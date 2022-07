18.370 Euro für TC Kristall Jena vom LSB

Jena. In den Räumlichkeiten des Vereins empfingen der Vorsitzende des TC Kristall Aria Baniahmad und weitere Mitglieder Bildungsminister Helmut Holter und Thomas Nitzsche, die wiederum einen Scheck an den Tanzverein überreichten...

Da staunten Helmut Holter, Minister für Bildung, Jugend und Sport, und Oberbürgermeister Thomas Nitzsche nicht schlecht, als Aria Baniahmad und Yvonne Böhme (Foto) vom TC Kristall Jena am Montag ihr Können in Sachen Paartanz darboten. In den Räumlichkeiten des Vereins empfingen der Vorsitzende Aria Baniahmad und weitere Mitglieder Helmut Holter und Thomas Nitzsche, die wiederum einen Scheck an den Tanzverein überreichten: 18.730 Euro erhielt der TC Kristall, um seine veraltete Ölheizung zu modernisieren. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm „Vereinseigener Sportstättenbau“ des Landessportbundes.