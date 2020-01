Spektakuläre Vorführungen am Schlauchturm in Apolda

Zu einem Déjà-vu-Erlebnis kam es jetzt bei der Stützpunktfeuerwehr Apolda. Im Januar des Vorjahres erhielten die Kameraden – eingebettet in eine originelle Licht-Show – nämlich eine nagelneue Drehleiter und obendrein ein Hilfeleistungslöschfahrzeug.

Am Donnerstagabend nun folgte rund ein Jahr später erneut eine sehenswerte Präsentation – dieses Mal am Schlauchturm. Der wurde monatelang aufwendig saniert, um die Übungsbedingungen zu verbessern. Im Scheinwerferlicht demonstrierten die Feuerwehrleute anlässlich der Übergabe nun also, wie das mit dem sicheren Abseilen und der Höhenrettung im Ernstfall funktionieren muss.

Möglich sind am für insgesamt rund 190.000 Euro sanierten und umgebauten Schlauchturm aber auch Übungen, bei denen das Bergen aus engen Schächten und Kanälen trainiert werden kann. Auch der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen kann geübt werden, darüber hinaus das Retten von Personen durch enge Treppenhäuser. Zudem führten die Kameraden eine Übung mit tragbaren Leitern vor.

Bei der Sanierung kamen Fördermittel in Höhe von 81.000 Euro zum Einsatz. Vornehmlich ortsansässige Firmen hätten die Aufträge ausgeführt, heißt es.

Im Detail wurde am Turm folgende Arbeiten erledigt: Kompletterneuerung des Treppenhauses, Auswechslung von Fenster und Türen, Einbau von Anschlagpunkten beziehungsweise Sicherungspunkten, Integration eines Übungsschachtes, Erneuerung der Ausstiegsöffnungen, Anbringung von zwei Übungsbalkonen, Installation einer Innen- und Außenbeleuchtung, Anschaffung einer Schlauchwaschmaschine und Schlauchaufhängung sowie eines Schlauchwinkelgerätes.

Der vorhandene Steigerturm mit Schlauchwäsche wurde im November 1937 eingeweiht und bis zum Jahr 2017 auch als solcher genutzt. Aus versicherungstechnischen Gründen musste die Sanierung erfolgen, heißt es bei der Stadtverwaltung.

Anlässlich der offiziellen Einweihung rief Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos) „Heureka!, Wieder was geschafft!“. Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) überreichte Stadtbrandmeister Ingo Knobbe für sämtliche Einsatzfahrzeuge Schutzengel, die die Kameraden im Einsatzfall behüten mögen.

Der Veranstaltung wohnten etliche Stadträte und zahlreiche Feuerwehrleute bei. Im Anschluss an die Vorführungen wurden Interessierte ins Turminnere geführt, wo es aufschlussreiche Erläuterungen gab.