Alexander Kull nach Sieg beim Paradiestriathlon: „Ich bin mit dem Ziel angetreten, zu gewinnen“

Jena. Beim 31. Paradiestriathlon waren die Bundesliga-Teamkollegen Alexander Kull und Theo Sonnenberg Konkurrenten. Die beiden Triathleten verbindet eine gar dialektische Freund-Feind-Beziehung. Wie Kull und Sonnenberg dazu stehen, erfahren Sie hier. Und dann war da ja noch Judith Paul, die ein sehr beeindruckendes Comeback in Sachen Triathlon kredenzte – was es mit besagtem Comeback auf sich hatte, erfahren Sie ebenfalls hier. Nur so viel sei verraten: Eigentlich wollte sie gar nicht starten, doch dann holte ihr Mann ihr altes Rennrad aus dem Keller...