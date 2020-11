Sexueller Missbrauch: Gegen Geständnis maximal fünf Jahre Haft

Am Landgericht Gera hat am Mittwoch der Prozess gegen einen 26 Jahre alten Mann aus dem Altenburger Land begonnen. Er soll eine 13-Jährige in drei Fällen schwer sexuell missbraucht haben. Einer der Fälle war erst bei der Befragung durch einen Gutachter bekannt geworden. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb am Prozesstag eine Nachtragsanklage erhoben.

Erste Tat in einem Wäldchen in Schmölln Sie wirft dem Eventmanager vor, eine ihm bekannte Schülerin missbraucht zu haben. Er kannte das Mädchen aus einer Jugendgruppe und soll es bei der ersten Tat im Mai 2020 in ein Wäldchen in Schmölln gezogen, geküsst und mit dem Finger bedrängt haben. Einen Tag später sei es nach einer Feier im Bett des Angeklagten zum Geschlechtsverkehr gekommen. Er habe sie zuvor eingeschüchtert. Der Angeklagte habe trotz Schmerzen des Kindes weitergemacht und ihr gesagt, dass es schmerzen müsse. Bei einer dritten Tat hätten er und das Mädchen sich einvernehmlich geküsst. Gegen ihren Willen sei es zum Verkehr gekommen, so Staatsanwalt Andreas Petzel. Verteidiger Helge Klein bat die neunte Strafkammer unter Vorsitz von Harald Tscherner um ein Rechtsgespräch. In dessen Ergebnis sicherte das Gericht dem Angeklagten eine Strafobergrenze von fünf Jahren Freiheitsstrafe zu, wenn er die Taten gesteht. Laut Tscherner wirkt ein Geständnis aus zwei Gründen strafmildernd. Zum einen zeige der Angeklagte damit Reue, zum anderen erspare er dem geschädigten Mädchen eine psychisch stark belastende Aussage bei der Gerichtsverhandlung. Zu 85 Prozent geständig Der Verteidiger des Angeklagten kündigte daraufhin eine geständige Einlassung seines Mandanten an. Diese fand auf seinen Antrag unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil intime Details aus dem Liebesleben erörtert werden sollten. Jene Vernehmung dauerte zweieinhalb Stunden. Zu 85 Prozent habe der Angeklagte die Vorwürfe eingeräumt, sagte der Vorsitzende Richter im Anschluss. Eine Vernehmung des Mädchens zu den Taten ist deshalb nicht mehr nötig. Die Geschädigte hatte sich einer Lehrerin und ihrer Schwester anvertraut, so dass ihre Mutter davon erfuhr und mit dem Mädchen zur Polizei ging. Im Prozess sind zwei weitere Verhandlungstage angesetzt.