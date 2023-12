2500 Läufer zittern beim Getting Tough - The Race

Rudolstadt. Mit den Siegern Nils Kirchhöfer und Siri Englund vom Verein Eskalationskommando Halle ist am Samstag der letzte „Getting Tough - The Race“ in Rudolstadt zu Ende gegangen. 2500 Läuferinnen und Läufer waren bei der elften Auflage des härtesten Hindernislaufes Europas bei minus drei Grad und leichtem Schneetreiben auf die elf bzw. 24 Kilometer lange Strecke gegangen und mussten zahlreiche künstliche und natürliche Hindernisse überwinden. Dabei machten den durchnässten Extremsportler vor allem die eiskalten Temperaturen zu schaffen. Zahllose Hindernisse waren mit einer Eisschicht überzogen, so dass viele Läufer mit zusätzlichen Burpees bestraft wurden.