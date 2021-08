500 Fans des FC Rot-Weiß Erfurt beim Auswärtsspiel in Sandersdorf zugelassen

In der vergangenen Saison ließen sich die Erfurter Spieler nach dem 30 in Sandersdorf von den Fans feiern. Diesmal dürfen 500 RWE-Anhänger zum Auswärtsspiel mitfahren.

Erfurt. 500 Fans des Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiß Erfurt dürfen am Freitag mit zum Auswärtsspiel nach Sandersdorf reisen. Inzwischen ist auch klar, welche Kulisse beim Heimduell am 18. August gegen Martinroda zugelassen ist.

Für das Auswärtsspiel des Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiß Erfurt bei Union Sandersdorf am kommenden Freitag sind wie in der vergangenen Spielserie wieder Gästefans zugelassen. Wie der Club aus der Nähe von Bitterfeld mitteilte, stehen 500 Karten für die Gastmannschaft zur Verfügung.

Der FC Rot-Weiß bietet die Tickets noch bis zum Donnerstag zwischen 14 und 17 Uhr in seiner Geschäftsstelle in der Meyfartstraße 19 an. Die Karte kostet sechs Euro. In der zurückliegenden Spielserie hatten knapp 400 RWE-Anhänger ihre Mannschaft begleitet, die beim 3:0 den ersten Auswärtssieg seit 17 Monaten feierten. Mit jener Kulisse sorgten die Erfurter Fans im mit 660 Zuschauern besetzten Stadion damals für Heimspielatmosphäre.

Unterdessen beginnt zugleich am Donnerstag um 9 Uhr der Kartenvorverkauf für das zweite Heimspiel am kommenden Mittwoch, 18. August, gegen den Thüringer Rivalen FSV Martinroda. Wie schon gegen Grimma (3:2) gehen 2494 Tickets in den Verkauf, wobei auch diesmal den Gästen ein geringes Kontingent zur Verfügung gestellt wird.

Da das übernächste Heimspiel des FC Rot-Weiß erst am Freitag, 17. September, um 19 Uhr gegen Wacker Nordhausen ausgetragen wird, ist noch offen, welche Kulisse im Steigerwaldstadion dann zugelassen ist. Das Gesundheitsamt wird aufgrund der noch zu beschließenden Corona-Verordnung in Abstimmung mit dem FC Rot-Weiß und der Arena neu entscheiden.