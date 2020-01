Greizer Flossenschwimmer erkämpfen 39 Medaillen zu den Thüringenmeisterschaften in Erfurt. 17 Landesmeistertitel, 12-mal Silber und 10-mal Bronze

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

39 Medaillen bei den Thüringenmeisterschaften

Die diesjährigen offenen Thüringenmeisterschaften im Finswimming fanden wieder traditionell in Erfurt statt. Der Wettkampf war sehr gut organisiert und die 265 Flossenschwimmer absolvierten insgesamt 1125 Einzel-Starts sowie 39 Staffel-Starts.

Neben den Thüringer Vereinen – Pößneck, Erfurt, Jena, Greiz, Weimar und Ilmenau – waren auch Gäste aus Berlin, Potsdam, Halle, Plauen und Leipzig angereist, die den Wettkampf außerhalb der Thüringer Wertung nutzten. Hier konnte man hautnah einige Mitglieder der Jugendnationalmannschaft und der Nationalmannschaft erleben.

Vom Tauchclub Chemie Greiz waren 23 Finswimmer mit nach Erfurt gereist, die 39 Einzelmedaillen und drei Staffelmedaillen aus dem Erfurter Becken fischten.

Geschwommen wurden die Strecken 50 m, 100 m, 200 m, 400 m FS sowie 50 m Apnoe bzw. Delfinbeine und 50 m, 100 m, 400 m Streckentauchen sowie 50 m BiFin. Linus Heydel (Jahrgang 2009) schlug über 50 m FS sowie 50 m Delfinbeine, 100 m, 200 m, 400 m und 800 m jeweils als Erster an und freute sich über Thüringenmeistertitel.

Louis Berger (Kat.D) wurde über 400 m, 800 m FS und 100 m ST Landesmeister und gewann Silber über 50 m und 200 m.

Hanna Wohlfahrt (Kategorie B und Mitglied der Jugendnationalmannschaft) sicherte sich über 50 m AP, 50 m und 100 m FS den Landesmeistertitel und kam in der offenen Wertung aller weiblichen Teilnehmer und Jahrgänge bei 50 m AP ebenfalls auf den ersten Platz und 2-mal auf Platz zwei.

Bei den Mastern startete Ronald Kühn (Master V2) und freute sich über zweimal Gold bei 50 m und 100 m FS sowie über Silber bei 200 m FS.

Tom Rybka (Junioren) erkämpfte sich den Landesmeistertitel über 800 m FS sowie Silber über 400 m ST und verpasste mit Platz vier bei 100 m FS knapp das Podest.

Titus Kupka (Junioren) sicherte sich über 50m BiFin, 50 m FS und 100 m ST die Silbermedaille sowie Bronze über 50 m AP, 100 m und 200 m FS.

Seinen ersten Start zu einer Thüringenmeisterschaft hatte der 8-jährige Johann Wyczisk (Jg.2011) und krönte diesen gleich mit Silber über 100 m und 200 m FS sowie Bronze über 50 m Delfinbeine und 50 m FS.

Ebenso beeindruckend seine gleichaltrige Trainingspartnerin Sophia Klar, die Bronze über 50 m Delfinbeine bei ihrem ersten Start gewann. Bei 200 m FS verpasste sie mit Platz vier nur knapp das Treppchen und sicherte sich bei 50 m und 100 m FS noch den sechsten Platz.

Benedikt Graf (Kat.C) schlug über 400 m FS und 400 m ST als Zweiter an und gewann Silber. Über 100 m ST, 100 m FS wurde er Fünfter und bei 50 m AP und 50 m FS Sechster im sehr starken Teilnehmerfeld.

Dennis Drechsler (Kat.B) freute sich über 2x Bronze bei 200 m FS und 400 m ST sowie über weitere Platzierungen von Platz fünf bis sieben.

Miriam Kupka (Kat.C) gewann über 50 m BiFin die Silbermedaille und über 400 m ST die Bronzemedaille und schlug über 50 m AP, 50 m FS und 100 m ST jeweils knapp auf Platz vier an.

Anneliese Frauenfelder (Kat.C) musste sich über 50 m Bifin knapp auf Platz vier geschlagen geben und erzielte über 50 m AP Platz fünf und weitere Top 10 Platzierungen.

Johanna Löffler (Kat.C) erreichte neue Bestzeiten und sicherte sich als jüngere Starterin ihrer Kategorie Platz 5 über 100 m ST, Platz 6 über 50 m, 100 m und 200 m FS.

Auch Ben Fleischer zeigte sehr gute Leistungen und verpasste mit Platz vier nur knapp das Podest bei 50 m AP, 50 m FS und 100 m FS, über 100 m ST wurde er Sechster.

Vincent-Maurice Trompelt (Kat.B) sicherte sich Platz vier bei 200 m FS, Platz 5 über 400 m ST, Platz 6 über 100 m FS und weitere Top 10 Platzierungen.

Justin Naupold (Kat.B) erreichte neue Bestzeiten und reihte sich im starken Teilnehmerfeld auf Platz 9-11 ein.

Für Emma Brendel (Jg.2011) war es ebenfalls die erste Thüringenmeisterschaft, die sie mit Platz fünf über 50 m Delfinbeine und 100 m FS sowie Platz 6 über 200 m FS krönen konnte.

Jayda Hentschel (Jg.2010) sicherte sich als Neuling die Plätze 5,6,7 und 8 bei 50 m Delfinbeine, 200 m FS, 50 m FS und 100 m FS.

Celina Naupold (Jg.2009) verpasste mit Platz vier über 50 m Delfinbeine nur knapp das Podest und erreichte über 100 m FS und 50 m FS die Plätz 8, 9 und 10.

Jean Robin Robenz (Jg. 2008) absolvierte die 100 m FS erfolgreich und wurde Zehnter.

Paul Schröters (Jg. 2010) konnte sich über Platz 6 bei 200 m FS und Platz 7 über 100 m FS freuen.

Moritz Henniger und Lucy Zschegner (beide Kat.D) reihten sich im starken Teilnehmerfeld als jüngere Starter ihrer Kategorie auf den Plätzen 10-13 ein.

Den Abschluss bildeten am Ende eines langen Wettkampftages wieder die Staffelrennen über 4 x 100m, in denen die Greizer noch einmal ihr ganzes Können zeigten und mit zwei Landesmeistertiteln und einmal Bronze belohnt wurden.

Gold ging an die Mädchenstaffel mit Miriam Kupka, Anneliese Frauenfelder, Johanna Löffler und Hanna Wohlfarth (Jg.2008-2003) und im Juniorenbereich an Titus Kupka, Tom Rybka, Vincent-Maurice Trompelt und Dennis Drechsler.Bei der männlichen Jugend (Jg.2008-2003) sicherten sich die Greizer die Bronzemedaille mit Ben Fleischer, Benedikt Graf, Justin Naupold und Louis Berger. Ein großes Dankeschön an alle Betreuer, Kampfrichter und Eltern.