aus dem Landkreis Gotha wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Das teilt das Landratsam mit. Damit sind derzeit noch vier Menschen mit dem Virus infiziert. Seit acht Tagen wurde keine Neuinfektion mit Covid-19 gemeldet.

15.57 Uhr: Illegale Downhill-Strecken in Erfurt entstanden und ausgebaut

Seit Wochenbeginn bauen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umwelt- und Naturschutzamtes die illegalen Downhillstrecken im Steiger zurück. Viele dieser Strecken , so die Beobachtungen der Mitarbeiter. Wie das Amt versichert, wolle man die Erholung im Wald keinesfalls einschränken oder die sportliche Betätigung - gerade der jungen Generation - verhindern. Aber jeder Nutzer des Waldes müsse sich auch an die Regeln halten und vor allem auch dem Naturschutz Rechnung tragen.

14.27 Uhr: Mit gemischten Gefühlen im Flieger von Erfurt nach Rhodos

So lautete die Bezeichnung des ersten touristischen Fluges, der am Donnerstag nach dreieinhalbmonatiger Corona-Pause von Thüringen aus wieder in den Himmel abhob. Nachdem die Maschine gegen 9 Uhr leer von Heraklion auf der griechischen Insel Kreta gekommen war, startete sie - zu etwa fünfzig Prozent ausgelastet - am Vormittag vom Flughafen Erfurt-Weimar nach Rhodos.

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit Flug XR9241 der Corendon Airlines von Erfurt nach Rhodos starteten am Donnerstag die ersten kommerziellen Charterflüge nach der verordneten Corona-Pause vom Flughafen Erfurt-Weimar. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Nach Angaben des Geschäftsführers Uwe Kotzan werden in den nächsten Tagen weitere Verbindungen ab Erfurt wieder aufgenommen. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Am Wochenende würden Kreta und Mallorca angeflogen. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm



Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm



Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm



Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm



Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm



Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm



13.20 Uhr: Kaum noch Corona-Neuinfektionen in Thüringen

Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus verharrt in Thüringen auf niedrigem Niveau. Seit Mittwoch wurden lediglich zwei Fälle gemeldet, wie aus Zahlen der Staatskanzlei von Donnerstag hervorgeht. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie laut Staatskanzlei bislang 3260 Menschen nachweislich infiziert. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt danach in Thüringen derzeit bei 0,8.

Schwer verlaufen ist die Infektion den Angaben zufolge bei 102 Erkrankten, die auf Intensivstationen behandelt werden mussten. 181 Menschen mit einer Corona-Infektion starben. Nach Schätzungen sind in Thüringen 3050 Menschen wieder genesen.

9 Uhr: Grünen-Abgeordnete: Prostitution unter Vorgaben wieder erlauben

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Laura Wahl fordert, Prostitution unter bestimmten Voraussetzungen trotz der Corona-Pandemie ab Mitte Juli wieder zu erlauben. Man müsse davon ausgehen, dass Prostitution trotz des Verbots illegal stattfinde, sagte Wahl der Deutschen Presse-Agentur. Oft hätten Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter nur wenige finanzielle Rücklagen. Das Verbot in Corona-Zeiten treffe sie daher massiv. Wahl verweist auf Hygienekonzepte, wie es etwa der Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen vorgelegt habe.

6.50 Uhr: Ramelow: Einschränkungen werden verlängert

Die aktuellen Corona-Beschränkungen in Thüringen sollen verlängert werden. Das kündigte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) an. „Wir werden als Landesregierung die geltenden Einschränkungen – mit kleineren Anpassungen – bis zum Ende der Sommerferien am 30. August verlängern“, sagte er dieser Zeitung. Die derzeitige Verordnung gilt bis Mittwoch, 15. Juli. Ramelow stellte Lockerungen für später in Aussicht.

6 Uhr: Thüringen-Kliniken-Chefs über Corona-Pandemie: "Deutschland hat es gut gemacht"

Im März schnellten die Corona-Zahlen nach oben. Krankenhäuser sollten nicht dringende Operationen zurückstellen und Kapazitäten für schwere Covid-19-Fälle freihalten. Die Geschäftsführer der Thüringen-Kliniken, Manuela Faber und Thomas Krönert, ziehen ein versöhnliches Fazit nach vier Monaten Corona-Pandemie, zu deren Beginn sie mit einem Brandbrief Alarm geschlagen hatten.

1. Juli

20.15 Uhr: Schausteller demonstrieren gegen Corona-Einschränkungen

Schausteller aus ganz Deutschland wollen an diesem Donnerstag (13 Uhr) in Berlin für Erleichterungen angesichts der Corona-Einschränkungen demonstrieren. Vor dem Brandenburger Tor werden rund 300 Wagen und 1200 Schausteller aus dem ganzen Bundesgebiet erwartet, wie der Deutsche Schaustellerbund mitteilte.

Das Verbot von Großveranstaltungen bis mindestens Ende Oktober komme faktisch einem Berufsausübungsverbot gleich, argumentieren die Schausteller. Wenn etwa Cafés, Biergärten und Restaurants wieder öffnen dürften, sollte auch das Kirmesgeschäft unter freiem Himmel und an frischer Luft wieder erlaubt sein. Ihre letzten Einnahmen hätten sie auf den Herbstkirmessen oder Weihnachtsmärkten im Jahr 2019 erzielt. nun seien mehr als 5000 Familienunternehmen massiv in ihrer Existenz bedroht, erklärte der Verband.

Auch viele Schausteller aus Thüringen nehmen an dem Protest teil, wie diese Schaustellerfamilen aus Erfurt.

18 Uhr: Dutzende Klinik-Beschäftigte in Greiz mit Coronavirus infiziert

69 von 575 Beschäftigte des Greizer Kreiskrankenhauses sollen einem Medienbericht zufolge nachweislich mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein. Pflegerinnen und Ärzte hegten den Verdacht, dass die tatsächliche Zahl noch höher liege, weil nur zurückhaltend auf eine Infektion getestet worden sei, berichtet die Wochenzeitung „Die Zeit“ in ihrer neuen Ausgabe. Zudem habe es etliche Überlastungsanzeigen und Beschwerden seitens des Pflegepersonals gegeben, auf die aber nicht oder nur spät reagiert worden sei. Die Geschäftsführung wollte sich zu den Vorwürfen auf Anfrage zunächst nicht äußern. Eine Sprecherin kündigte eine Stellungnahme am Donnerstagnachmittag an.

17 Uhr: Weiterer Infizierter im Landkreis Gotha genesen

Eine weitere Person aus dem Landkreis Gotha, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, ist genesen. Das teilt das Landratsamt Gotha am Mittwoch mit. Die Zahl der Corona-Fälle ist seit sieben Tagen unverändert bei 314.

Noch fünf Personen im Landkreis gelten derzeit als an Covid-19 erkrankt.

16.30 Uhr: Strandvergnügen am Thüringer Meer bei Saalburg

Statt Festival an einem Wochenende gibt’s jetzt Strandvergnügen an jedem Tag. Die Organisatoren von „SonneMondSterne“ (SMS) haben sich nach dem coronabedingten Verbot für Großveranstaltungen vom Virus der Begeisterung für Sonne, Strand und Thüringer Meer anstecken lassen. Die veranstaltungsarme Zeit ist genutzt worden, um das geplante Projekt eines lebhaften Strandbetriebes zügig umzusetzen. Jetzt wurden 300 Stellplätze für Wohnmobile geschaffen sowie feste sanitäre Einrichtungen.

16.10 Uhr: Kein aktiver Corona-Fall in Wartburgregion

Die Fallzahlen wurden korrigiert. Aufgrund der Behandlung von zwei Fällen im Eisenacher Klinikum wurden diese versehentlich der Stadt Eisenach zugeordnet. Ein anderer Patient befand sich in einem Klinikum außerhalb des Wartburgkreises und wurde deshalb bisher nicht im Wartburgkreis geführt. Die Wartburgregion hat somit derzeit keinen aktiven Corona-Fall mehr.

15.40 Uhr: Ramelow hofft auf entschärfte Auflagen für Kinos in einigen Wochen

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hofft, dass sich die Anti-Corona-Auflagen für Kinos zum Ende der Sommerferien hin entschärfen lassen. "Von 500 Plätzen hier im Saal dürfen 100 besetzt werden", sagte der Linke-Politiker am Mittwoch in einem Erfurter Kino. Er hoffe, dass in einigen Wochen wieder mehr Besucher kommen könnten.

In Thüringen dürfen seit dem 13. Juni Kinos zwar wieder öffnen. Doch Anti-Corona-Auflagen erschweren den Betrieb und machen es gerade für kleine Kinos fast unmöglich, Filme vor Publikum zu zeigen. Viele Kinos mussten zudem zunächst noch ein Hygienekonzept erarbeiten, weshalb einige etwa erst diese Woche öffnen.

14.45 Uhr: Altenburger Brauerei kommt gut durch Corona-Krise

Die Altenburger Brauerei ist bisher gut durch die Corona-Krise gekommen. Brauereichef Bastian Leikeim erläuterte am Mittwoch den beiden Linken-Landtagsabgeordneten Andreas Schubert und Ralf Plötner die Situation. Das Unternehmen habe keine Sofortmaßnahmen und nur wenig Kurzarbeit beantragen müssen. Ebenfalls habe es bei der Zulieferung nur ein kurzes Stocken gegeben.

14.30 Uhr: Urlaub an Nord-und Ostsee: Wann ist ein Strand zu voll?

Am vergangenen Wochenende stießen manche Orte durch einen Touristenansturm an die Kapazitätsgrenze – etwa die beliebten Urlaubsorte Scharbeutz und Haffkrug an der Ostsee. Zufahrtsstraßen zum Strand wurden gesperrt, keine weiteren Tagesgäste mehr zugelassen. Der Strand war voll. Wann aber ist ein Strand so voll, dass er dicht gemacht werden muss? Und wer entscheidet das?

13.10 Uhr: Zahl der Corona-Neuinfektionen weiterhin auf niedrigem Niveau

Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus verharrt in Thüringen auf niedrigem Niveau. Seit Dienstag wurden lediglich fünf Fälle gemeldet, wie aus Zahlen der Staatskanzlei von Mittwoch hervorgeht. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie bislang 3263 Menschen nachweislich infiziert. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - liegt danach in Thüringen derzeit bei 0,9.

Schwer verlaufen ist die Infektion den Angaben zufolge bei 102 Erkrankten, die auf Intensivstationen behandelt werden mussten. 186 Menschen mit einer Corona-Infektion starben. Nach Schätzungen sind in Thüringen 3040 Menschen wieder genesen.

13 Uhr: Eine Neuinfektion im Landkreis Sömmerda

Nach über zwei Monaten ohne Neuinfektion gibt es im Landkreis Sömmerda wieder einen aktiven Covid-19-Fall. Dem Gesundheitsamt Sömmerda wurde am Dienstag eine Corona-Neuinfektion gemeldet. Mit Stand 01.07.2020, 10.00 Uhr gibt es somit im Landkreis Sömmerda seit dem Ausbruch der Pandemie insgesamt 39 Personen, bei denen das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen worden ist. 37 Covid-19-Patienten sind genesen. Eine Person ist verstorben.

12 Uhr: Rettungsschirm für Mühlhäuser Vereine vorgeschlagen

Einen Rettungsschirm mit knapp 103.000 Euro für die Vereine möchte der Mühlhäuser Stadtrat auf seiner nächsten Sitzung am 9. Juli beschließen. Die Idee dazu trug Thomas Ahke von der Fraktion CDU/Freie Wähler in die Fraktionen.

Vorgesehen sind bis zu 750 Euro je Sportverein und 400 Euro für anderweitige Vereine in der Kernstadt. Für die Ortsteile soll das Budget um 75 Prozent steigen.

10.30 Uhr: Thüringens Arbeitsmarkt stabilisiert sich im Juni

Nach dem dramatischen Einbruch durch die Corona-Krise stabilisiert sich Thüringens Arbeitsmarkt wieder. Im Juni stieg die Zahl der Arbeitslosen nur noch um etwa 100, wie die Landesarbeitsagentur am Mittwoch mitteilte. Damit sind derzeit 70.600 Frauen und Männer ohne feste Anstellung - immerhin 13.800 mehr als im Juni 2019. Die Arbeitslosenquote in Thüringen blieb stabil.

8 Uhr: Thüringer Kinos öffnen wieder - mit "mehr Platz denn je"

Nach und nach öffnen die Kinos in Thüringen wieder: Ab dem heutigen Mittwoch empfängt nun auch das größte Lichtspielhaus im Freistaat wieder Gäste: das Cinestar in Erfurt. Ebenso wollen die Cineplex-Standorte in Rudolstadt und Saalfeld sowie die Arthouse-Kinos Metropol Gera und Schillerhof Jena ab dieser Woche Filme zeigen. Allerdings ist in vielen Kinos nur eingeschränkter Betrieb möglich.

7 Uhr: Handelsverband warnt wegen Mehrwertsteuersenkung vor erhöhtem Aufwand für Betriebe

Wenn die Mehrwertsteuer wegen der Corona-Krise zeitweilig gesenkt wird, bedeutet das vor allem auch Mehrarbeit für den Einzelhandel. Der Handel hat bereits vor Tagen begonnen, die Preise zu senken. Erst als Rabattaktion, jetzt im Sinne der Steuersenkung - und rechnet mit zusätzlicher Arbeit und einigen Sonderausgaben.

6 Uhr: Neuregelung bei Ausgleichszahlungen für Klinikbetten

Bei den Ausgleichszahlungen des Bundes für wegen Corona stillgelegte Klinikbetten (bisher 560 Euro pro Bett) soll es ab Juli eine Staffelung geben. Kommunale und kleinere Krankenhäuser sehen sich dadurch benachteiligt. Kliniken, die Patienten nicht unter ökonomischen Gesichtspunkten möglichst schnell entlassen, fielen durch die längere Verweildauer in eine niedrigere Eingruppierung.

30. Juni

20.00 Uhr: In Weimar ändern sich ab Juli die gültigen Corona-Regeln

Mit dem 1. Juli 2020 gelten in Weimar veränderte Corona-Regeln. Grundsätzlich müssen sich die Weimarer und ihre Gäste nach der Thüringer Landesverordnung richten. Hinzu kommt die 10. Allgemeinverfügung der Stadt, die mit dem Juli in Kraft tritt.

19.40 Uhr: Kyffhäuser Berglauf soll unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen starten

Eine erfreuliche Nachricht überbrachte in den vergangenen Tagen Andreas Kirchner. Erfreulich für alle Laufenthusiasten. Der Organisator des Kyffhäuser Berglaufes bestätigte, dass an dem neuen Termin, 5. September, festgehalten wird. „Wir wollen unseren Lauf unbedingt durchführen. Dafür geben wir alles. Und momentan sieht es nicht schlecht aus, dass uns das auch gelingt“, so Kirchner. Was es dabei in diesem Jahr für Besonderheiten gibt, lesen Sie hier.

19.30 Uhr: Krisenstab im Kreis Nordhausen bleibt abrufbereit

Der Pandemie-Krisenstab des Landkreises hat beschlossen, die wöchentlichen Treffen wegen derzeit niedriger Infektionszahlen vorerst auszusetzen. Der Krisenstab bleibt laut Landratsamt aber abrufbereit und wird zusammengerufen, wenn Infektionen im Landkreis oder in Thüringen wieder zunehmen. Zurzeit ist im Südharz nur eine Person erkrankt.

17.30 Uhr: Häftlinge in Hohenleuben nähen über 10.000 Mund-Nase-Schutzmasken

Gefangene haben in der Schneiderei der Justizvollzugsanstalt Hohenleuben mehr als 10 000 Mund-Nase-Schutzmasken genäht. "Diese Community-Masken fanden sowohl bei Gefangenen als auch Bediensteten nicht nur in Hohenleuben, sondern auch anderen Anstalten und der Schule des Justizvollzuges in Gotha Verwendung", teilte Anstaltsleiter Jürgen Frank am Dienstag mit. Seit April hätten in der Regel acht Gefangene an der Fertigstellung von insgesamt 10.810 Masken mitgewirkt.

16.30 Uhr: Keine Neuinfektionen im Weimarer Land

Es gibt im Landkreis Weimarer Land weiterhin keinen einzigen Menschen, der momentan nachweislich an Covid-19 erkrankt ist Demzufolge befindet sich auch niemand mehr in stationärer Behandlung. Von den engen Kontaktpersonen sind aktuell auch keine Männer und Frauen der Quarantäne unterworfen. Lediglich vier Reiserückkehrer – und damit einer mehr als am Donnerstag (25. Juni) – befinden sich in häuslicher Absonderung.

14.05 Uhr: Thüringer Unternehmen erwarten Normalisierung der Wirtschaft erst 2021

Die Unternehmen in Thüringen erwarten eine Normalisierung des Wirtschaftslebens erst im kommenden Jahr. Das ergab eine Umfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) unter mehr als 1200 Betrieben, wie die Kammern am Dienstag mitteilten. Trotz erster Entspannungssignale hätten die Betriebe weiter mit Umsatzverlusten und Liquiditätsengpässen zu kämpfen.

13.29 Uhr: Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter auf niedrigem Niveau

Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt in Thüringen auf niedrigem Niveau. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie bislang 3262 Menschen nachweislich infiziert. Die sogenannte Reproduktionsquote - die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - liegt danach in Thüringen derzeit bei 0,8.

186 Menschen mit einer Corona-Infektion starben. Nach Schätzungen sind in Thüringen 3030 Menschen wieder genesen.

12.50 Uhr: Corona-Virus breitet sich im Landkreis Gotha nicht weiter aus

Die Verbreitung des Corona-Virus im Kreis Gotha stagniert. Seit Mittwoch vergangener Woche hat das Landratsamt Gotha keine neue Infektion gemeldet, so dass die Gesamtzahl der Fälle im Landkreis bei 314 bleibt. Im Kreisvergleich steht der Landkreis dennoch schlecht da.

10.42 Uhr: Corona-Hilfsaktion: Thüringerin erhält 3000 Euro für den Neuanfang

Es ist ein erfüllter Traum: Michaela Windmeisser entwirft und näht Kleidung und Accessoires und verkauft sie zusammen mit selbstgefertigtem Schmuck in einem eigenen kleinen Laden namens AniMi-Textilien in der Geraer Reichsstraße. Vier Tage in der Woche ist üblicherweise von 10 bis 15 Uhr geöffnet - bis Corona kam.

Es sind genau solche Geschichten, um die es bei der Corona-Hilfsaktion Re-Start geht. Initiatoren sind das Energieunternehmen VNG AG und die Start-up-Schmiede Smart Infrastructure Hub, beide mit Sitz in Leipzig.

Die Zuwendungen liegen zwischen 2000 und 4000 Euro. Vorerst sind 40.000 Euro im Spendentopf, man hoffe auf weitere Unterstützer aus dem Unternehmensumfeld, um die Summe wachsen zu lassen. ​Anträge stellen können Solo-Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen, die nicht älter als fünf Jahre sind. Unternehmen wie das von Michaela Windmeisser. Sie hat einen Zuschlag in Höhe von 3000 Euro bekommen.

Michaela Windmeisser verkauft in Gera selbst gestaltete Textilien und Accessoires. Foto: Windmeisser

8.03 Uhr: Umfrage: Thüringer Kindergärten bislang keine Corona-Hotspots

Obwohl in Kindergärten in Thüringen inzwischen wieder sehr viele Kinder betreut werden, hat es dort zuletzt nur in Einzelfällen Corona-Infektionen gegeben. Unter anderem in den kommunalen Kitas in Erfurt, Jena, Weimar und Eisenach seien bislang überhaupt keine Corona-Fälle seit Mitte Mai aufgetreten, hieß es in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Seit diesem Zeitpunkt haben die Kindertageseinrichtungen im Land wieder im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet; das heißt, dort werden nun wieder grundsätzlich alle Kinder betreut. Im Notbetrieb zuvor waren nur die Kinder von Eltern betreut worden, die bestimmten Berufsgruppen angehörten. Anders als in den vier Städten ist die Lage in einigen Landkreisen.

29. Juni

19.40 Uhr Weimarer Corona-Verordnung läuft ab

Mit dem letzten Juni-Tag läuft die städtische Corona-Verordnung aus. In Weimar gilt damit ab Juli allein die Thüringer Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus. Eine Ausnahme gibt es dann allerdings noch in der Stadt.

19.00 Uhr: Grüne fordern in Corona-Krise Freiflächen für die Erfurter Clubkultur

Mit einem dringlichen Stadtrats-Antrag wollen die Grünen die Clubkultur in Erfurt stärken. Wie für die Gastronomen sollen demnach auch für die Clubszene geeignete Freiflächen gesucht und der Clubszene ohne Gebühren zur Verfügung gestellt werden. Freiluft-Veranstaltungen sollen zudem bis Mitternacht erlaubt werden. Für Tanzveranstaltungen soll bis Jahresende die Vergnügungssteuer ausgesetzt werden.

18.30 Uhr: Geraer Krisenstab verabschiedet Soldaten

Die Stadt Gera hat die in der Corona-Krise in Gera eingesetzten zehn Bundeswehrsoldaten verabschiedet. Mit einer Gesamteinsatzdauer von 13 Wochen und insgesamt 1285 durchgeführten Abstrichen sei die Unterstützung von einer Soldatin und sechs Soldaten der Sanitätsstaffel Frankenberg vor Ort beispielhaft gewesen, heißt es in der Mitteilung.

18.00 Uhr: Eisenberg gibt deutsche Aerobic-Meisterschaft ab

In diesem Jahr wird es nun doch keine Deutschen Meisterschaften im Aerobic-Turnen in Eisenberg geben. Am Montag gab Maria Lippoldt, Vorsitzende des ATV Eisenberg, dergleichen bekannt. Die Hauptgrund für besagte Entscheidung bestünde laut Lippoldt darin, dass aufgrund der Corona-Situation lediglich Einzelwettkämpfe in den diversen Alterskategorien hätten ausgetragen werden können. Hier lesen Sie, was nun passiert.

16.30 Uhr: Thüringen gegen massenhafte Corona-Tests

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hat massenhafte Corona-Tests für jedermann wie in Bayern geplant abgelehnt. Ein unsystematisches Testangebot für die gesamte Bevölkerung bringe keinen Erkenntnisgewinn, sagte Werner am Montag auf Anfrage in Erfurt. Hier lesen Sie mehr.

15.20 Uhr: Neuer Corona-Fall im Orlatal

Im Saale-Orla-Kreis gibt es erstmals seit vier Wochen wieder eine Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV2. Am Wochenende ging im Landratsamt der Positivbefund einer Frau aus dem Orlatal ein, womit die Zahl der Gesamtinfektionen nach fast einem Monat Stillstand auf 152 klettert, teilte die Kreisverwaltung am Montagnachmittag mit. Weitere Informationen hier.

15.10 Uhr: Keine Veränderungen im Landkreis Gotha

Die Zahlen im Kreis Gotha bleiben zu Beginn der Woche stabil. Von derzeit noch sechs erkrankten Personen werden zwei im Krankenhaus behandelt. Insgesamt infizierten sich im Kreis 314 Menschen mit dem Corona-Virus.

15.05 Uhr: Seefahrt in Coronazeiten auf dem Hohenwarte-Stausee

Für die Fahrgastschifffahrt Hohenwarte hat die Saison spät begonnen – aber es kann nur besser werden. Hier lesen sie Eindrücke von einer 90-minütigen Rundfahrt.

15.00 Uhr: Noch sechs Infizierte im Kyffhäuserkreis

Aktuell sind im Landkreis sechs Personen an Corona infiziert. Es bleibt bei insgesamt 52 registrierten Fällen. 46 Infizierte gelten inzwischen als genesen laut Angaben der Kreisverwaltung. Bislang starb niemand im Zusammenhang mit einer Coronainfektion im Landkreis. Derzeit werden im ehemaligen Altkreis Sondershausen vier Kontaktpersonen und im ehemaligen Altkreis Artern eine Kontaktperson, dessen Index-Fall im Landkreis Hildburghausen auftrat, betreut.

13.55 Uhr: Viele Kreise und große Städte ohne Corona-Neuinfektionen

Die Mehrzahl der Kreise und kreisfreien Städte in Thüringen ist seit sieben Tagen ohne Corona-Neuinfektionen. Von 23 Kommunen verzeichneten innerhalb einer Woche nur 8 neue, nachgewiesene Coronafälle, geht aus Zahlen der Staatskanzlei von Montag hervor. Innerhalb von 24 Stunden gab es danach nur einen neuen Covid-19-Fall. Allerdings sind die Zahlen montags nicht immer komplett, weil nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende melden. Die sogenannte Reproduktionsquote - die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, liegt danach in Thüringen derzeit bei 0,9.

13 Uhr: Das Eichsfeld ist coronafrei

Im Eichsfeld gibt es keine aktiven Coronafälle mehr. Mit Stand von Montag gelten 149, der insgesamt 159 Infizierten in dem Landkreis als genesen. Zehn Menschen sind verstorben.

10 Uhr: Erfurter Stadtwerke mit Appell an Nutzer des Nahverkehrs

Mehr und mehr kehrt Normalität im öffentlichen Nahverkehr in Erfurt ein. Trotz der Lockerungen im Zuge des Rückgangs der Infektionszahlen in Thüringen gelte aber nach wie vor die Pflicht, in Bussen und Stadtbahnen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, informierten die Stadtwerke Erfurt und richten gleichzeitig einen Appell an die Fahrgäste. Immer häufiger würden Fahrgäste keinen Mund-Nasen-Schutz tragen bzw. bedecken die Nase nicht oder sie setzen die Masken erst auf, wenn sie bereits in die Bahnen eingestiegen sind. „Fast täglich erreichen uns dazu Beschwerden. Wir appellieren dringend an unsere Fahrgäste, sich an die Regeln zu halten. Sie dienen dem Schutz aller“, sagt Myriam Berg, Vorstand der EVAG, und betont: „Wer keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, darf nicht mitfahren, es sei denn, er kann ein gültiges Attest vorweisen."

7.50 Uhr: Flughafen Erfurt-Weimar nimmt Betrieb wieder auf

Mit dem Flug XR9241 der Corendon Airlines von Erfurt nach Rhodos startet an diesem Donnerstag, 2. Juli, der erste touristische Flug nach der verordneten Corona-Pause vom Flughafen Erfurt-Weimar. In den folgenden Tagen werden weitere Flugziele - nach Kreta (ab 4. Juli), Mallorca (ab 5. Juli) und dem bulgarischen Varna (ab 19. Juli) aufgenommen. Danach folgen weitere Ziele.

7 Uhr: 70 Prozent Umsatzeinbruch: Zehn von 22 Thüringer Jugendherbergen geöffnet

Nach der Schließung am 18. März öffnen auch die Thüringer Jugendherbergen ganz allmählich wieder ihre Pforten. Doch bis alle Häuser wieder Gäste empfangen dürfen, dauert es noch. Von den 22 Thüringer Jugendherbergen haben derzeit erst zehn wieder geöffnet. In den kommenden zwei Wochen und damit noch rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien in Thüringen (Start: 20. Juli) gehen fünf weitere Häuser wieder in Betrieb. Die Jugendherbergen gehören zu den von der Corona-Krise besonders hart getroffenen Bereichen.

6.30 Uhr: Trauma überwinden: Covid-19 ist nach Genesung von Infektion nicht vorbei

Zu Zeiten des Corona-Lockdowns war es eher still um die Rehakliniken. Zu Unrecht, findet Julia Peters, Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für medizinische Rehabilitation (Degemed). Zwar fand die Behandlung von Covid-19-Patienten in Akutkliniken statt. Viele Rehakliniken hätten diese allerdings entlastet, indem sie stationäre Patienten mit anderen Erkrankungen zeitweise übernahmen. Anschlussbehandlungen, die üblicherweise in den über 30 Rehaeinrichtungen in Thüringen stattfinden, nahmen während der pandemischen Corona-Infektionsentwicklung deutlich ab.

6 Uhr: Schwierige Reha für Patienten - Kliniken fordern negative Corona-Tests

Einige Reha-Einrichtungen weisen offenbar Patienten ab, wenn diese keinen negativen Corona-Test vorweisen können. Betroffen seien nicht nur Genesende nach einer Covid-19-Erkrankung, sondern auch aus Kliniken entlassene Patienten mit anderen Krankheitsbildern. Ein Grund sei die Angst vor Ansteckungen. Auch höhere Kosten könnten eine Rolle spielen. Die Betreiber hoffen auf mehr Hilfe.

28. Juni:

14,58 Uhr: Suchtkranke sind durch Corona-Krise rückfällig geworden

„Es sind bewegte Zeiten“, sagt Christian Schäfer mit Blick auf die Corona-Krise und den mit ihr einhergehenden Einschränkungen. Er ist Chefarzt an der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Evangelischen Lukas-Stiftung Altenburg und weiß aus Erfahrungen der zurückliegenden Wochen und Monate, wie gravierend sich vor allem die Kontaktverbote auf die Arbeit mit psychisch Kranken ausgewirkt haben. Darüber berichtete er zur jüngsten Kreistagssitzung.

14.03 Uhr: Thüringen ohne Beschränkungen für Reisende aus Hotspots

Die meisten Bundesländer wollen Reisende aus Risikogebieten wie Gütersloh nur mit Corona-Test aufnehmen. Thüringen ist da großzügiger und begründet dies so.

In unserem heutigen Video spricht Gesundheitsministerin @HeikeWernerTH über folgende Themen: Sind Corona-Ausbrüche wie in NRW auch in @thueringende denkbar? Werden Fleischbetriebe in Thüringen regelmäßig kontrolliert? Kommt es zu Einreiseverboten nach Thüringen?#THgegenCorona pic.twitter.com/4BhPZ0ffVq — TMASGFF (@SozialesTH) June 27, 2020

11.55 Uhr: Stadt Jena ändert umstrittene Corona-Regel

Die Stadtverwaltung Jena kommt einem Urteil des Verwaltungsgerichtes Gera mit der Ankündigung einer freiwilligen Anpassung zuvor. Geklagt hatte ein Jenaer Bürger, der nach eigenen Angaben kein Coronaleugner ist und im Virus eine reelle Gefahr sieht.

9.19 Uhr: Röblinglauf in Mühlhausen endgültig abgesagt

Zwar ist der bereits verschobene Röblinglauf in Mühlhausen nun endgültig abgesagt, aber die Kinderhospizarbeit kann trotzdem unterstützt werden.

7.34 Uhr: Erster Flohmarkt in Hermsdorf nach drei Monaten

In Hermsdorf gab es nach einer dreimonatigen Corona-Pause den ersten Flohmarkt.

27. Juni:

14.10 Uhr: Bislang kein Corona-Fall im Kaufland-Fleischwerk in Heiligenstadt

Kaufland hat umfangreiche Tests durchgeführt. Das Gesundheitsamt bezeichnet die Zusammenarbeit als sehr gut. Laut Landrat Henning hat es umfangreiche Testungen innerhalb des Heiligenstädter Werkes gegeben, die das Unternehmen selbst initiiert habe. Das bestätigt auch Unternehmenssprecherin Anna Münzig. „Sie sind alle negativ verlaufen, kein einziger positiver Fall“, heißt es vom Gesundheitsamt. .

13 Uhr: Tafeln in Thüringen trotzen der Corona-Krise

Wie arbeiten Sozialeinrichtungen in der Corona-Krise? Während Kleiderkammern sogar Anlieferungen ablehnen müssen, hoffen manche Tafeln auf mehr Unterstützung.

10.21 Uhr: Höcke skeptisch gegenüber Neuwahl im April

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke fürchtet eine Stärkung von Rot-Rot-Grün. Auf Twitter umgarnt er CDU und FDP und handelt sich deutliche Reaktionen ein. Bei CDU und Grünen verweist man beim Wahltermin auch die dann geltende Corona-Lage.

10.01 Uhr: Corona-Dauereinsatz im Saale-Holzland-Kreis beendet

Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises atmet durch: Die Corona-Infektionswelle ist seit dieser Woche abgeebbt, es gelten keine Fälle mehr als aktiv. Einen Überblick über die Zahlen und die regionale Verteilung gibt es hier.

8.11 Uhr: Weiter keine Tests in fleischverarbeitenden Betrieben im Altenburger Land

Auch nach dem Arbeitstreffen seines Corona-Krisenstabes bleibt das Landratsamt Altenburger Land bei seiner Haltung. Gegenwärtig wird es keine Corona-Tests in den fleischverarbeitenden Betrieben im Altenburger Land geben.

26. Juni:

19.50 Uhr: Thüringer Klima-Konjunkturprogramm könnte an CDU scheitern

Das von den Grünen vorgeschlagene Klima-Konjunkturprogramm für Thüringen könnte an der oppositionellen CDU-Fraktion scheitern. Ihr Fraktionschef Mario Voigt kündigte am Freitag an, dass seine Fraktion das Projekt im Landtag nicht unterstützen werde. Er sprach von einem Deindustrialisierungsprogramm. Die rot-rot-grüne Regierungskoalition in Thüringen verfügt über keine Mehrheit im Landtag und ist bei ihren Projekten auf mindestens vier Stimmen der CDU angewiesen, mit der es ein Stabilitätsabkommen gibt.

„Wem auf die Frage, wie wir unsere Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder in Gang bekommen, als erstes mehr Radverkehr, die Schließung des einzigen internationalen Verkehrsflughafens in Thüringen, Gender-Budgeting und mehr Geld für Umweltbildungsstellen einfällt, der sollte vielleicht besser in Volkswirtschaftslehre noch einmal nachsitzen“, sagte Voigt.

Die Regierungskoalition wolle mehr Windräder, gleichzeitig aber Flächen renaturieren, sie wolle mehr Radwege, aber beim Straßenbau sparen, erklärte der CDU-Fraktionsvorsitzende. Das gehe an den Bedürfnissen der Wirtschaft vorbei. Voigt kündigte Vorschläge seiner Fraktion für ein Konjunkturprogramm an. „Wir müssen Einnahmeausfälle kompensieren und gleichzeitig Investitionen möglich machen.“

Die Grünen hatten unter anderem einen Transformationsfonds vorgeschlagen, der nicht nur der Wirtschaft, sondern auch dem Klimaschutz Impulse geben soll. Er soll über Kredite finanziert werden. SPD-Fraktionschef Matthias Hey plädierte dafür, Geld aus Konjunkturprogrammen von EU und Bund geschickt mit Landesgeld zu ergänzen. Linke-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow sprach sich für den Aufbau einer klimafreundlichen Wirtschaft und eine Mobilitäts- und Landwirtschaftswende aus (dpa).

16.20 Uhr: Keine Neuinfektionen im Ilm-Kreis

Mit unveränderten Corona-Zahlen startet der Ilm-Kreis ins Wochenende. Am Freitag wurden keine Neuinfektionen gemeldet. Die drei Verdachtsfälle, die im Ilm-Kreis-Klinikum behandelt wurden, erhielten ein negatives Testergebnis. Seit Beginn der Pandemie gab es im Ilm-Kreis 136 Erkrankungen, sechs Menschen starben, 130 sind wieder gesund.

14.40 Uhr: Gera meldet weitere Todesfälle

Nach Angaben der Stadt gibt es in Gera zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Das geht aus den am Mittag veröffentlichten Zahlen auf der Homepage der Stadt hervor. Demnach steigt die Zahl der Corona-Toten in Gera auf 21 und in Thüringen auf 186. Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie in Gera 254 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.

14.15 Uhr: Noch sechs Infizierte im Kyffhäuserkreis in Quarantäne

Drei weitere Corona-Kontaktpersonen konnten im Kyffhäuserkreis aus der Quarantäne entlassen werden. Dies teilte das Landratsamt mit. Damit werden im Altkreis Sondershausen noch fünf Personen in Quarantäne betreut, wobei diese nicht zur Gemeinschaftsunterkunft gehören. Im Altkreis Artern steht zudem noch ein Bürger unter Quarantäne, der Kontakt zu einem Fall in Hildburghausen hatte. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus Infizierten liegt im Kreis weiterhin bei 52. Davon sind 46 bereits wieder genesen. Nach wie vor ist im Kreis kein Mensch an dem Virus gestorben.

13.34 Uhr: Zwei Patienten im Kreis Gotha noch im Krankenhaus

Die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen beträgt unverändert im Landkreis Gotha 314. Davon sind sechs Personen erkrankt, zwei werden noch stationär behandelt. Inzwischen genesen sind 278 Personen, verstorben 30 Personen.

13.22 Uhr: Eine Neuinfektion in Greiz

Am Freitag ist die Zahl der gemeldeten Infektionen im Kreis Greiz auf insgesamt 666 Personen gestiegen. In Greiz wurde dabei eine Neuinfektion registriert. 569 Persnoen gelten laut Landratsamt inzwischen wieder als genesen und 48 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Corona-Virus.

7.01 Uhr: Bei der Kinderbetreuung mit dem Latein am Ende

Der eingeschränkte Regelbetrieb in Kindergärten und Schulen schafft für Mitarbeiter im Gesundheitswesen Riesenprobleme: Vier Kinder, die Mutter Krankenschwester in einer Gothaer Arztpraxis, der Vater Feuerwehrmann im Schichtbetrieb rund um die Uhr und ein Haus auf dem Land: Seit Corona liegen bei Familie Schöler in Erfurt die Nerven blank.

6.44 Uhr: Mehrheit der Thüringer weiter für Maskenpflicht

64 Prozent der Thüringer befürworten ein Fortbestehen der Pflicht zum Tragen von Gesichtsschutzmasken zum Schutz vor dem Corona-Virus.

Knapp zwei Drittel der Thüringer befürworten nach wie vor die Maskenpflicht während der Corona-Pandemie. 64 Prozent sind dafür, dass der Mund-Nasen-Schutz in Geschäften und in öffentlichen Einrichtungen und Verkehrsmitteln getragen werden muss. Besonders hoch ist die Zustimmung bei Frauen.

6.12 Uhr: „Ausgrenzung ist unsolidarisch“ – Gäste aus NRW in Thüringen willkommen

Gäste aus Nordrhein-Westfalen sind in Thüringen willkommen - auch nach dem Corona-Ausbruch in einer Mega-Schlachterei. Die gesundheitspolitische Sprecherin Cornelia Klisch (SPD) hält nichts von Ausgrenzung.

25. Juni:

17.50 Uhr: Positiver Corona-Test bei Tönnies-Mitarbeiter in Weißenfels

Nach dem derzeit bundesweit größten lokalen Coronavirus-Ausbruch in der Fleischfabrik von Tönnies im ostwestfälischen Kreis Gütersloh wurde nun auch ein Tönnies-Mitarbeiter der Fabrik in Weißenfels positiv getestet. Er und seine Kontaktpersonen wurden durch das zuständige Gesundheitsamt des Burgenlandkreises in Quarantäne geschickt. Hier lesen Sie mehr.

17.30 Uhr: Corona-Tests im Kreis Nordhausen negativ

Seit der zuletzt festgestellten Corona-Infektion vom vergangenen Freitag sind bei den weiteren Tests im Kreis Nordhausen keine neuen Infektionsfälle festgestellt worden. Aktuell sind damit nur noch drei Personen akut erkrankt, von denen eine stationär behandelt wird. Zwei Erkrankte befinden sich in häuslicher Quarantäne, ebenso wie 16 ermittelte Kontaktpersonen. „Zurzeit muss in unseren Kliniken in Nordhausen und Neustadt niemand mehr intensivmedizinisch behandelt werden, das ist für mich ein positives Signal“, betont Landrat Matthias Jendricke (SPD). In der Fachklinik in Neustadt wird weiterhin ein Patient aus Frankreich auf Normalstation behandelt.

17 Uhr: Zwei weitere Corona-Fälle in Kindergärten nachgewiesen

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen vermeldet das Gesundheitsamt zwei neue Corona-Fälle in Kindertagesstätten. Es handelt sich um eine Kita-Erzieherin aus einem Kindergarten in Meiningen und ein Kleinkind aus einem Kindergarten in Floh-Seligenthal, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. In der Kita in Floh-Seligenthal stufte das Gesundheitsamt die Kinder und Erzieher einer Kindergartengruppe als Kontaktpersonen ein, in Herpf sind zwei Gruppen betroffen. Aufgrund der strikten räumlichen Trennung sei aus Sicht des Gesundheitsamtes keine komplette Schließung der beiden Einrichtungen notwendig.

Die insgesamt drei betroffenen Gruppen aus beiden Kindergärten wurden inklusive des Personals in Quarantäne versetzt. Insgesamt müssen sich in Floh-Seligenthal nun 13 Kinder und fünf Erzieher in häusliche Isolation begeben. In Herpf sind es drei Erzieher und 18 Kinder. Hinzu kommen in beiden Einrichtungen die betreuenden Familienangehörigen und Geschwisterkinder sowie weitere Kontaktpersonen im privaten Umfeld. Kinder und Erzieher mit direktem Kontakt zu den beiden Indexfällen wurden bereits heute früh durch das Gesundheitsamt getestet. Mit den Ergebnissen wird in den nächsten Tagen gerechnet.

16.30 Uhr: Quarantäne in Gemeinschaftsunterkunft in Sondershausen aufgehoben

Die Quarantäne für die Gemeinschaftsunterkunft in Sondershausen ist nach 14 Tagen am Donnerstagmorgen aufgehoben worden. Alle Ergebnisse der zweiten Abstrichreihe liegen vor und es sei kein weiterer Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das erklärte der Sprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele. 89 Kontaktpersonen aus der Gemeinschaftsunterkunft dürfen ihre Unterkunft nun wieder verlassen. Aktuell sind noch vier Bewohner mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Zwischenzeitlich waren es fünf. Ein Mann gelte bereits als genesen.

15.45 Uhr: Corona-Verdacht im Ilm-Kreis hat sich nicht bestätigt

Erneut gute Nachrichten gab es am Donnerstag aus dem Landratsamt des Ilm-Kreises. Obwohl am Vortag mehrere Menschen mit Verdacht auf eine Corona-Infektion getestet wurden, bestätigte sich diese Vermutung nicht. Es bleibt bei bislang 136 registrierten Fällen. Sechs Menschen starben an oder mit der Infektion. 130 sind inzwischen wieder genesen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden derzeit drei Menschen isoliert behandelt, die als Verdachtsfälle gelten. Sie warten derzeit auf ihre Testergebnisse.

15.30 Uhr: Zahlen bleiben im Kreis Gotha stabil

Für den Landkreis Gotha vermeldet das RKI unverändert insgesamt 314 Personen, die bislang positiv auf Corona getestet wurden. Davon sind noch sechs Personen an der Lungenkrankheit erkrankt, zwei werden stationär behandelt. Genesen sind inzwischen 278 Personen, zwei mehr als am Vortag. Bislang verstorben sind 30 Personen.

14.40: Neuinfektion im Landkreis Greiz

In Ronneburg wurde am Donnerstag eine Neuinfektion mit dem Corona-Virus festgestellt. Damit steigt die Zahl positiv getesteten Personen im Landkreis Greiz seit Ausbruch der Pandemie auf insgesamt 665, davon wurden 569 als genesen ermittelt. 604 gemeldete Personen wurden zu diesem Zweck angerufen.

12.04: Schlachthof-Schließung bringt Schweinehalter in Nöte

Die Schließung des größten deutschen Schlachthofs in Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) nach einem Corona-Ausbruch beschert Thüringer Schweinehaltern Absatzprobleme. „Die Situation ist sehr angespannt“, sagte gegenüber dpa die Nutztier-Expertin des Thüringer Bauernverbandes, Anne Byrenheid. Zwar würden an anderen Schlachthöfen Sonderschichten gefahren, doch der Abverkauf schlachtreifer Tiere stocke. Nottötungen sollen verhindert werden.

11.55 Uhr: Caterer in Schmölln und Umgebung kämpfen um jeden Gast

Die Schmöllner Unternehmen des Catering-Gewerbes haben seit Corona kaum Aufträge zu verzeichnen. So sehen sie die aktuelle Lage.

11.31 Uhr: Verfassungsgericht lehnt AfD-Eilantrag zu Corona-Regeln ab

Thüringens Verfassungsrichter haben einen Eilantrag der AfD-Landtagsfraktion gegen die Thüringer Corona-Infektionsschutzverordnung abgelehnt. Sie werde vor einer Entscheidung über die Verfassungsklage der AfD gegen die von der Landesregierung verordneten Corona-Einschränkungen nicht außer Vollzug gesetzt, teilte der Verfassungsgerichtshof mit. Die Einzelheiten lesen Sie hier.

9. Uhr: Erfurts Messechef: „Die Tickets liegen wie Blei in den Regalen“

Der Erfurter Messechef Michael Kynast rechnet mit rund drei Millionen Euro Einnahmeverlusten. Vom 11. März bis zum 30. August sollten etwa 53 Veranstaltungen stattfinden. Dann kam Corona. 38 Veranstaltungen mussten verschoben werden, elf fielen ersatzlos aus. „Die Tickets liegen wie Blei in den Regalen“, sagt Kynast. Der Messechef hat dennoch Hoffnungen und plant bereits für 2021 und weiter.

7.21 Uhr: Trotz Corona-Pandemie: Kreis Saalfeld-Rudolstadt wählt neuen Landrat

Wegen der Corona-Pandemie gelten am Sonntag für die Landratswahl im Kreis Saalfeld-Rudolstadt strikte Hygieneregeln. „Wichtigste Forderungen sind die Einhaltung des Mindestabstandes und die Aufstellung von Plexiglasscheiben zwischen Wähler und Wahlvorstand“, teilte das Landratsamt auf Anfrage der dpa mit. Zudem sollen die Wähler das Wahllokal mit Mund-Nasen-Bedeckung betreten. Auf Wunsch erhalten sie unbenutzte Stifte, um ihr Kreuz zu machen. Einige Gemeinden hätten kleine Wahllokale, in denen nicht genug Abstand eingehalten werden kann, aussortiert oder die Lokale verlegt.

Zur Wahl aufgerufen sind mehr als 89 000 Wahlberechtigte. Sie können sich zwischen drei Kandidaten entscheiden: Amtsinhaber Marko Wolfram (SPD), dem Landtagsabgeordneten Maik Kowalleck (CDU) und Brunhilde Nauer von der AfD. Erreicht am Sonntag keiner der drei mehr als die Hälfte der Stimmen, kommt es zwei Wochen später am 12. Juli zur Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten.

6.47 Uhr: Jenaer Top-Schüler darf wegen Pandemie nicht zu Wettbewerb reisen

Ein Jenaer Schüler hat sich für die Internationale Biologie-Olympiade qualifiziert, die in diesem Jahr in Nagasaki stattfindet. Aber die Corona-Pandemie bringt ihn um den verdienten Lohn seiner harten Arbeit. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer.

24. Juni

20.20 Uhr: Apoldaer Fitnessstudio-Inhaber fordert vom Land Schadenersatz

Eigentlich könnte sich René Wittig aus Apolda doch freuen. Der Eigentümer des Fitness- und Gesundheitsclubs „Living“ hat nach dem jüngsten Sieg im Rechtsstreit gegen das Land Thüringen sein Studio wieder öffnen können. Nach dem Grundsatzurteil profitiert und dankt vermutlich die gesamte restliche Branche im Freistaat. Könnte man meinen. Denn hier geht es um kein Muskelspiel, um Macht und Einfluss, sondern um die pure Existenz, um die gerade viele Branchen fürchten müssen – wie die Night of Light eindrücklich demonstriert hat. Aus diesem Grund geht René Wittig den nächsten logischen Schritt: Er fordert Schadenersatz vom Land.

17.10 Uhr: Altenburger Land gilt als coronafrei

„Wir hatten seit dem 5. Juni keinen neuen Fall, der Landkreis ist coronafrei“, sagte der Landrat des Altenburger Landes Uwe Melzer (CDU) bei einem Pressegespräch am Mittwochmittag. Der Landkreis gilt als coronafrei Die Hotline für Bürgerfragen im Landratsamt lasse man zunächst weiterlaufen. Allerdings werde er die Verordnung, die zum 30. Juni ausläuft, nicht verlängern.

Eine neue Besucherregelung gilt ab Donnerstag im Altenburger Klinikum.

17 Uhr: Werner: Keine Einreiseverbote für Besucher aus Corona-Hotspots

Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hält nichts von Einreise- und Beherbergungsverboten in Thüringen für Bürger aus Corona-Risikogebieten. Die Erfahrungen der vergangenen Wochen und Monate hätten gezeigt, dass entsprechende Ausbrüche in der Regel lokal klar eingrenzbar seien, sagte Werner am Mittwoch nach einer Telefonkonferenz der Gesundheitsminister der Länder der Deutschen Presse-Agentur.

"Insofern halte ich es nicht für sinnvoll, einen ganzen Landkreis und alle dort lebenden Menschen in Sippenhaft zu nehmen und ihnen den wohlverdienten Urlaub zu versagen." Werner zeigte sich überzeugt, dass die Behörden vor Ort in den betroffenen Landkreisen gut und gewissenhaft handelten. Dazu gehöre, die Nachverfolgung der Kontakte und entsprechende Quarantänemaßnahmen, um Infektionsketten zu unterbinden.

16.22 Uhr: Die Einsamkeit der toten Nachbarin

Es ist für Reporterin Sibylle Göbel das mit Abstand traurigste Bild der Corona-Pandemie: die Wäsche auf dem Balkon einer alten Nachbarin, nur drei Eingänge weiter. Hier erzählt sie die Geschichte ihrer Nachbarin, die im April in ihrer Wohnung verstarb. Noch immer hängt die Wäsche draußen auf der Leine. Niemand hat sich ihrer angenommen, und auch niemand bislang die Wohnung ausgeräumt, in der die Frau viele Jahre allein lebte.

15.32 Uhr: 97 Kontaktpersonen im Kyffhäuserkreis werden betreut

Unverändert zum Vortag ist im Kyffhäuserkreis die Gesamtzahl der bisher am Coronavirus-Erkrankten. Sie liegt aktuell bei 52 Infizierten. Laut Angaben der Kreisverwaltung sind inzwischen 45 Personen wieder genesen. Von den sieben momentan an Covid-19 Infizierten befindet sich keiner in stationärer Behandlung. Im Kyffhäuserkreis werden derzeit im ehemaligen Altkreis Sondershausen 97 Kontaktpersonen betreut. Verstorben ist nach wie vor niemand im Kyffhäuserkreis im Zusammenhang mit Corona.

15.04 Uhr: Die aktuellen Zahlen aus dem Landkreis Gotha

Die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen (analog RKI) für den Landkreis Gotha beträgt 314 Personen (+1 zum Vortag). Davon sind acht Personen (+1) an Corona erkrankt, zwei Personen werden nach wie vor stationär behandelt. 276 Personen (+/-0) sind genesen und 30 Personen (+/-0) bislang verstorben.

14.20 Uhr: Nur noch zwei neue Corona-Fälle in Thüringen

In Thüringen gibt es derzeit kaum noch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. In den vergangenen 24 Stunden habe es zwei neue Fälle gegeben, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch in Erfurt mit. Damit habe sich die Zahl der Thüringer, die positiv auf das Virus getestet wurden, seit Beginn der Pandemie auf 3246 erhöht. In vielen Landkreisen gibt es schon seit sieben Tagen keine Neuinfektionen.

10.05 Uhr: City Skyliner steht doch für drei Monate in Weimar

Der City Skyliner, die höchste mobile Aussichtsplattform der Welt, kommt doch in diesem Jahr nach Weimar. Vom 10. Juli an wird sie für drei Monate auf dem Goetheplatz stehen. "Wir haben die Pandemie so weit im Griff, dass sich Weimar auch wieder ein paar Dinge leisten kann, die den Menschen Freude machen“, sagte Bürgermeister Ralf Kirsten.

9.30 Uhr: Spargelbauern ziehen positives Fazit

Thüringens Spargelbauern haben eine schwierige Saison hinter sich. Ein Teil der Flächen, auf denen das Stangengemüse heranwuchs, konnte wegen fehlender Helfer in der Corona-Krise nicht abgeerntet werden.

Die Agrargesellschaft Herbsleben hatte dafür eine zündende Idee. Sie verpachtete einen Teil ihrer Spargelfelder an Amateure. Die Idee habe funktioniert, resümiert der Produktionsleiter der Agrargesellschaft. Deshalb sollen auch im kommenden Jahr wieder Dämme verpachtet werden.

6.50 Uhr: Bisher nur wenige Corona-Tests in Thüringer Fleischbetrieben

Trotz der Ankündigung verschärfter Kontrollen in den Thüringer Fleisch- und Schlachtbetrieben ist bisher nur ein Prozent der Belegschaft auf das Coronavirus getestet worden. In Thüringen gibt es aktuell 120 fleischverarbeitende Betriebe und Schlachthöfe. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten forderte das Verbot von Werkverträgen im Kernbereich der Unternehmen.

Das Landratsamt im Altenburger Land sieht unterdessen weiterhin von Corona-Tests bei hiesigen Fleischverarbeitern ab. Dazu gehören die Süd-Ost-Fleisch GmbH, eines der größten Schlacht- und Zerlegezentren Deutschlands, sowie Wursthersteller Wolf in Schmölln. Tests würden nur bei begründetem Verdacht durchgeführt, eine andere Frage ließ die Behörde unbeantwortet.

23. Juni

19.15 Uhr: Eine Corona-Neuinfektion in Eisenach

In Eisenach ist aktuell eine Infektion mit dem Coronavirus dazu gekommen. Damit liegt die Zahl derjenigen, bei denen Covid-19 diagnostiziert worden ist, bei 31.

18.53 Uhr: Saale-Holzland-Kreis gilt ab Mittwoch vorerst corona-frei

Der letzte bekannter Infektionsfall im Saale-Holzland-Kreis gilt ab heute Mitternacht als beendet. Bis dahin sind noch sechs Kreisbewohner in Quarantäne.

17.55 Uhr: Veranstalter sehen Rot

Sehen Sie hier die Fotos der Veranstaltungs- und Kultureinrichtungen aus ganz Thüringen, die sich an der "night of light" beteiligt haben. Nach einem gut dreimonatigen Beschäftigungsstopp ist die Branche nun in einer existenzbedrohlichen Lage:

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen "Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Bei der bundesweiten Aktion „Night of Light" sollte auf die aktuelle Lage der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam gemacht werden. Rot beleuchtet war am späten Montagabend der Domplatz von Erfurt. Foto: Sascha Fromm

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Mit der Aktion will die Veranstaltungsbranche, die aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Zwangspause seit Monaten kaum Einnahmen hat und auch perspektivisch wenig Hoffnung sieht, deutschlandweit auf ihre dramatische Situation aufmerksam machen. Auch in Erfurt waren rund 60 Gebäude in rotes Licht gehüllt. Die Aktion dauerte von den frühen Abendstunden bis um 1 Uhr am Morgen. Foto: Marvin Reinhart / MGT

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Das passierte in 250 Städten, in Thüringen mit Unterstützung der Mediengruppe Thüringen unter anderem in Arnstadt, Apolda, Erfurt, Gera, Jena und Weimar. Am Hilferuf in Richtung Politik wollten sich dabei Spielstätten, Caterer, Agenturen, Künstler, Hotels, Bühnenbauer, Technikfirmen und Floristen beteiligen. Allein in Erfurt waren rund 60 Gebäude - hier die Staatskanzlei - in rotes Licht gehüllt. Foto: Marvin Reinhart / MGT

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Rot beleuchtet war am späten Abend der Obelisk und ein Teil vom Domplatz in Erfurt. Foto: Sascha Fromm



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Rot beleuchtet ist am späten Abend das Altes Heizwerk, ZENTRALHEIZE, in Erfurt. Foto: Sascha Fromm

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Auch das Radisson-Blu-Hotel leuchtete rot. Foto: Marco Schmidt

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Hilferuf nach staatlicher Unterstützung mit Night of Light. Das Theater in Gera Allein die Stadt Gera muss Einnahmeverluste von aktuell über 310.000 Euro verkraften. Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen In Ronneburg war der Lokschuppen (Foto) in rotes Licht getaucht. Foto: Peter Michaelis



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Hilferuf nach staatlicher Unterstützung mit Night of Light in Gera: Das Kultur- und Kongresszentrum Seit mehr als drei Monaten ist jegliche Art von Großveranstaltungen untersagt. Allein die Stadt Gera muss Einnahmeverluste von aktuell über 310.000 Euro verkraften. Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Hilferuf nach staatlicher Unterstützung mit Night of Light in Gera. Das Schloss Osterstein im Hintergrund in Rot. Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Hilferuf nach staatlicher Unterstützung mit Night of Light in Gera. Das Clubzentrum Comma Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Kleine Komödie in Gera in Rot. Foto: Peter Michaelis



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Auch in Weimar beteiligten sich mehrere Initiativen an der Night of Light: Andreas Seiler, Hermann Boddin und Ronny Zeunert. Foto: Michael Baar

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Hilferuf nach staatlicher Unterstützung mit Night of Light in Gera. Das Clubzentrum Comma Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Rot beleuchtet ist am frühen Morgen das "mon ami Weimar". Foto: Sascha Fromm

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen In Ronneburg war der Lokschuppen (Foto) in rotes Licht getaucht. Foto: Peter Michaelis



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Alarmstufe Rot heiß es bei der Night of Light in Weimar - hier rest of best Veranstatlungstechnik. Foto: Roland Rynkowski

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Kasseturm und Arkaden bei der Night of Light in Weimar. Foto: Michael Baar

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Night of Light am Weimarer Bauhausmuseum. Foto: unsere Fotografen

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Die Night of Light in Jena will aufmerksam machen auf die Probleme der Veranstaltungsbranche durch die Corona-Pandemie. Rot angeleuchtet: Volkshaus Jena vom Jenoptik-Hochhaus aus gesehen. Foto: Tino Zippel



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Auch das F-Haus in der Krautgasse in Jena beteiligte sich. Foto: Tino Zippel

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Genau wie die Rose in der Johannisstraße. Foto: Tino Zippel

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Das Volkshaus Jena. Foto: Tino Zippel

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Und das Volksbad in Jena. Foto: Tino Zippel



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Die Frauenbergkirche in Nordhausen erstrahlt im roten Licht wie bundesweit Spielstätten und andere Gebäude. Foto: Christoph Keil

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen In der Nacht zum Dienstag wurden in Gera Kultur- und Kongresszentrum, Theater, Schloss Osterstein, Kulturzentrum Comma (Foto) , Kleine Komödie und Quisisana im Rahmen der bundesweiten Aktion rot illuminiert. Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Unter den Bauwerken, die am Montagabend bei der Aktion "Night of Light" erleuchtet wurden, gehörte auch das Rathaus der Stadt Königsee. Foto: Jürgen Prehl

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Auch die Klosterruine im Königseer Ortsteil Paulinzella wurde rot angestrahlt. Foto: Marco Waschkowski / Stadt Königsee



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Auch der Fröbelturm bei Oberweißbach (Stadt Schwarzatal) auf fast 800 Metern Höhe im Westen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt war am Montag Abend Teil der Aktion "night of light", mit der ein Zeichen gegen die Existenzbedrohung der Veranstaltungsbranche gesetzt werden sollte. Foto: Ronny Nöller

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Der Schminkkasten in Rudolstadt. Foto: Norbert Kleinteich

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Das Rathaus in Rudolstadt. Foto: Norbert Kleinteich

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Die Lutherkirche in Rudolstadt. Foto: Norbert Kleinteich



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Bei der Night of Light wurde in Nordhausen auch die Frauenberg-Kirche angestrahlt. Foto: Sven Gämkow

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Bei der Night of Light wurde in Nordhausen auch die Frauenberg-Kirche angestrahlt. Foto: Sven Gämkow

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Bei der Night of Light wurde in Nordhausen auch die Frauenberg-Kirche angestrahlt. Foto: Sven Gämkow



17.35 Uhr: Arnstädter berichtet aus Quarantäne: „Keine Symptome und trotzdem innerliche Unruhe“

Ein Arnstädter muss für zwei Wochen in Quarantäne. Der pflegerischer Leiter der pneumologischen Stationen einer Klinik in Bad Berka.gibt einen ausführlichen Einblick in seinen Quarantäne-Alltag.

17.10 Uhr: Keine Neuinfektionen im Landkreis Greiz

Im Landkreis Greiz wurde auch am heutigen Tag kein weiterer Corona-Fall registriert. Die Gesamtzahl der positiv auf das Virus Getesteten liegt weiterhin bei 664. Davon gelten 541 als genesen (ermittelt per Telefonabfrage bei 584 Personen).

16.40 Uhr: Noch vier aktive Coronafälle im Eichsfeld

Seit mehr als einer Woche hat es im Landkreis EichsfeldDarüber informierte heute das Landratsamt. Auch seien wieder zwei Menschen gesundet, so dass es nur noch vier aktive Fälle gebe. Nur ein Patient wird stationär behandelt, auch gebe es keinen schweren Verlauf. Die Zahl der wieder Genesenen steigt auf 145 an.

16.10 Uhr: Arbeit von zu Hause in den Verwaltungen sprunghaft angestiegen

Als eine Lehre aus der Corona-Krise will die Thüringer Landesregierung Beschäftigten in den Verwaltungen mehr Möglichkeiten zum Arbeiten von zu Hause aus bieten. In den vergangenen Wochen sei die Zahl der Verwaltungsmitarbeiter mit einem Zugang zur Thüringer Datenaustauschplattform um etwa ein Drittel auf 3400 Nutzer gestiegen, teilte das Thüringer Finanzministerium am Dienstag mit. Demnach stieg auch die Zahl der Video- und Telekonferenzen deutlich an. So seien Telekonferenzen über die IT-Infrastruktur des Landes derzeit für 20.000 Menschen im Freistaat möglich. "Wir könnten viele Dienstreisen, gerade nach Berlin, einstellen, wenn sich auch die anderen Länder ähnlich verhalten", sagte Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert, der auch IT-Beauftragter des Landes ist.

16 Uhr: Keine weiteren Coronafälle im Kyffhäuserkreis

Keine weiteren Coronafälle gab es in den vergangenen 24 Stunden im Kyffhäuserkreis. Die 97 Kontaktpersonen aus der Gemeinschaftsunterkunft in Sondershausen werden in Quarantäne betreut.Zweimal musste am Montag die Polizei Streit in der Einrichtung schlichten, bestätigte der Sprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele. Es sei keine Gewalt im Spiel gewesen, es habe sich nur um verbale Auseinandersetzungen gehandelt. Da der Wachschutz nicht eingreifen darf, hätten die Mitarbeiter die Polizei informiert. Zur Mittagszeit und am Abend sei die Polizei im Einsatz gewesen.Nach zwölf Tagen Quarantäne sei die Situation im Haus angespannt, so Thiele. Fünf Bewohner, die sich aktuell in der Unterkunft befinden, waren positiv auf das Virus getestet worden.Insgesamt liegt die Zahl der Infizierten im Kreis bei 52. Davon sind 45 bereits seit längerem genesen.

14.40 Uhr: Keine Neuinfektionen im Landkreis Gotha

Unverändert ist die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen (analog RKI) im Landkreis Gotha. Sie bleibt bei 313 Personen, davon sind zum heutigen Tag sieben Personen an Covid-19 erkrankt:, zwei Personen werden stationär in den beiden Krankenhäusern des Landkreises Gotha behandelt. Genesen sind 276 Personen, verstorben sind 30 Personen.

10.10 Uhr: Verkehrsgesellschaft im Saale-Holzland-Kreis verzeichnet enormen Corona-Verlust

Die Corona-Krise trifft die JES Verkehrsgesellschaft hart. Geschäftsführer Andreas Möller rechnet mit Einnahmeausfällen von bis zu 500.000 Euro bis zum Jahresende. Von den Ausgleichszahlungen von Bund und Land für den öffentlichen Personennahverkehr sei bisher etwa ein Zehntel des prognostizierten Verlustes im Verkehrsbetrieb angekommen. Das entspreche etwa dem Ausfall im April. Hier lesen Sie mehr.

10.00 Uhr: Corona beeinflusst auch Schuleinführungen

Schuleinführung im Corona-Jahr 2020: Zwar ist es bis zum 29. August noch eine Weile hin, doch fest steht bereits jetzt, dass die Feiern an den Grundschulen in der Schmöllner Region anders als in den Jahren zuvor verlaufen werden. Pläne für einen festlichen Rahmen gibt es, groß ist jedoch die Unsicherheit. Das wird sich ändern.

8.30 Uhr: So sieht leuchtender Protest in Thüringen aus

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen "Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Bei der bundesweiten Aktion „Night of Light" sollte auf die aktuelle Lage der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam gemacht werden. Rot beleuchtet war am späten Montagabend der Domplatz von Erfurt. Foto: Sascha Fromm

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Mit der Aktion will die Veranstaltungsbranche, die aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Zwangspause seit Monaten kaum Einnahmen hat und auch perspektivisch wenig Hoffnung sieht, deutschlandweit auf ihre dramatische Situation aufmerksam machen. Auch in Erfurt waren rund 60 Gebäude in rotes Licht gehüllt. Die Aktion dauerte von den frühen Abendstunden bis um 1 Uhr am Morgen. Foto: Marvin Reinhart / MGT

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Das passierte in 250 Städten, in Thüringen mit Unterstützung der Mediengruppe Thüringen unter anderem in Arnstadt, Apolda, Erfurt, Gera, Jena und Weimar. Am Hilferuf in Richtung Politik wollten sich dabei Spielstätten, Caterer, Agenturen, Künstler, Hotels, Bühnenbauer, Technikfirmen und Floristen beteiligen. Allein in Erfurt waren rund 60 Gebäude - hier die Staatskanzlei - in rotes Licht gehüllt. Foto: Marvin Reinhart / MGT

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Rot beleuchtet war am späten Abend der Obelisk und ein Teil vom Domplatz in Erfurt. Foto: Sascha Fromm



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Rot beleuchtet ist am späten Abend das Altes Heizwerk, ZENTRALHEIZE, in Erfurt. Foto: Sascha Fromm

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Auch das Radisson-Blu-Hotel leuchtete rot. Foto: Marco Schmidt

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Hilferuf nach staatlicher Unterstützung mit Night of Light. Das Theater in Gera Allein die Stadt Gera muss Einnahmeverluste von aktuell über 310.000 Euro verkraften. Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen In Ronneburg war der Lokschuppen (Foto) in rotes Licht getaucht. Foto: Peter Michaelis



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Hilferuf nach staatlicher Unterstützung mit Night of Light in Gera: Das Kultur- und Kongresszentrum Seit mehr als drei Monaten ist jegliche Art von Großveranstaltungen untersagt. Allein die Stadt Gera muss Einnahmeverluste von aktuell über 310.000 Euro verkraften. Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Hilferuf nach staatlicher Unterstützung mit Night of Light in Gera. Das Schloss Osterstein im Hintergrund in Rot. Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Hilferuf nach staatlicher Unterstützung mit Night of Light in Gera. Das Clubzentrum Comma Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Kleine Komödie in Gera in Rot. Foto: Peter Michaelis



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Auch in Weimar beteiligten sich mehrere Initiativen an der Night of Light: Andreas Seiler, Hermann Boddin und Ronny Zeunert. Foto: Michael Baar

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Hilferuf nach staatlicher Unterstützung mit Night of Light in Gera. Das Clubzentrum Comma Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Rot beleuchtet ist am frühen Morgen das "mon ami Weimar". Foto: Sascha Fromm

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen In Ronneburg war der Lokschuppen (Foto) in rotes Licht getaucht. Foto: Peter Michaelis



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Alarmstufe Rot heiß es bei der Night of Light in Weimar - hier rest of best Veranstatlungstechnik. Foto: Roland Rynkowski

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Kasseturm und Arkaden bei der Night of Light in Weimar. Foto: Michael Baar

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Night of Light am Weimarer Bauhausmuseum. Foto: unsere Fotografen

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Die Night of Light in Jena will aufmerksam machen auf die Probleme der Veranstaltungsbranche durch die Corona-Pandemie. Rot angeleuchtet: Volkshaus Jena vom Jenoptik-Hochhaus aus gesehen. Foto: Tino Zippel



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Auch das F-Haus in der Krautgasse in Jena beteiligte sich. Foto: Tino Zippel

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Genau wie die Rose in der Johannisstraße. Foto: Tino Zippel

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Das Volkshaus Jena. Foto: Tino Zippel

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Und das Volksbad in Jena. Foto: Tino Zippel



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Die Frauenbergkirche in Nordhausen erstrahlt im roten Licht wie bundesweit Spielstätten und andere Gebäude. Foto: Christoph Keil

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen In der Nacht zum Dienstag wurden in Gera Kultur- und Kongresszentrum, Theater, Schloss Osterstein, Kulturzentrum Comma (Foto) , Kleine Komödie und Quisisana im Rahmen der bundesweiten Aktion rot illuminiert. Foto: Peter Michaelis

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Unter den Bauwerken, die am Montagabend bei der Aktion "Night of Light" erleuchtet wurden, gehörte auch das Rathaus der Stadt Königsee. Foto: Jürgen Prehl

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Auch die Klosterruine im Königseer Ortsteil Paulinzella wurde rot angestrahlt. Foto: Marco Waschkowski / Stadt Königsee



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Auch der Fröbelturm bei Oberweißbach (Stadt Schwarzatal) auf fast 800 Metern Höhe im Westen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt war am Montag Abend Teil der Aktion "night of light", mit der ein Zeichen gegen die Existenzbedrohung der Veranstaltungsbranche gesetzt werden sollte. Foto: Ronny Nöller

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Der Schminkkasten in Rudolstadt. Foto: Norbert Kleinteich

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Das Rathaus in Rudolstadt. Foto: Norbert Kleinteich

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Die Lutherkirche in Rudolstadt. Foto: Norbert Kleinteich



"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Bei der Night of Light wurde in Nordhausen auch die Frauenberg-Kirche angestrahlt. Foto: Sven Gämkow

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Bei der Night of Light wurde in Nordhausen auch die Frauenberg-Kirche angestrahlt. Foto: Sven Gämkow

"Night of Light": Leuchtender Protest in ganz Thüringen Bei der Night of Light wurde in Nordhausen auch die Frauenberg-Kirche angestrahlt. Foto: Sven Gämkow



7.15 Uhr:

Die Veranstaltungswirtschaft – Konzerte, Messen, Tagungen, Kongresse – steht ohne staatliche Hilfen bald vorm Aus. Das war das Fazit einer Podiumsdiskussion am Montagabend in Jena. Die Veranstaltung fand anlässlich der Aktion „Night of Light“ statt. Diese wies auf die existenziellen Nöte der privaten und freien Veranstalterbranche hin, die üblicherweise 130 Milliarden Umsatz jährlich generiert und eine Million Beschäftigte umfasst. Gebraucht würden keine Kredite, die aufgrund der Einnahmeausfälle in der Corona-Pandemie niemand zurückzahlen könne, sondern Zuschüsse.

22. Juni

18.50 Uhr: Eine Neuinfektion im Wartburgkreis

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Wartburgregion hat sich über das Wochenende leicht erhöht. Registriert wurde ein neuer Infektionsfall im Wartburgkreis. In Eisenach bleibt die Zahl stabil.

17.40 Uhr: Weitere Infektionen im Kyffhäuserkreis

Zwei neue Corona-Infektionen meldet das Landratsamt des Kyffhäuserkreises aus der Gemeinschaftsunterkunft in Sondershausen. Derzeit läuft in der Unterkunft der zweite Massentest. Fünf Personen in der Unterkunft, die weiterhin unter Quarantäne steht, sind infiziert. Aktuell gibt es im Landkreis sieben aktive Coronafälle.

17.30 Uhr: Mögliche Datenschutzverstöße beim Homescooling - erstes Verfahren eingestellt

Thüringens Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Lutz Hasse, will das erste Verfahren gegen eine Schule wegen möglicher Datenschutzverstöße beim Lernen zu Hause einstellen. Nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich dabei um ein Verwaltungsverfahren. Davon unabhängig könnten Lehrern weiterhin Bußgelder drohen. Hasse wollte sich auf Anfrage nicht zu laufenden Verfahren äußern.

15.20 Uhr: Zwei Neue Coronafälle im Landkreis Gotha

Die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen im Landkreis Gotha beträgt laut Robert-Koch-Institut 313 Personen, das sind zwei Personen mehr als am 19. Juni. Davon sind bislang 16 Personen an Covid-19 erkrankt, zwei Personen liegen stationär. 267 Personen sind genesen und 30 verstorben.

14.20 Uhr: Vereinsbrauerei Apolda verhängt Investitionsstopp

Seit Montag gilt für die ersten 33 von 50 Mitarbeitern bei der Vereinsbrauerei in Apolda Kurzarbeit. Der Rückgang beim Fassbierverkauf um bis zu 70 Prozent habe für starke finanzielle Einbußen gesorgt. Hintergrund dafür sind die Corona-Verordnungen, die die Gastronomie und den Veranstaltungssektor stark schwächen. Um die Kontrolle über die eigene Situation zu behalten, hat das Privatunternehmen einen Investitionsstopp verhängt. Pläne für 2021 wurden ebenfalls zurückgestellt.

14 Uhr: Keine Neuinfektionen im Ilm-Kreis

Über das Wochenende haben sich keine Verdachtsfälle einer Corona-Infektion im Ilm-Kreis bestätigt, teilte die Kreisverwaltung mit. Es bleibt demnach bei den bekannten Fallzahlen: insgesamt 136 Infizierte, davon 130 Genesene und sechs mit einer Infektion Verstorbene. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden vier Verdachtsfälle behandelt. Eine intensivmedizinische Betreuung ist nicht notwendig.

11.06 Uhr: Landkreis Nordhausen hilft während der Corona-Krise 20 Kindern in der Not

Die Corona-Pandemie und die erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen haben seit Mitte März auch die Kinder- und Jugendhilfe vor besondere Herausforderungen gestellt. 20 Kinder und Jugendliche wurden in dieser Zeit im Landkreis Nordhausen in Obhut genommen. Dass der Bedarf so hoch ist, damit hätte man im Vorfeld nicht gerechnet.

10.10 Uhr: Security-Firma aus Zeulenroda-Triebes ohne Großveranstaltungen vor dem Aus

Ein Wochenende im Juni. Normalerweise hätte Marcel Milbradt von der "Security Event Crew Milbradt" jetzt alle Hände voll zu tun. Irgendwo in Deutschland wäre er mit Kollegen im Einsatz, um Festivals, Motorsportevents oder andere Großveranstaltungen abzusichern. Aber wegen der Corona-Krise sind die Auftragsbücher leer. „Es kann uns auch keiner sagen, wie es weitergeht. Lange halten wir das nicht mehr durch“, sagt er. Hier lesen Sie mehr.

9.12 Uhr: Christophoruswerk in Erfurt kommt kreativ durch die Corona-Krise

Neue Ideen waren gefragt, um beim Erfurter Christophoruswerk in den vergangenen drei Monaten den anvertrauten Menschen unter erschwerten Bedingungen möglichst gerecht zu werden.

Während Menschen, die stationär untergebracht sind, mit dem Shutdown von Anfang an strengen staatlichen Regeln unterworfen waren, wurden Menschen, die aus psychischen Gründen aufsuchende Assistenz erhalten, zunächst gar nicht extra in den Blick genommen. So ging das Christophoruswerk damit um, dass Tagesstätten und Werkstätten dicht gemacht werden mussten.

7.12 Uhr: Verspätete Ehrung für die Thüringer Sportler des Jahres

Der Ballsaal und die große Bühne blieb den Athleten in diesem Jahr verwehrt. Die Corona-Pandemie hatte zur Absage des „Balls des Sports“ im April geführt. Dafür wurden Thüringens Sportler des Jahres an der Rodelbahn in Oberhof geehrt. Die Geehrten freuten sich trotzdem über den Beifall im Freien.

21. Juni

17.15 Uhr: Corona-Abstrichstelle in Ronneburg im Standby-Modus

„Gibt es eigentlich noch die Abstrichstelle im Ronneburger Schützenhaus“, fragte ein Leser. Dort würde es so ruhig sein. Wie uns die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) mit Sitz in Weimar auf Nachfrage mitteilte, stehe jene seit dem 5. Juni auf Standby.

17.10 Uhr: Töpfer werben wegen Corona mit Tag der offenen Tür

Corona hat das Leben der Töpfer verändert. Das ist am Wochenende zum Tag der offenen Töpfereien in Bürgel, Rodigast und Eisenberg sehr deutlich geworden. Weil der 46. Bürgeler Töpfermarkt coronabedingt ausfallen musste, nutzten die Keramiker die Form der offenen Türen, um wieder auf sich und ihre Handwerkskunst aufmerksam zu machen.

15 Uhr: Drei weitere Corona-Infektionen in Kita im Landkreis Sonneberg

In einem Kindergarten im Landkreis Sonneberg sind drei weitere Kinder positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Bisher waren im betroffenen Kindergarten Infektionen eines drei Jahre alten Kindes sowie einer Erzieherin aus einer anderen Kita-Gruppe bekannt geworden.

13.55 Uhr: Knappe Mehrheit der Deutschen hat Vertrauen in Corona-App

Am Dienstag ist die Corona-Warn-App der Bundesregierung an den Start gegangen. Seitdem haben bereits fast 10 Millionen Smartphone-Nutzer die Anwendung auf ihr Handy geladen. Sie soll bei der Eindämmung des Coronavirus helfen. Die Mehrheit der Deutschen hat Vertrauen in die Anwendung. Dies ergab eine repräsentative Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion. Dabei gaben 51,2 Prozent der Befragten an, sehr großes Vertrauen oder „eher großes“ Vertrauen in der Corona-Warn-App der Bundesregierung zu haben. 32,7 Prozent gaben an, wenig oder kein Vertrauen zu haben, 16,1 Prozent waren unentschieden.

10.45 Uhr: Oberliga-Start mit Zuschauern geplant

Für die Zeit nach Corona macht sich die Spielkommission beim Nordostdeutschen Fußball-Verband schon jetzt Gedanken. Empfohlen wird nun ein vorgezogener Start, statt Mitte September schon ab 14. August. Das wäre in Thüringen allerdings sechs Tage vor Ende der Sommerferien, scheint aber realistisch, wenn dabei auch die Politik mitspielt.

10 Uhr: Noch fünf aktive Corona-Fälle im Kyffhäuserkreis

Keine Veränderungen zum Vortag gibt es bei den Corona-Fallzahlen im Kyffhäuserkreis. Weiterhin 50 Personen sind bisher infiziert, davon sind mittlerweile 45 Personen genesen. Laut Angaben der Kreisverwaltung werden derzeit 97 Kontaktpersonen betreut. Todesfälle gibt es im Zusammenhang mit Covid-19 im Landkreis keine.

Der zweite Abstrich in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Sondershausen erfolgt gestaffelt bis Dienstag, 23. Juni. Die Corona-Hotline des Landratsamtes ist weiterhin unter der Telefonnummer 03632 741444 erreichbar.

