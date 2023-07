Die Alten Herren vom FSV Schleiz werden Turniersieger in Tanna.

Alte Herren aus Schleiz am treffsichersten

Tanna. Spannung pur: Beim Fußball-Turnier in Tanna werden einige Partien erst im Neunmeterschießen entschieden.

Im Rahmen der Feierlichkeiten 100 Jahre Fußball in Tanna zeigten acht Mannschaften der Alten Herren in einem gut besetzten und bis zum Schluss spannenden Turnier, dass sie von ihrem einstigen Können noch nichts verlernt haben.

Den spielerisch stärksten Eindruck hinterließen die Rennstädter aus Schleiz, die sich folgerichtig über den Turniersieg freuen konnten. Allerdings war es im Finale eine enge Angelegenheit.

Die Schleizer bezwangen die SG Unterkoskau erst nach Neunmeterschießen mit 4:3, nachdem es nach der regulären Spielzeit torlos stand.

Zuvor konnte sich Schleiz in der Vorrundengruppe A aufgrund des besseren Torverhältnisses vor den punktgleichen Tannaern und SV Bobenneukirchen sowie SV Gräfenwarth behaupten.

Gastgeber gewinnt Spiel um Platz drei

Im Halbfinale siegte der FSV gegen den 1. FC Trogen deutlich mit 3:0. Finalgegner Unterkoskau setzte sich ungeschlagen in der Vorrundengruppe B durch, vor dem 1. FC Trogen, SG Gattendorf und SV Fortuna Gefell. Im zweiten Halbfinale hatten die Unterkoskauer letztlich die besseren Nerven, siegten nach einer Nullnummer mit 5:4 im Neunmeterschießen gegen den SV Grün-Weiß Tanna.

Die grün-weißen Gastgeber schafften dennoch den Sprung aufs Podest durch ein 4:3 im Neunmeterschießen gegen Trogen im Spiel um Platz drei.

Ebenfalls vom Punkt wurde die Partie um den fünften Platz entschieden, den sich die SG Gattendorf nach einem 2:0 gegen Bobenneukirchen sicherte, nachdem in der regulären Spielzeit keine Treffer fielen. Platz sieben erkämpfte sich der SV Gräfenwarth durch einen 1:0-Erfolg gegen die Fortuna aus Gefell.

Ein Dank der Veranstalter geht an die Schiedsrichter Jonas Berger, Siegmar Kohl, Guido Schwarz und Dieter Zapf, an Stadionsprecher Paul Schnedermann sowie an Turnierleiter Herbert Kirsch, die allesamt für einen reibungslosen Ablauf sorgten.