2000 Zuschauer bei Halbfinale in Saalfeld

Am Sonntag rollt der Ball an den Saalewiesen in Saalfeld.

Saalfeld/Jena. Thüringer Fußballpokal: Der Ticketverkauf fürs Halbfinalspiel des FC Saalfeld gegen den FC Carl Zeiss Jena startet am heutigen Freitag in Saalfeld und Jena.

Zum Halbfinalspiel des FC Saalfeld gegen den FC Carl Zeiss Jena im Thüringer Fußball-Landespokal am kommenden Sonntag ab 15 Uhr im Stadion „An den Saalewiesen“ werden maximal 2000 Karten verkauft.

Ein Kontingent von 250 Tickets erhält der Regionalligist. Am Donnerstag waren sie allerdings schon ausverkauft. Die FCC-Fans können die Karten am Freitag im Jenaer Fanshop oder am Sonntag in Saalfeld abholen.

Auch in der Feengrottenstadt wird es einen Vorverkauf geben. In Saalfeld bekommen die Heimfans ihre Karten ab Freitag, neun Uhr, bei Sport Knabner. Die Abholung erfolgt ebenfalls am Spieltag am Saalfelder Stadion.

Wie vom Saalfelder Verein betont wird, wird es am Sonntag am Stadion aber auch eine Tageskasse geben. Die Stadiontore öffnen an diesem Tag zwei Stunden vor Spielbeginn, der um 15 Uhr terminiert ist.