84 Sekunden fehlen zum Punkt

Es war eine der besten Saisonleistungen von Aufsteiger SG Blue Lions in der Rollhockey-Bundesliga. Doch am Ende stand das nach wie vor punktlose Schlusslicht wieder mit leeren Händen da.

Mit 4:5 unterlag die Gera-Chemnitzer Spielgemeinschaft in der Geraer Panndorfhalle dem Tabellensechsten IGR Remscheid, verspielte dabei allerdings eine 4:2-Führung. 84 Sekunden vor Schluss erzielte Yannick Peinke mit seinem vierten Treffer im Spiel im Nachsetzen das Siegtor der Gäste aus Nordrhein-Westfalen, die auf drei Stammkräfte hatten verzichten müssen.

Nach dem Abpfiff saßen beziehungsweise lagen die Geraer Enrico Rhein und Maximilian Rehfeld enttäuscht auf dem Boden. „Wir haben vom Tempo her über die gesamte Spielzeit mitgehalten, aber zu wenig Tore geschossen. Gerade vor der Pause hätten wir deutlicher führen müssen, haben es dann verpasst, nach dem 4:2 nachzulegen“, meinte Enrico Rhein nach Spielende sichtlich enttäuscht.

Durch Maximilian Rehfeld waren die Löwen in Führung gegangen (11.). Nach einer blauen Karte für Moritz Mühlmann kamen die Remscheider sofort zum Ausgleich (16.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff erzielte Routinier Eric Nicolai das 2:1 (25.). Vom Gäste-Ausgleich durch Max Richter (29.) ließen sich die Hausherren nicht beeindrucken. Binnen 60 Sekunden schlugen die Blue Lions durch die Routiniers Enrico Rhein und Eric Nicolai gleich zweimal zu - 4:2 (32.). Der Druck der Remscheider auf den Kasten von Albert Bellido wuchs in der Folge. Drei von vier Strafstößen meisterte der überragende spanische Schlussmann, musste sich nur einmal von Yannick Peinke zum 4:3 überwinden lassen (35.).

Eine weitere Strafzeit überstanden die Gastgeber unbeschadet, hätten bei schnellen Gegenstößen durch Moritz Mühlmann auch zweimal erhöhen können. Als Yannick Peinke mit einem verdeckten Schuss zum 4:4 erfolgreich war (38.), war alles wieder offen und eine dramatische Schlussphase eingeläutet, in der sich die Blue Lions nicht zu verstecken brauchten.

Albert Bellido hielt seine Mannschaft mit einer Reihe von Glanztaten im Spiel. Die Hausherren ihrerseits hätten ebenso wieder in Führung gehen können. Am Ende jubelten aber wieder die Gäste, während die Löwen enttäuscht ihre Trinkflaschen durch die Halle warfen. „Langsam finden wir uns in der Bundesliga zurecht. Nur die Cleverness, solch ein Spiel eben auch einmal für uns zu entscheiden, die fehlt nach wie vor“, urteilte Enrico Rhein nach dem Abpfiff.

Am nächsten Sonnabend müssen die Blue Lions beim Tabellenführer SK Germania Herringen antreten.