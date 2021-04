15 Jahre FC Einheit Bad Berka und kein Ende in Sicht

Bad Berkas langjähriger Kapitän Julian Creuzburg (rechts) versucht hier zusammen mit Andy Steiner den Spielführer des VfB Apolda, Tobias Döpel, vom Ball zu trennen. Was die Apoldaer schon geschafft haben, den Aufstieg in die Landesklasse, gilt auch in der Kurstadt als langfristiges Ziel.