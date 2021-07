1. Runde des Fußball-Landespokals ausgelost

Gotha. Für den FC Saalfeld, dem Halbfinalist vom Juni, wartet bereits eine große Hürde in der Qualifikation. Das sind alle Paarungen.

Gut vier Wochen nach dem Finalsieg des FC Carl Zeiss gegen Fahner Höhe wird der Thüringer Landespokal in die neue Saison starten. Der Spielausschuss des Thüringer Fußball-Verbandes loste am Sonntag auf der Tagung mit den Spielobleuten der Kreis-Fußballausschüsse (KFA) die Qualifikation und die 1. Hauptrunde aus. Im Quality-Hotel Gotha griff zunächst Ehrhard Helfenstein, Vorsitzender des Spielausschusses im KFA Ostthüringen, in den Lostopf. Der Halbfinalist vom Juni, FC Saalfeld, reist zu Traktor Teichel. Interessant auch Partien wie Gotha gegen Greußen oder Apolda kontra Pößneck. Gespielt wird am 30. Juli/1. August.

Die Sieger der Qualifikationspaarungen, die Teams mit Freilos und die Thüringenligisten gehen dann eine Woche später (6. bis 8. August) in die 1. Hauptrunde. Die sieben Oberligisten und zwei Regionalligisten) steigen erst in der 2. Runde in Geschehen ein.

Der Chef des Quality-Hotels, Rainer Lutz, spielte nun die „Glücksfee. Er zog interessante Begegnungen. Bad Langensalza trifft auf Bad Frankenhausen. Spannend ist auch Gera-Westvororte gegen Schott Jena, Struth kontra Sonneberg, Weimar gegen Eisenberg oder Bad Lobenstein gegen Wismut Gera. Sondershausen muss nach Eisenach reisen.

Qualifikationsrunde

1. FC Steinbach-Hallenberg – FSV Waltershausen

2. VfL Meiningen 04 – FC Union Mühlhausen

3. SG DJK SV Arenshausen – SV Bielen

4. SG Glücksbrunn Schweina – SV Wacker Bad Salzungen

5. FSV Wacker 03 Gotha – SV Blau-Weiß Greußen

6. 1. Suhler SV 06 – SG SC 1918 Großengottern

7. SV Grün-Weiß Siemerode – SV 90 Altengottern

8. SG FC Motor Zeulenroda – FSV 06 Eintracht Hildburghausen

9. 1. FC Greiz – TSV Motor Gispersleben

10. Pokalsieger FK Jena-Saale-Orla – FSV Sömmerda

11. SG Traktor Teichel – FC Saalfeld

12. VfB Apolda – VfB 09 Pößneck

13. SG SV 08 Steinach – SV Blau-Weiß Niederpöllnitz

1. Hauptrunde

1. SG An der Lache Erfurt – SpVgg. Geratal

2. SG TSV Gera-Westvororte – SV SCHOTT Jena

3. Sieger Pokalsieger FK Jena-Saale-Orla/FSV Sömmerda – Sieger Steinach/Niederpöllnitz

4. FSV Grün-Weiß Stadtroda – FSV Schleiz

5. BSG Chemie Kahla – SG FC Thüringen Weida

6. SV Blau-Weiß 90 Neustadt/O. – Sieger Zeulenroda/Hildburghausen

7. Sieger 1. FC Greiz/TSV Motor Gispersleben – SV Blau-Weiß Büßleben

8. SC 03 Weimar – FSV Eintracht Eisenberg

9. SV Moßbach - Sieger SG Traktor Teichel/FC Saalfeld

10. SV Empor Walschleben – SV 1879 Ehrenhain

11. SG VfR Bad Lobenstein – BSG Wismut Gera

12. SV Jena-Zwätzen – Sieger VfB Apolda/VfB 09 Pößneck

13. SG DJK SG Struth – SG 1. FC Sonneberg 04

14. Sieger Suhl/Großengottern – SC Leinefelde 1912

15. VfB Artern – SG SV Borsch

16. FSV 1996 Preußen Bad Langensalza – SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen

17. Sieger Siemerode/Altengottern – FC Erfurt Nord

18. FC Eisenach – FSV Eintracht Sondershausen

19. Sieger Steinbach-Hallenberg/Waltershausen – Gotha/ Greußen

20. SV Stahl Brotterode-Trusetal – Sieger Meiningen/Mühlhausen

21. SG RSV Fortuna Kaltennordheim – 1. SC 1911 Heiligenstadt

22. Sieger Schweina/Bad Salzungen – FSV 06 Ohratal

23. Sieger Arenshausen/Bielen – SG FC Wacker 14 Teistungen

24. SG Herpfer SV 07 – SV Germania Wüstheuterode