3:2 beim FSV Remptendorf: Perfekter Start für SG Gräfenwarth

Die SG Gräfenwarth ist mit einem Erfolgserlebnis ins neue Fußballjahr gestartet – zur Freude auch von Trainer Frank Wehrhahn: „Nach der langen Winterpause war es ein gelungener Auftakt, da wir auch nicht wussten, wo wir stehen. Beim Blick auf die Tabelle war es ein wichtiger Sieg für uns. Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Sie hat die Vorgaben gut umgesetzt und sich auch aufgrund der schwierigen Bedingungen gut verkauft. Nur in der Anfangsphase brauchten wir ein wenig, um ins Spiel zukommen.“

In der Tat: Den besseren Start hatten die Platzherren. Mit dem böigen Wind im Rücken waren sie die aktivere Mannschaft, besaßen die größeren Spielanteile und hatten durch Wetzel und Aulich gute Ansätze, doch Keeper Schmidt zeigte sich auf dem Posten. Erst in der 23. Minute strahlte der Gast das erste Mal Gefahr aus. Aber Keeper Wolf lenkte einen Freistoß von Jonuzi noch an die Latte. Wenig später dann die verdiente Führung der Platzherren durch Wetzel, der eine Inkonsequenz der Gäste-Abwehr bestrafte.

Remptendorfer Führung ist schnell egalisiert

Doch im Gegenzug schlugen die Gäste zurück. Nach einer Ecke gelang dem am langen Pfosten frei stehenden Petru der Ausgleich. Und auch in der Folge bestrafte die SG die Fehler der Killmann-Elf eiskalt. Zweimal ließ sich Mihoc die Chancen nicht entgehen und sorgte mit einem Doppelschlag für den Pausenstand. Zunächst traf er von der Strafraumgrenze nach Vorarbeit von Dietz und war nach einem Jonuzi-Solo handlungsschneller.

Mit der Führung und mit dem Wind im Rücken ließ die Wehrhahn-Elf im zweiten Abschnitt nicht mehr viel zu, kontrollierte weitgehend die Partie und hatte durchaus noch den ein oder anderen guten Ansatz. Auf der anderen Seite gab sich der FSV zu keiner Zeit auf, konnte sich aber von den Nackenschlägen trotz größter Bemühungen nicht mehr erholen. Spannend wurde es noch einmal in der Schlussphase als Aulich in der 83. Minute der Anschlusstreffer gelang. Remptendorf versuchte zwar noch einmal alles, schaffte aber nicht mehr den Ausgleich.

FSV-Trainer mit Leistung „überhaupt nicht zufrieden“

Dementsprechend zeigte sich FSV-Trainer Kevin Killmann enttäuscht: „Wir hatten ein schlechtes Ballgefühl, viele Fehlpässe, dazu kam eine mangelnde Laufbereitschaft. Wir haben zwar in der zweiten Halbzeit noch mal alles versucht, es kam aber nichts raus. Mit der Leistung bin ich überhaupt nicht zufrieden.“