26. Thüringer Hallen Masters: Jetzt Karten gewinnen

Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena kann Geschichte beim Thüringer Hallen Masters schreiben. Nach den Siegen in den beiden vergangenen Jahren könnten die Saalestädter am 4. Januar die Ersten sein, die das Turnier in Erfurt dreimal in Folge gewinnen.

Fünf Siege schlagen für Carl Zeiss zu Buche, seit das Turnier vom Thüringer Fußballverband 1995 aus der Taufe gehoben wurde. Bei der 26. Ausgabe führen die Jenaer als Drittligist das Feld vor den Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt und Meuselwitz an. Verbandsligist Fahner Höhe sowie die Landesklasse-Vertreter Waltershausen, Steinach und Gispersleben komplettieren das Feld in der Erfurter Riethsporthalle.

Mehr als 50 Teams wollten mitmachen

Die Plätze an die drei Landesklässler sind durch Wildcards über das Internetportal Fupa.net vergeben worden. Mehr als 50 Teams hatten sich laut Ulrich Mappes beworben. Mit der Top-Sport-Werbeagentur zeichnet er für die Organisation des Turniers verantwortlich, dem Ur-Krostitzer seinen Namen gibt.

Die Mannschaften in der Erfurter Riethhalle dürfen sich über eine ansprechende Kulisse freuen. Wie Mappes sagte, sind durch die Wildcard-Sieger und deren Anhang bereits etwa 700 Karten verkauft worden, ehe der Vorverkauf begann.

Für Abonnenten günstiger

Tickets ab 14 Euro (mit TA-Abo-Vorteil: 12,60 Euro) sind in den Pressehäusern der Mediengruppe Thüringen sowie online über den Ticketshop (www.ticketshop-thueringen.de) erhältlich. Sitzplätze kosten 20 sowie 25 Euro. Mit etwas Glück lassen sich auch zwei Karten gewinnen. Die Mediengruppe verlost für das Thüringer Hallenfußball Masters fünfmal zwei Karten.

Rufen Sie dafür heute an unter: 01378 / 90 44 82

(0,50 € / Anruf aus dem dt. Festnetz, höherer Mobilfunktarif).