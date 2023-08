Abschiedsspiel und Pößnecker Frustbewältigung

Ranis. So testeten die hiesigen Fußball-Vertreter aus Landes- und Kreisklasse.

Testspiele: SG TSV 1860 Ranis – Pechi All Stars 5:2 (4:0)

Bei dieser Partie stand Fußballer Martin Pechmann besonders im Mittelpunkt. Der langjährige Kapitän der SG TSV 1860 Ranis und Urgestein des dortigen Fußballs nahm Abschied von der aktiven Bühne. Eine All-Stars-Auswahl seiner ehemaligen Mitspieler forderte die aktuelle Mannschaft des Kreisligisten heraus, der am Ende mit 5:2 gewann. Bereits zur Pause lag die Matejka-Elf in einer unterhaltsamen Partie nach Toren von Welsche (2), Krause und Ludwig mit 4:0 in Führung. Die All Stars gaben nicht auf, konnten durch Kleinlein verkürzen, ehe Lindig den alten Abstand wiederherstellte. Der letzte Treffer war dem Mann des Tages, Martin Pechmann, vorbehalten, der mit einem Strafstoß für den Endstand sorgte. Für die Burgstädter war es nochmals ein aufschlussreicher Test, für den ehemaligen Kapitän ein schöner Ausklang.

SG SV Grün-Weiß Tanna – FSV Bau Weischlitz 0:6 (0:3)

Im Hinblick auf Kreispokal und Kreisoberliga-Saison suchen die Grün-Weißen noch ihre Form. Trainer Kohl hatte vor dem Anpfiff ein ungutes Gefühl, fehlten doch einige Leistungsträger. So lief aus seiner Sicht in der 1. Halbzeit wenig zusammen. Im Gegensatz zu den in der Vogtlandklasse spielenden Gästen, die die Fehler der SG konsequent bestraften. Im zweiten Abschnitt stellten sich die Grün-Weißen besser auf den Gegner ein, hatte ein paar Aktionen in der Offensive.

SV Lobeda 77 – VfB 09 Pößneck 1:15 (0:5)

Nach dem Pokal-Aus gegen den FSV Orlatal und dem missglückten Saisonauftakt in der Landesklasse, testeten die Pößnecker im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf und konnten dabei gegen den Kreisoberligisten neues Selbstvertrauen tanken. Die Raab-Elf präsentierte sich in Spiel- und Torlaune, ließ mit einer konzentrierten Spielweise den Lobedaern nicht die Spur einer Chance. Erfolgreichste Torschützen waren mit je fünf Treffern der vom FC Chemie Triptis gewechselte Alshuweesheen und Hoffmann. Die weiteren Treffer erzielten Bursuc (2), Neumann, Alrugibi und Jäger. Den Ehrentreffer steuerte Gampe bei.

SV St. Gangloff 1990 – FSV Schleiz II 2:2 (2:0)

Die Schleizer besaßen die größeren Spielanteile, doch gefährlich wurden sie selten. Die Tore schossen dagegen zunächst die Platzherren, die durch Reichert und Glasenapp zur Halbzeit 2:0 führten. Nach der Pause waren die Abschlüsse der Rennstädter weiterhin zu unpräzise. Dennoch gab sich die Schwarzbach-Elf nicht auf und belohnte sich in der Schlussphase durch Tore von Jalo und Stütz mit dem Ausgleich.

FSV Orlatal Langenorla II – SG Zöllnitz 0:7 (0:5)

Im Duell zweier Kreisligisten mussten sich die Orlataler gegen den Vertreter der Staffel A klar geschlagen geben. Die Gäste erwiesen sich für die Näther-Elf als zu spielstark und stellten durch Haase und Matzke früh die Weichen auf Sieg. Durch den Doppelpack von Sobol und Spindler wurde die Führung bis zur Pause noch ausgebaut. Bei der Heimelf verpassten Ischner und Felix Müller die Ergebniskorrektur, stattdessen trafen die Gäste durch Schmidt und Matzke noch zweimal.

SV Eintracht Camburg - TSV 1898 Oppurg 3:2 (3:2)

Gegen einen der Favoriten der anstehenden Kreisoberliga-Saison zeigten die Oppurger keinen Respekt, spielten munter mit und gingen durch Pernt in Führung. Ab Mitte der ersten Halbzeit agierte die Eintracht-Elf konsequenter im Abschluss, drehte durch Tore von Diller, Hildebrand und Voigt die Partie. Einen vierten Treffer verhinderte der Pfosten bei einem Strafstoß. Die Rudat-Elf machte durch den Anschluss von Rödiger das Spiel wieder spannend. In der zweiten Hälfte hielten die Gäste gut dagegen und waren bis zum Schluss um den Ausgleich bemüht.

Frauen SG Berg/Tanna – SV Merkur 06 Oelsnitz 4:5 (1:2) und SG Berg/Tanna – SV Blau-Weiß 90 Neustadt 13:3 (6:1)

Die künftig in der Kreisklasse Hof spielende Spielgemeinschaft Berg/Tanna musste sich im Test gegen die Oelsnitzerinnen knapp geschlagen geben. Die Merkur-Elf lag immer in Führung, unter anderem durch drei Distanzschüsse, doch die Goj-Elf kämpfte sich immer wieder heran. Die Treffer der Heimelf erzielten zweimal Michelle Buse, Joan Bürger und Julia Weiß. In einem weiteren Testspiel behielt die Spielgemeinschaft gegen Neustadt klar die Oberhand. Die Tore besorgten Julia Weiß (5), Johann Picker und Michelle Buse (je 4).