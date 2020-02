1. FC Greiz zum 14. Mal Fußball-Hallenmeister der Stadt

Überaus ernst nahm der Landesklasse-Neunte 1. FC Greiz am Freitagabend sein Vorhaben, in der Merbold-Halle gegen seine unterklassigen Rivalen bei der 20. Greizer Stadtmeisterschaft im Hallenfußball den insgesamt 14. Titel zu holen.

Mit dieser Einstellung und vier Siegen bei einem Remis gelang vor fast 300 Zuschauern letztlich der verdiente Titelgewinn des Bürgermeister-Pokals.

Nach dem Ehrenanstoß durch Bürgermeister Alexander Schulze trafen in dem Wettbewerb, der seinesgleichen sucht, im vereinsinternen Duell die Greizer FC-Mannschaften aufeinander. Toni Kreidemeier, späterer bester Turniertorschütze, schaffte beim 2:0-Sieg der ersten Mannschaft das erste Turniertor. In der dreieinhalbstündigen Meisterschaft fielen viele Tore, 63 an der Zahl, 4,2 pro Partie.

Gutklassig war der Wettbewerb später aber spielerisch nicht, aber umkämpft, manchmal auch hektisch, waren die Spiele allemal. Jedes war ja ein Derby, dementsprechend ging es zur Sache.

Erstmals so richtig beim Spiel des Titelverteidigers und Gastgebers, SpG Hohndorfer SV, gegen den zwei Klassen höher spielenden 1. FC Greiz. Hohndorf führte 1:0, dann musste Tom Rietsch die erste Zeitstrafe hinnehmen. Nach Rückstand gelang Falk in den Schlusssekunden per direkter Ecke das 2:2. Der erste Zündstoff war im Turnier drin.

Dann schlug der überraschend starke Kreisligist 1. FC Greiz II den Pokalsieger des Vorjahres 2:0, ehe es beim Spiel der beiden höchstklassigen Turniermannschaften, Blau-Weiß 90 gegen FC I, wieder hoch herging. Zuvor musste der Blau-Weiße Felix Körner in der Partie gegen Hohndorf mit glatt Rot von der Spielfläche. Das Team von FC I-Coach Martin Donath konnte mit einem Erfolg gegen die Pohlitzer schon Turniersieger werden. Nach Darboes Toren konnte Lott (9.) verkürzen. Dann setzte es Zeitstrafen. 50 Sekunden vor Ende erwischte es einen FC-Spieler, 33 Sekunden später den BW-Torhüter. Mit drei gegen drei gewann das Landesklasse-Team 2:1.

Die vermeintlich Kleinen hielten gut mit, steckten nie auf. Auch wenn es ab und an hohe Niederlagen setzte. Nicht zufällig stellte der punktlose Greizer SV als Sechster – aber nicht Letzter, da der Hainberger SV kurzfristig bei Turnierchef Johannes Reiher absagte – mit Carsten Held den besten Turniertorwart. Den besten Schützen hatte der Turniersieger in seinen Reihen (Toni Kreidemeier) und der beste Spieler kam vom entthronten Titelverteidiger mit Tom Rietsch. Gastgeber SG Hohndorf dankt vor allem den Schiedsrichtern Höfer, Rothe und Grimmer, die weniger Fehler als die Spieler machten, dem DJ und Tontechniker Michael Neumann, dem Wach- und Sicherheitsdienst Jahn sowie der Rettungsambulanz Sommerfeld/Fritzsche für die tolle Unterstützung bei der Durchführung der Veranstaltung.

Endstand: 1. 1. FC Greiz 17:4 Tore, 13 Punkte, 2. 1. FC Greiz II 14:3 T., 12 P., 3. SG Hohndorfer SV 14:7, 10 P., 4. Blau-Weiß Greiz 10:9 6 P., 5. VSG Cossengrün 6:17 3 P., 6. Greizer SV 2:23 Tore, 0 Punkte