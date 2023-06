100 Millionen Euro: Porsche soll beim VfB einsteigen

Stuttgart Porsche und Mercedes machen beim VfB Stuttgart gemeinsame Sache. Der Club bejubelt die Finanzspritze. Das Stadion wird umbenannt.

Der von der Corona-Krise gebeutelte VfB Stuttgart darf sich auf eine gewaltige Finanzspritze freuen. Automobilhersteller Porsche soll als Investor beim Fußball-Bundesligisten einsteigen.

Das Unternehmen aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt werde „in der Größenordnung“ Anteile an der VfB AG erwerben wie einst Mercedes-Benz, erklärte VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Stadion der Stuttgarter.

Für diesen Sommer seien fünf Prozent vorgesehen und innerhalb der nächsten zwölf Monate dann eine weitere Tranche. Mercedes hatte 2017 für 11,75 Prozent der Anteile an der ausgegliederten Profiabteilung der Schwaben 41,5 Millionen Euro bezahlt.

Neuer Stadionname

Zusätzlich zu seinem Einstieg in die AG wird Porsche beim VfB mehrere Sponsoring-Pakete übernehmen - vor allem im Nachwuchsleistungszentrum. Ein „großer und wichtiger Schritt“ sei das, schrieb Ex-Nationalspieler Sami Khedira bei Twitter. Der frühere Profi ist seit einigen Jahren Botschafter von Porsche und seit September als Berater für seinen Heimatverein VfB tätig. Der Zusammenschluss sei ein „Gewinn für die ganze Region“, so Khedira weiter.

Seit mehreren Jahren darf ich mich für @Porsche als Botschafter für die Jugendförderung "Turbo für Talente" engagieren und freue mich heute umso mehr, dass mein Jugend- und Herzensverein @VfB und Porsche zusammen gefunden haben. Ein großer und wichtiger Schritt!



— Sami Khedira (@SamiKhedira) June 27, 2023

Mercedes bleibt dem Club als Ankerinvestor und Sponsor erhalten, gibt das Namensrecht am Stadion zum 1. Juli aber an das Porsche-Tochterunternehmen MHP ab. Die aktuell im Umbau befindliche Arena soll demnach mindestens für die nächsten zehn Jahre MHP-Arena heißen. Auch das Engagement von Mercedes als Trikot- und Ärmelsponsor des VfB endet. Diese Rechte will der Club zur neuen Saison noch vermarkten.

Das Gesamtvolumen dieses „Weltmarken-Bündnisses“, wie die Stuttgarter es nannten, beläuft sich laut Wehrle auf gut 100 Millionen Euro. Die letzten Formalitäten sollen bis Ende Juli geklärt sein. Schon jetzt sei es aber „ein großer, historischer Tag für den VfB Stuttgart“, sagte Präsident und Aufsichtsratschef Claus Vogt.