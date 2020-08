36 freie Plätze für Lauf auf die Leuchtenburg

Kahla. Anmeldungen für den Berglauf in Kahla sind noch bis 26. August möglich.

64 Meldungen sind bisher für den dritten Leuchtenburg-Lauf am 28. August über neun Kilometer online eingegangen. Der Gesamtleiter Stephan Dathe wies noch einmal auf den Meldeschluss am 26. August hin. „Durch die Hygiene-Bestimmungen ist es nicht möglich, sich am Lauftag anzumelden. Es dürfen nur die starten, die sich vorangemeldet haben“, sagte Dathe.

Maximal 100 Teilnehmer sind für den Lauf zugelassen. Der Berglauf beginnt um 18 Uhr. Gestartet wird in Blöcken, jeweils drei Sportler zusammen. Der Start und das Ziel befinden sich in diesem Jahr auf dem Sportplatz in Kahla.