Jena/Rudolstadt. Triathlet Alexander Kull aus Rudolstadt formuliert vor dem Jenaer Duathlon am 1. Mai ein klares Ziel – auch wenn er Neuland betritt. Was den 22-jährigen Rudolstädter an seiner sportlichen Passion fasziniert, und was er sich für die Saison in der Bundesliga mit den „Weimarer Ingenieuren“ und auch persönlich vorgenommen hat, erfahren Sie hier...